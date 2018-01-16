«Зеленая папка» Минниханова в деле: проштрафившимся главам Пестрецов и Рыбной Слободы нашли замену

В отставку уходят главы двух татарстанских районов. На смену им могут прийти человек Ивана Егорова и выходец из «Алабуги»

Фото: pestreci.tatarstan.ru ( на фото Эдуард Дияров)

Как стало известно «Реальному времени», на 17 января назначены два увольнения глав муниципальных районов Татарстана: Пестречинского и Рыбно-Слободского. В 9.00 при участии премьер-министра Алексея Песошина состоится заседание Совета Пестречинского района, где будет принята отставка Эдуарда Диярова. Чуть раньше полудня премьер прибудет в Рыбную Слободу, где на заседании местного Совета района уйдет Ильхам Валеев. Разбираемся в том, что могло послужить причиной данных кадровых решений и кто может стать во главе двух районов.

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После того как в конце 2017 года в татарстанских СМИ широко обсуждались факты коррупции на муниципальном уровне, первой жертвой стал председатель Совета муниципальных образований РТ Минсагит Шакиров. Взамен был избран Экзам Губайдуллин. Уже тогда все ждали отставок на уровне глав районных администраций. Просто так без последствий выносить сор из избы в Татарстане не принято, а Губайдуллин известен как жесткий администратор, специализация которого — наведение порядка в местном самоуправлении. Нельзя сбрасывать со счетов и предстоящие выборы президента, ведь, как говорил Рустам Минниханов, недоверие народа к действующей власти копится на местах, и это нельзя исправить в один день. Ждать пришлось недолго. Первые отставки глав ожидаются в среду. Однако интрига остается, ведь любая отставка чиновника в нынешних непростых условиях может привести как к дальнейшему повышению, так и к самым плачевным последствиям в виде уголовного дела.

Пестречинский глава Эдуард Дияров на своем посту работает с 2013 года. Он был одним из фигурантов антикоррупционной «Зеленой папки» Рустама Минниханова, но насчет его будущего у источников «Реального времени» нет единого мнения.

Пестречинский глава Дияров: зам или пропал?

В приемной главы подтвердили, что на завтра назначено заседание районного совета депутатов, не раскрывая его повестки. Сам Эдуард Дияров на звонки на мобильный не отвечал. В то же время источники «Реального времени» в окружении главы говорят, что об уходе стало известно еще вчера и, как заявил сам фигурант, он уходит «на повышение, куда давно хотел». Но куда уходит не сообщил. Собеседник посетовал, что Диярову приходилось маневрировать между интересами «Ак барс холдинга» и «Унистроя» (реализует малоэтажный проект «Царево»). Есть неподтвержденная информация, что ему предназначена должность заместителя министра в Министерстве земельных и имущественных отношений РТ. Другой источник, близкий к администрации района, утверждает, что Дияров попал в разработку Следственного комитета, и после отставки чуть ли не прочит ему уголовное дело.

На территории Пестречинского района в ходе антикоррупционного мониторинга было выявлено более 300 фактов выделения земель без торгов и по заниженной стоимости, якобы «для не связанных со строительством целей». Фото Олега Тихонова

Пестречинский раздел «Зеленой папки» Минниханова богат на земельные нарушения



Главное, что сейчас может навредить Эдуарду Диярову, это непростая ситуация в земельных отношениях в пригородном районе. На территории Пестречинского района в ходе антикоррупционного мониторинга было выявлено более 300 фактов выделения земель без торгов и по заниженной стоимости, якобы «для не связанных со строительством целей». Причем сотрудники палаты земельных и имущественных отношений ссылались на руководство района и признавались, что за бесценок участки получали руководители различных уровней, в том числе сотрудники Следственного комитета, а также один из пестречинских судей.

