Рейтинг глав Татарстана: кто обошел Казань в инвестициях, а где засилье безработицы
Экономический ландшафт районов республики накануне запуска «зеленой папки» Минниханова
«Реальное время» составило рейтинг социально-экономического развития муниципальных районов Татарстана за 2017 год. Его лидером по-прежнему остается Лаишевский район, которым руководит Михаил Афанасьев, а в числе аутсайдеров — Кайбицкий район под руководством Альберта Рахматуллина и Дрожжановский район, в этом году оставшийся без главы. Столица РТ не вошла в десятку лидеров, по некоторым неожиданным параметрам уступив аграрным муниципалитетам. Где самые низкие в республике зарплаты и самая высокая безработица, в каких районах не прекращает падать промышленность — читайте в материале.
Лидеры и изменения
Первые пять строчек в рейтинге муниципалитетов за полный 2017 год заняли главные центры промышленности, на территории которых расположены экономикообразующие предприятия и крупнейшие инфраструктурные объекты республики. Лидерами стали (в порядке убывания) Лаишевский, Елабужский, Зеленодольский, Тукаевский и Альметьевcкий районы. Другими словами, муниципалитеты, чьему положению оказывают поддержку Международный аэропорт «Казань», особая зона «Алабуга», Завод им. Горького, КАМАЗ и «Татнефть».
Шестое место в общей зачетной таблице принадлежит Нижнекамскому району — еще одной индустриальной точке на карте Татарстана, родине «Нижнекамскнефтехима», «ТАИФ-НК» и «Танеко».
Следующие четыре строчки заняли муниципалитеты с развитой промышленностью, однако в основном не имеющие на своей территории столь крупных компаний. Это Пестречинский район, Высокогорский и Нурлатский районы (два последних набрали одинаковое количество баллов и делят 8-е место), Актанышский район. Далее идут Набережные Челны (9-е место), а также Лениногорский район.
Как известно, в 2017 году был запущен процесс ротации руководителей районов. Нурлатский район в феврале покинул Равиль Кузюров, который руководил муниципалитетом с конца 2013 года. Он переехал в Казань — 8 февраля президент РТ Рустам Минниханов сделал его министром лесного хозяйства. Вместо Кузюрова руководить районом, по информации «Реального времени», должны были отправить бывшего замглавы Минстроя РТ Алмаза Ахметшина; с февраля он стал врио руководителя местного исполкома, пост главы пока не занят.
В январе новый глава появился у Пестречинского района — это произошло на фоне коррупционного скандала с участием местных чиновников. Как ранее писало «Реальное время», в конце января на допрос в Следственный комитет был вызван экс-руководитель исполкома Азат Валиуллин, сразу после допроса ему объявили о задержании. Дело касалось схемы незаконного получения районными чиновниками земельных участков.
С момента составления предыдущего рейтинга (точнее, за период с 1 октября прошлого года по 1 января 2018-го) в сводной рейтинговой таблице произошло много изменений, в том числе в первой десятке районов. Например, Зеленодольский район поднялся с 7-го места по итогам января-сентября 2017 года на 3-е место; соответственно, Нижнекамский район сдвинулся с 3-го на 6-е. Заинский район, который ранее замыкал десятку лидеров, в этот раз не вошел даже в топ-15.
Итоговый рейтинг районов РТ за 2017 год
|Место на 1.10.2017
|Место на 1.01.2018
|Баллы за 201
7 год
|Наименование муниципального района (городского округа)
|1
|1
|365
|Лаишевский
|2
|2
|296
|Елабужский
|7
|3
|283
|Зеленодольский
|4
|4
|282
|Тукаевский
|4
|5
|272
|Альметьевский
|2
|6
|271
|Нижнекамский
|6
|7
|269
|Пестречинский
|11
|8
|264
|Высокогорский
|9
|8
|264
|Нурлатский
|10
|10
|259
|Актанышский
|8
|10
|259
|Набережные Челны
|12
|12
|251
|Лениногорский
|16
|13
|250
|Верхнеуслонский
|17
|14
|249
|Казань
|15
|15
|243
|Новошешминский
|19
|16
|242
|Азнакаевский
|18
|17
|232
|Бугульминский
|21
|17
|232
|Мамадышский
|12
|19
|229
|Заинский
|14
|20
|220
|Менделеевский
|24
|21
|215
|Буинский
|22
|21
|215
|Черемшанский
|25
|23
|211
|Бавлинский
|23
|24
|206
|Сармановский
|29
|25
|195
|Чистопольский
|28
|26
|193
|Алексеевский
|27
|27
|184
|Сабинский
|20
|28
|183
|Кукморский
|33
|29
|182
|Ютазинский
|26
|30
|174
|Тюлячинский
|34
|31
|161
|Агрызский
|32
|32
|160
|Аксубаевский
|37
|33
|158
|Атнинский
|30
|34
|157
|Балтасинский
|37
|35
|155
|Рыбно-Слободский
|43
|36
|149
|Алькеевский
|41
|37
|146
|Арский
|39
|38
|145
|Муслюмовский
|31
|39
|144
|Камско-Устьинский
|34
|40
|143
|Тетюшский
|44
|41
|130
|Апастовский
|40
|42
|126
|Мензелинский
|36
|43
|122
|Спасский
|42
|44
|119
|Дрожжановский
|45
|45
|95
|Кайбицкий
Сельхозрайонам не везет
В списке районов-аутсайдеров тоже есть некоторые изменения, но в основном среди отстающих числятся те же муниципалитеты, что и раньше. Как правило, это территории, исключительно зависящие от сельского хозяйства и животноводства.
