Новости

10:45 МСК
Новости раздела

«Зеленая папка» Минниханова: почему президент Татарстана взял под личный контроль доходы глав районов

19:30, 07.12.2017 35 Сюжет: «Зеленая папка» Минниханова

Серия 1-я. Из жизни глав. Рыбно-Слободский район

«Зеленая папка» Минниханова: почему президент Татарстана взял под личный контроль доходы глав районов Фото: prav.tatarstan.ru

На днях президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ, согласно которому были внесены изменения в некоторые антикоррупционные акты. В перечень лиц, расходы которых будет контролировать лично президент, попали муниципальные служащие и главы районов Татарстана, а также их супруги и несовершеннолетние дети. «Реальное время» ищет причины, что могло предшествовать ужесточению контроля за главами.


Расстрельная комиссия для глав

Что интересно, согласно указу Минниханова, всю эту информацию по главам будет рассматривать комиссия по координации работы по противодействию коррупции в Республике Татарстан.

Если внимательно прочитать приложение о данной комиссии, то по своему статусу ее смело можно охарактеризовать антикоррупционной инквизицией. К примеру, в «расстрельной» статье 19 документа можно прочитать, что «в случае установления комиссией факта совершения лицом, замещающим муниципальную должность, действия (бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или состава преступления, секретарь комиссии по поручению председателя комиссии направляет информацию о совершении указанного действия (бездействия) и подтверждающие такой факт документы в правоприменительные органы в трехдневный срок, при необходимости немедленно».

Вершина айсберга

Понятно, что в казанском Кремле внимательно отслеживают деятельность чиновников. Помимо специальных борцов, в каждом районе и ведомстве создаются различные антикоррупционные комитеты, показательно министры получают желтые карточки за «забывчивость», в СМИ просачивалась информация об уголовных делах по районам. Но, похоже, пришло время более жестких мер, и принято решение создать карательный орган внутри системы республиканской власти по главам районных администраций. Понятно, что не могло не повлиять на это и громкое дело в отношении челнинского «короля недвижимости», различные скандалы с некоторыми городскими чиновниками. Но это все — вершина айсберга, а его подводная часть скрыта в материалах проверок многочисленных проверяющих ведомств. Похоже, у Рустама Минниханова есть своя так называемая «зеленая папка» (как известно, в последнее время Владимир Путин иногда вручает региональным чиновникам список из поручений и жалоб на власть, которые собраны в кожаной папочке зеленого цвета), и последние данные по районам были настолько удручающими, что президент Татарстана принимает решение взять под личный контроль расходы и доходы глав.


Всю информацию по главам будет рассматривать комиссия по координации работы по противодействию коррупции в Республике Татарстан. Фото Максима Платонова

Редакция «Реального времени» после общения с представителями районов, внештатными авторами и знакомством с материалами проверок решила подготовить серию материалов о жизни глав татарстанских районов. Сериал решили начать с главы Рыбно-Слободского района РТ Ильхама Валеева.

Мой дом — моя крепость

Небольшой (по населению не дотягивает до 30 тысяч человек), но расположенный недалеко от Казани Рыбно-Слободский район редко мелькает в числе передовиков, обосновавшись на 40-х местах рейтинга районов. Он гораздо более известен разве что дачами и коттеджами для некоторых very important persons. Впрочем, как выясняется, помимо приезжих не обделяет себя и местная власть.

На настоящую детективную историю тянет факт появления у главы скромного домика в деревне Полянка. Все началось в январе 2007 года, когда местный предприниматель Ганеев взял в аренду земельный участок, а уже в 2008 году отказался от него. Как утверждается — тогдашний глава районного исполкома Ильхам Валеев якобы отказался от участка взамен другого. И вот уже летом 2008 года Рамзия Загитовна Валеева просит у Ильхама Гусмановича Валеева тот самый участок площадью 5 тыс. кв. м для подсобного хозяйства и разрешение построить жилье. Валеев отписывает подчиненному помочь оформить участок супруге. В тот же день в местной газете опубликовано объявление ПИЗО предоставить данный участок в аренду. Вот такая оперативность! На следующий день участок в 50 соток уходит Валеевой. В 2009 году участок оформлен в собственность супруги Валеева. Сумма сделки — 304,2 рубля. Причем позже выяснится, что все хозяйство главы на самом деле занимает площадь большую, чем оформленные в собственность 6287,4 кв. м. То есть семья главы приросла 12 сотками, принадлежащими району.