Известно, что в прошлом сам Эдуард Дияров получил в аренду участок в 1 500 кв. м за чертой деревни Званки у лесополосы для ведения личного подсобного хозяйства. Строиться на сельхозземле было нельзя, но Дияров, на тот момент начальник районного управления сельского хозяйства, смог и построить, и, что важнее, зарегистрировать право собственности на кирпичный домик за границей населенного пункта. А в 2013-м, когда рыночная цена земли в самой Званке составляла 120 тыс. рублей за сотку, будущий пестречинский глава заплатил за нее смешные 4 рубля и 5 копеек. Широкую известность получила история, когда 26 гектаров дорогой пестречинской земли получила якобы знахарка, услугами которой пользовался высокопоставленный чиновник из Казани. Один из фигурантов пестречинского досье — сын экс-министра образования и науки Фаттахова, получивший участок площадью 1,5 тыс. кв. м по цене всего 120 рублей за квадратный метр.

Кроме нарушений в земельных отношениях в Пестречинском районе было выявлено немало отступлений от норм антимонопольного законодательства и бюджетных нарушений на 67 млн рублей. В числе критиков местных хозяйственных порядков оказалась помощница президента РТ Наталия Фишман, которая заявляла, что в пестречинском парке вместо уличных фонтанов смонтировали фонтаны, предусмотренные для помещений.

Кроме нарушений в земельных отношениях в Пестречинском районе было выявлено немало отступлений от норм антимонопольного законодательства и бюджетных нарушений. Фото Олега Тихонова



В окружении Диярова утверждают, что его нежелание общаться с прессой вызвано обидой на многочисленные публикации о махинациях с землей в Пестречинском районе. «Эти сделки проходили до его назначения на пост главы, а в итоге «всех собак повесили на него», словно он их проворачивал. И никто не выступил в его защиту, никто не сказал, что он здесь ни при чем», — рассказал «Реальному времени» один из его заместителей. О грядущем назначении в его окружении узнали позавчера.

«Ак Барс» пришлет своего человека?

Новым главой Пестречинского района, по информации источников «Реального времени», может быть назначен Ильхам Кашапов, бывший генеральный директор ООО «Птицеводческий комплекс «Ак Барс» и нынешний глава Зеленодольского филиала данной компании.

— Главой района хотят поставить бывшего директора фабрики «Ак Барс Пестрецы» Ильхама Кашапова. Сейчас он уже больше года работает в Казани. На сессии объявят нового главу, — заверил «Реальное время» источник, близкий к администрации района.



Компания выпускает продукцию под известным в Татарстане брендом «Пестречинка» и входит в птицеводческий блок холдинговой компании «Ак Барс». Родился Кашапов в 1972 году в селе Ленино-Кокушкино Пестречинского района и имеет опыт работы муниципальным депутатом. Его можно смело называть человеком Ивана Егорова, главы «Ак Барс Холдинга».





Новым главой Пестречинского района может быть назначен Ильхам Кашапов. Фото tatarnews.ru



Долгий шлейф уголовных дел в Рыбно-Слободском районе

Второй из фигурантов предстоящих отставок Ильхам Валеев руководит Рыбно-Слободским районом с 2008 года. Предшественник Валеева Евгений Лылов после ухода в отставку оказался обвиняемым по делу о превышении должностных полномочий и незаконной предпринимательской деятельности. Хотя Верховный суд РТ оправдал Лылова по двум из трех статей, уже в 2016 году он, являясь директором ООО «Логос», был оштрафован за незаконный захват земель. Махинации с землей и другие нарушения были выявлены в районе и за период руководства Ильхама Валеева.

«Реальное время» уже писало про резонансный процесс клана Гадеевых в 2016 году, когда были осуждены трое братьев, близких к руководству района. Заместитель главы городского поселения Рыбная Слобода Рафик Гадеев получил 7 лет и 3 месяца колонии плюс штраф в 3,5 млн рублей за махинации с муниципальной недвижимостью. В 2011—2012 годах он получил четыре взятки: один раз 20 тыс. рублей и трижды по 100 тыс., за них люди получали возможность проживания в муниципальных квартирах. Порой дело доходило даже до приватизации. Чуть позже штраф сократили до 2,5 млн рублей. Ренат Гадеев, руководитель МУП «Рыбная Слобода», получил 3 года колонии и штраф 80 тыс. рублей за махинации с кредитами и отчуждение из муниципальной собственности спорткомплекса с бассейном «Дельфин». Замначальника финансово-хозяйственной службы отдела образования Радик Гадеев приговорен к 70 тыс. рублей штрафа за покупку и выдачу «липовых» удостоверений для слесарей школьных котельных.

