Рейтинг глав Татарстана: кто обошел Казань в инвестициях, а где засилье безработицы

Экономический ландшафт районов республики накануне запуска «зеленой папки» Минниханова

«Реальное время» составило рейтинг социально-экономического развития муниципальных районов Татарстана за 2017 год. Его лидером по-прежнему остается Лаишевский район, которым руководит Михаил Афанасьев, а в числе аутсайдеров — Кайбицкий район под руководством Альберта Рахматуллина и Дрожжановский район, в этом году оставшийся без главы. Столица РТ не вошла в десятку лидеров, по некоторым неожиданным параметрам уступив аграрным муниципалитетам. Где самые низкие в республике зарплаты и самая высокая безработица, в каких районах не прекращает падать промышленность — читайте в материале.

Лидеры и изменения

Первые пять строчек в рейтинге муниципалитетов за полный 2017 год заняли главные центры промышленности, на территории которых расположены экономикообразующие предприятия и крупнейшие инфраструктурные объекты республики. Лидерами стали (в порядке убывания) Лаишевский, Елабужский, Зеленодольский, Тукаевский и Альметьевcкий районы. Другими словами, муниципалитеты, чьему положению оказывают поддержку Международный аэропорт «Казань», особая зона «Алабуга», Завод им. Горького, КАМАЗ и «Татнефть».

Шестое место в общей зачетной таблице принадлежит Нижнекамскому району — еще одной индустриальной точке на карте Татарстана, родине «Нижнекамскнефтехима», «ТАИФ-НК» и «Танеко».

Следующие четыре строчки заняли муниципалитеты с развитой промышленностью, однако в основном не имеющие на своей территории столь крупных компаний. Это Пестречинский район, Высокогорский и Нурлатский районы (два последних набрали одинаковое количество баллов и делят 8-е место), Актанышский район. Далее идут Набережные Челны (9-е место), а также Лениногорский район.

Как известно, в 2017 году был запущен процесс ротации руководителей районов. Нурлатский район в феврале покинул Равиль Кузюров, который руководил муниципалитетом с конца 2013 года. Он переехал в Казань — 8 февраля президент РТ Рустам Минниханов сделал его министром лесного хозяйства. Вместо Кузюрова руководить районом, по информации «Реального времени», должны были отправить бывшего замглавы Минстроя РТ Алмаза Ахметшина; с февраля он стал врио руководителя местного исполкома, пост главы пока не занят.

В январе новый глава появился у Пестречинского района — это произошло на фоне коррупционного скандала с участием местных чиновников. Как ранее писало «Реальное время», в конце января на допрос в Следственный комитет был вызван экс-руководитель исполкома Азат Валиуллин, сразу после допроса ему объявили о задержании. Дело касалось схемы незаконного получения районными чиновниками земельных участков.

С момента составления предыдущего рейтинга (точнее, за период с 1 октября прошлого года по 1 января 2018-го) в сводной рейтинговой таблице произошло много изменений, в том числе в первой десятке районов. Например, Зеленодольский район поднялся с 7-го места по итогам января-сентября 2017 года на 3-е место; соответственно, Нижнекамский район сдвинулся с 3-го на 6-е. Заинский район, который ранее замыкал десятку лидеров, в этот раз не вошел даже в топ-15.

Итоговый рейтинг районов РТ за 2017 год



Место на 1.10.2017

Место на 1.01.2018 Баллы за 201

7 год Наименование муниципального района (городского округа) 1 1 365 Лаишевский 2 2 296 Елабужский 7 3 283 Зеленодольский 4 4 282 Тукаевский 4 5 272 Альметьевский 2 6 271 Нижнекамский 6 7 269 Пестречинский 11 8 264 Высокогорский 9 8 264 Нурлатский 10 10 259 Актанышский 8 10 259 Набережные Челны 12 12 251 Лениногорский 16 13 250 Верхнеуслонский 17 14 249 Казань 15 15 243 Новошешминский 19 16 242 Азнакаевский 18 17 232 Бугульминский 21 17 232 Мамадышский 12 19 229 Заинский 14 20 220 Менделеевский 24 21 215 Буинский 22 21 215 Черемшанский 25 23 211 Бавлинский 23 24 206 Сармановский 29 25 195 Чистопольский 28 26 193 Алексеевский 27 27 184 Сабинский 20 28 183 Кукморский 33 29 182 Ютазинский 26 30 174 Тюлячинский 34 31 161 Агрызский 32 32 160 Аксубаевский 37 33 158 Атнинский 30 34 157 Балтасинский 37 35 155 Рыбно-Слободский 43 36 149 Алькеевский 41 37 146 Арский 39 38 145 Муслюмовский 31 39 144 Камско-Устьинский 34 40 143 Тетюшский 44 41 130 Апастовский 40 42 126 Мензелинский 36 43 122 Спасский 42 44 119 Дрожжановский 45 45 95 Кайбицкий

Сельхозрайонам не везет

В списке районов-аутсайдеров тоже есть некоторые изменения, но в основном среди отстающих числятся те же муниципалитеты, что и раньше. Как правило, это территории, исключительно зависящие от сельского хозяйства и животноводства.