Как известно, аппетит приходит во время еды. Семейное домовладение умудрилось выйти и на территорию реки, доступ к местной речке Бетьки по улице Школьной был перекрыт. Тут же разместился плавучий пирс.

На момент публикации комментарий от Ильхама Валеева по данной ситуации не поступил. Фото ribnaya-sloboda.tatarstan.ru

Правда, все эти факты проверка выявила в 2016 году. Устранены ли данные нарушения выяснить не удалось. На момент публикации комментарий от главы по данной ситуации в редакцию «Реального времени» не поступил.

Рыбная столица

Не менее занятная история со строительством рыбоводного завода. Само название района обязывает иметь такой объект в Рыбной Слободе, но, как говорится, что-то не срослось. Стройка рыбозавода началась в 2012 году и строили его в рамках республиканской отраслевой программы. Федералы выделили на проект 73 млн рублей, а республика — 20 млн.

Заказчиком объекта выступило ООО «Чулман», который учредили родственники главы — Фарида Гайнутдинова и сын главы района Ленар Валеев. После того, как в районе поработали ревизоры из Казани, Ленар Валеев вышел из числа учредителей, но остался директором.

Уже на начальном этапе «Чулман» пыталось прокредитоваться в «Россельхозбанке» на 215 млн рублей и решило в качестве залога предоставить здание муниципального спортивного комплекса с бассейном «Дельфин». Что удивительно, муниципалитет согласился отдать свое здание социального назначения для решения задач коммерческой фирмы. Может разгадка заключается в том, что спорткомплекс возглавляла супруга главы — Рамзия Валеева?

Муниципалитет согласился отдать здание муниципального спортивного комплекса с бассейном «Дельфин» для решения задач коммерческой фирмы. Фото vk.com

В итоге до сегодняшнего дня Рыбная Слобода так и живет без своего рыбного завода, а Марат Ахметов предлагает татарстанским предпринимателям, инвестирующим в рыбную отрасль, присмотреться и к «рыбному» району.

Думаем, на этом летопись из жизни Рыбной Слободы мы сегодня завершим (хотя в распоряжении редакции есть еще много интересного), а завтра продолжим сериал о жизни глав и районов Татарстана, а также некоторых республиканских чиновников, которые раннее были главами, а сегодня занимают ответственные посты в республике.