На последней строчке по сводному показателю социально-экономического развития закрепился Кайбицкий район, которым руководит Альберт Рахматуллин.
На втором месте с конца расположился Дрожжановский район, вот уже два месяца остающийся «обезглавленным». Напомним, в феврале экс-глава района Александр Шадриков был назначен министром экологии Татарстана; одновременно Марат Гафаров, который до этого занимал пост замминистра труда, возглавил исполком Дрожжановского района. Нового главы у района все еще не появилось.
В тройке аутсайдеров оказался также Спасский район под руководством Камиля Нугаева. В прошлом рейтинге позиции районы были выше — он располагался на 9-м месте с конца.
Одни из самых слабых позиций в нынешнем рейтинге также занимают Мензелинский (Айдар Салахов), Апастовский (Рашид Загидуллин), Тетюшский (Рамис Сафиуллов) и Камско-Устьинский (Павел Лоханов) районы.
Кайбицы в нищете, моногорода — в безработице
В ряде районов сложилась негативная ситуация по отдельным социально-экономическим показателям. Так, в Бавлинском районе по-прежнему держится высокая безработица: ее уровень на начало этого года достигал 1,08%, что почти вдвое выше среднего показателя по Татарстану (0,57%). Впрочем, еще на 1 октября безработица в районе была выше — 1,16%, а на начало прошлого года она составляла 1,23%.
Также сравнительно высокий уровень безработицы сохраняется в богатых муниципалитетах, административными центрами которых являются моногорода: к примеру, в Нижнекамском (0,97%), Елабужском (0,96%) и Альметьевском (0,86%) районах.
В Апастовском районе так и не прекратилась затяжная рецессия в промышленности, которая длится уже больше года. В январе-декабре 2017-го промышленность в годовом выражении просела на 27,8%, по итогам 9 месяцев прошлого года глубина спада достигала почти 34%.
Кроме Апастовского, промышленность падает еще в нескольких районах: Ютазинском (-23,7%), Муслюмовском (-15,3%), Чистопольском и Мензелинском районах (13,3-13,4%). Менее существенный спад зафиксирован в Лаишевском, Спасском, Тетюшском, Бугульминском, Лениногорском районах, в Казани и еще ряде муниципалитетов.
Самые низкие зарплаты в 2017 году были в Кайбицком районе. Среднемесячная начисленная зарплата там составила 21,3 тыс. рублей, что почти на 33% меньше среднереспубликанского уровня (31,6 тыс. рублей). В целом же низкие зарплаты были характерны для всех муниципалитетов-антилидеров рейтинга, в частности, для Дрожжановского (21,5 тыс.), Алькеевского (21,8 тыс.) и Камско-Устьинского (21,9 тыс.) районов.
Больше всего получают в нефтяном Альметьевском районе, где средняя зарплата в 2017 году составила 42,8 тыс. рублей. На втором месте по этому показателю Казань (41,1 тыс.), а третье место у Нижнекамского района (40,4 тыс.).
К слову, столица Татарстана, как и прежде, не входит в число лидеров рейтинга — по сводному результату она занимает лишь 12-е место в таблице. Интересно, что многие муниципалитеты обошли Казань по, казалось бы, неожиданным параметрам, таким как привлечение инвестиций. Объем инвестиций в основной капитал (без учета бюджетных средств) в Казани составил 119,8 млн рублей. Тогда как Новошешминский район привлек 339,5 млн, Сармановский — 163 млн, а Пестречинский — 246,1 млн рублей.
Лидером по инвестициям стал Нижнекамский район — что неудивительно, учитывая масштабы инвестпрограмм «Татнефти» (в части «Танеко») и холдинга «ТАИФ». Вотчина Айдара Метшина привлекла 557,9 млн рублей. Второе место по этому показателю ожидаемо занял Альметьевский район, который возглавляет Айрат Хайруллин — 312,5 млн рублей.
|МЕСТО
|Наименование муниципального района (городского округа)
|Уровень безработицы, %
|Баллы по безработице
|Среднемесячная заработная плата работников организаций, руб.
|Баллы по среднемесячной зарплате
|31
|Агрызский
|0,56
|20
|28.140,60
|27
|16
|Азнакаевский
|0,61
|16
|32.778,50
|34
|32
|Аксубаевский
|0,21
|44
|23.949,70
|14
|10
|Актанышский
|0,3
|43
|25.579,00
|21
|26
|Алексеевский
|0,58
|18
|25.264,10
|19
|36
|Алькеевский
|0,47
|29
|21.790,10
|3
|5
|Альметьевский
|0,86
|6
|42.851,70
|45
|41
|Апастовский
|0,37
|40
|22.977,60
|8
|37
|Арский
|0,56
|20
|23.218,70
|10
Справка
Рейтинг районов «Реального времени» составляется на основе девяти основных показателей социально-экономического развития — уровня средних зарплат и зарплат в сфере сельского хозяйства, уровня безработицы, бюджетной обеспеченности, объема инвестиций в основной капитал, объему отгруженных товаров собственного производства, валовой продукции сельского хозяйства, а также индекса промышленного производства и ввода жилья. По каждому из этих показателей районы получают до 45 баллов. Впоследствии баллы по всем показателям суммируются, на основе чего выводится итоговая оценка.
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