На последней строчке по сводному показателю социально-экономического развития закрепился Кайбицкий район, которым руководит Альберт Рахматуллин.

На втором месте с конца расположился Дрожжановский район, вот уже два месяца остающийся «обезглавленным». Напомним, в феврале экс-глава района Александр Шадриков был назначен министром экологии Татарстана; одновременно Марат Гафаров, который до этого занимал пост замминистра труда, возглавил исполком Дрожжановского района. Нового главы у района все еще не появилось.

В тройке аутсайдеров оказался также Спасский район под руководством Камиля Нугаева. В прошлом рейтинге позиции районы были выше — он располагался на 9-м месте с конца.

Одни из самых слабых позиций в нынешнем рейтинге также занимают Мензелинский (Айдар Салахов), Апастовский (Рашид Загидуллин), Тетюшский (Рамис Сафиуллов) и Камско-Устьинский (Павел Лоханов) районы.

Кайбицы в нищете, моногорода — в безработице

В ряде районов сложилась негативная ситуация по отдельным социально-экономическим показателям. Так, в Бавлинском районе по-прежнему держится высокая безработица: ее уровень на начало этого года достигал 1,08%, что почти вдвое выше среднего показателя по Татарстану (0,57%). Впрочем, еще на 1 октября безработица в районе была выше — 1,16%, а на начало прошлого года она составляла 1,23%.

Также сравнительно высокий уровень безработицы сохраняется в богатых муниципалитетах, административными центрами которых являются моногорода: к примеру, в Нижнекамском (0,97%), Елабужском (0,96%) и Альметьевском (0,86%) районах.

Лидером по инвестициям стал Нижнекамский район. Фото Максима Платонова

В Апастовском районе так и не прекратилась затяжная рецессия в промышленности, которая длится уже больше года. В январе-декабре 2017-го промышленность в годовом выражении просела на 27,8%, по итогам 9 месяцев прошлого года глубина спада достигала почти 34%.

Кроме Апастовского, промышленность падает еще в нескольких районах: Ютазинском (-23,7%), Муслюмовском (-15,3%), Чистопольском и Мензелинском районах (13,3-13,4%). Менее существенный спад зафиксирован в Лаишевском, Спасском, Тетюшском, Бугульминском, Лениногорском районах, в Казани и еще ряде муниципалитетов.

Самые низкие зарплаты в 2017 году были в Кайбицком районе. Среднемесячная начисленная зарплата там составила 21,3 тыс. рублей, что почти на 33% меньше среднереспубликанского уровня (31,6 тыс. рублей). В целом же низкие зарплаты были характерны для всех муниципалитетов-антилидеров рейтинга, в частности, для Дрожжановского (21,5 тыс.), Алькеевского (21,8 тыс.) и Камско-Устьинского (21,9 тыс.) районов.

Больше всего получают в нефтяном Альметьевском районе, где средняя зарплата в 2017 году составила 42,8 тыс. рублей. На втором месте по этому показателю Казань (41,1 тыс.), а третье место у Нижнекамского района (40,4 тыс.).

К слову, столица Татарстана, как и прежде, не входит в число лидеров рейтинга — по сводному результату она занимает лишь 12-е место в таблице. Интересно, что многие муниципалитеты обошли Казань по, казалось бы, неожиданным параметрам, таким как привлечение инвестиций. Объем инвестиций в основной капитал (без учета бюджетных средств) в Казани составил 119,8 млн рублей. Тогда как Новошешминский район привлек 339,5 млн, Сармановский — 163 млн, а Пестречинский — 246,1 млн рублей.

Лидером по инвестициям стал Нижнекамский район — что неудивительно, учитывая масштабы инвестпрограмм «Татнефти» (в части «Танеко») и холдинга «ТАИФ». Вотчина Айдара Метшина привлекла 557,9 млн рублей. Второе место по этому показателю ожидаемо занял Альметьевский район, который возглавляет Айрат Хайруллин — 312,5 млн рублей.

Рейтинг районов РТ за 2017 год

МЕСТО Наименование муниципального района (городского округа) Уровень безработицы, % Баллы по безработице Среднемесячная заработная плата работников организаций, руб. Баллы по среднемесячной зарплате 31 Агрызский 0,56 20 28.140,60 27 16 Азнакаевский 0,61 16 32.778,50 34 32 Аксубаевский 0,21 44 23.949,70 14 10 Актанышский 0,3 43 25.579,00 21 26 Алексеевский 0,58 18 25.264,10 19 36 Алькеевский 0,47 29 21.790,10 3 5 Альметьевский 0,86 6 42.851,70 45 41 Апастовский 0,37 40 22.977,60 8 37 Арский 0,56 20 23.218,70 10

Артем Малютин, аналитическая служба «Реального времени»