Интернет-газета «Реальное время»
комментарии 35

комментарии

  • Анонимно 07 дек
    В каждом районе такая ситуация
    Ответить
  • Анонимно 07 дек
    Наконец-то Президент обратил внимание на наши многочисленные письма. А то глава уже давно ведет себя как князь, а не как служитель для народа!!!!
    Ответить
  • Анонимно 07 дек
    Приглашаем вас в Высокогорский район! Все покажем, все расскажем
    Ответить
    Анонимно 07 дек
    Да уж, слышал я там про «101» мафию. Просто ужас
    Ответить
    Анонимно 19 дек
    он друг и однокашник сабинского главы
    Ответить
  • Анонимно 07 дек
    Вот и посмотрим про кого расскажут, а кто у нас неприкасаем.
    Ответить
  • Анонимно 07 дек
    Посмотрите связь рыбного главы с ООО русремстрой
    Ответить
    Анонимно 07 дек
    ооо русремстрой в буинске тоже посмотрите. близкий родственник зяббарова
    Ответить
    Анонимно 19 дек
    Руслан зять двоюрдный ,а не родственник,так что не путайте мух с котлетами
    Ответить
  • Дамир Шавалиев 07 дек
    Нужно начинать так же с Боровых Матюшено и пос. Петровский там где закрытая зона для простых обывателей....Будет очень интересно посмотреть...Местный (КУРШЕВЕЛЬ)....
    Ответить
  • Анонимно 07 дек
    Да уж, не могут слуги народа жить на одну зарплату, не могут унять шаловливые ручки!
    Ответить
  • Анонимно 07 дек
    А аппарат Президента РТ чем до сего дня занимался? И почему только сейчас вдруг решили посмотреть внимательно?
    Ответить
    Анонимно 07 дек
    Сказано "а" про "достойную жизнь" в Сингапуре - надо говорить и "б" про расстрелы коррупционеров в Сингапуре.
    Ответить
  • Анонимно 07 дек
    Пригород смотрите лучше, там же полный бардак. Лаишево, Пестрецы, Высокая Гора. Там материала побольше будет и интереснее
    Ответить
  • Анонимно 07 дек
    В каждом районе «семейный бизнес»
    Ответить
  • Анонимно 07 дек
    Почему в районах нет правил застройки?! Как хотят и где хотят строят! На Высокой Горе въезд застроили непонятными объектами! Ну что? Чего только там нет!
    Ответить
    Анонимно 08 дек
    Согласен, раньше въезд на В.Гору был как на картинке, красота просто, деревья со всех сторон, все зеленое. Давно не ездил туда. Был в сентябре этого года, не узнал, честно, даже остановился, посмотрел. Деревья срубили, построили шашлычную, рынок стройматериалов, торговые точки, промзона и тд...Как так? Зачем трогаете природу?
    Ответить
  • Анонимно 07 дек
    Да уж все время предупреждают, на вид ставят, а Васька слушает да ест!
    Ответить
  • Анонимно 08 дек
    вы посмотрите как наполняется казанский Кремль машинами глав районов в дни совещаний! Можно сразу следственный комитет и прокуратуру... такие машины у сельских глав. мы что миллиардеры? у нас все пенсионеры достойную пенсию получают? а медсестры? а учителя? а остальные бюджетники? ну сколько можно то? давно пора порядок навести
    Ответить
  • Анонимно 08 дек
    Черемшан раздербанили вконец! Этот Алькеевский наводнил район своими армянами, ломают сделанное, что-то типа делают, опять ломают...Центр, озеро зарастали бурьяном, сейчас все заносит снегом-ни проехать, ни пройти...
    Ответить
  • Анонимно 08 дек
    Молодцы Реальное Время, наконец то в прессе начали говорить об этом чудовищном бардаке! Как может чиновник иметь хоромы и кучу других бизнесов на скромную зп?! Это же непрерывное унижение достоинства нормальных людей, которые пашут с утра и до ночи за копейки! А эти чинуши которые должны именно обслуживать интересы обычных людей, подтираются этими интересами с милой улыбкой на деревенском личике! Блевать хочется от всего этого, а не строить светлое будущее республики Татарстан!!!
    Ответить
  • Анонимно 08 дек
    Продолжайте пожалуйста, надеюсь статьи про вышеперечисленные районы будут. Народ же неспроста пишет. Спасибо Вам! на это тему можно год работать, если дадут вам работать. Держитесь, народ с вами! Продолжайте!
    Ответить
  • Анонимно 08 дек
    Если их имущество не конфискует то никто боятся не будет. Валеев очень богатый человек но он никого не боиться и спокойно живут. И жена процветает. Она королева района. Район позорище со всех сторон а Валеев продолжает работать. Сколько жалоб была но чиновники высшего ранга не учтили. Поэтому жители района ничего не верить
    Ответить
  • Анонимно 08 дек
    Как говорится, сколько веревочке не виться, а конец будет!
    Ответить
  • Анонимно 08 дек
    А персонально подписать статью испугались?
    Ответить
    Анонимно 08 дек
    А это так важно? Или это пишет господин Валеев?)
    Ответить
    Анонимно 19 дек
    Сын
    Ответить
  • Анонимно 09 дек
    То ли еще будет в Нижнекамске!
    Ответить
  • Анонимно 10 дек
    От "жёстких" проверок доходы чиновников "мигрируют" к членам семей, кланов. Появляются жёны - миллиардеры.
    Ответить
    Анонимно 11 дек
    проверить надо Верхнеуслонский район за чей счет глава положил асфальт на своей улице
    Ответить
  • Анонимно 14 дек
    хватит лаяться .идите работать
    Ответить
    Анонимно 20 дек
    скорая помощь погрязла в корупции,нет запчастей минздрав обналичевает милионны денег выделеных на детали,а водителей застовляют в принудительном порядке покупать запчасти .м.
    Ответить
    Анонимно 20 дек
    жадность,фраера,сгубила.
    Ответить
  • Анонимно 17 февр
    Столько удивления в комментариях! От "первых лиц" цепочка тянется!
    Ответить
  • Анонимно 16 апр
    Валеев Ильхам написали. Его наверное звать Илгам.Илһам. ИльХАМ- звучит как ХАМ. На фотографии он очень опухший, интересно от чего. Наверное почки плохо работают.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии


Читайте также

Новости

10:45 МСК
Новости раздела