Глава Рыбно-Слободского района попал в зону внимания комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Республике Татарстан в связи с подозрительными манипуляциями с муниципальной собственностью. Фото ribnaya-sloboda.tatarstan.ru

Что есть в «Зеленой папке» по Ильхаму Валееву?

Сам глава района попал в периметр внимания комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Республике Татарстан и лично Рустама Минниханова в связи с подозрительными манипуляциями с муниципальной собственностью. Управление землей и недвижимостью района оказалось организовано в традициях семейного подряда. В первом из известных случаев, участок площадью в 5 тыс. кв. м был передан в аренду супруге Ильхама Валеева с разрешением построить на нем жилье и с последующей продажей этого участка за 304 рубля. Позже участок прирос еще 12 сотками, принадлежащими району. Семейное домовладение изящно вышло на территорию реки — доступ к местной речке Бетьке по улице Школьной был перекрыт. Тут же разместился плавучий пирс.

Второй факт касается несчастливой судьбы рыбоводного завода в Рыбной Слободе. Его строительство началось в 2012 году и было обеспечено 73 млн рублей федеральных денег и 20 млн — республиканских. Заказчиком объекта выступило ООО «Чулман», которое учредили родственники главы — Фарида Гайнутдинова и сын главы района Ленар Валеев. После того, как в районе поработали ревизоры из Казани, Ленар Валеев вышел из числа учредителей, но остался директором. На начальном этапе «Чулман» пытался прокредитоваться в «Россельхозбанке» на 215 млн рублей, в качестве залога предоставив здание муниципального спортивного комплекса с бассейном «Дельфин», то есть объекта социального назначения. Возглавляла комплекс супруга главы района Рамзия Валеева. В итоге до сегодняшнего дня Рыбная Слобода так и живет без своего рыбного завода. Часть вины в итоге глава признал и даже распространил официальное заявление. Но, похоже, не помогло…

Потенциальный глава — земляк из «Алабуги»

По информации источников «Реального времени», наиболее вероятным претендентом на освободившийся пост в Рыбно-Слободском районе станет выходец из того же района.

Наиболее вероятным претендентом на освободившийся пост в Рыбно-Слободском районе станет выходец из того же района Ильдар Тазутдинов. Фото president.tatarstan.ru

Речь идет об Ильдаре Тазутдинове, заместителе генерального директора по эксплуатации в АО «ОЭЗ ППТ Алабуга». Тазутдинов родился в 1977 году в Рыбно-Слободском районе. Как утверждают источники, сам он сын лесника, отец работал директором лесхоза. Окончил он Казанский финансово-экономический институт. С 1990 по 2000 год — замначальника допофиса «Ак Барс Банка» в Рыбной слободе. Затем был период работы руководителем отделения Федерального казначейства Министерства финансов России; в 2006—2008 гг. — заместитель руководителя Территориального управления Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами по Республике Татарстан.

В 2008-м назначен на должность первого заместителя председателя Комитета по развитию малого и среднего предпринимательства РТ, который тогда возглавлял Тимур Шагивалеев. После того, как Шагивалеев в 2011 году возглавил ОЭЗ «Алабуга», Тазутдинов перебрался к предыдущему шефу. Теперь, похоже, у елабужского топ-менеджера открывается новая веха.

«Да, действительно, он покидает свой пост в ОЭЗ «Алабуга». Сегодня был его последний рабочий день. Наша компания высоко ценит тот вклад, который Ильдар Рашитович внес в создание и развитие ОЭЗ «Алабуга». Мы искренне желаем ему успехов в дальнейшей карьере. За комментариями о его дальнейшей деятельности вам, думаю, следует обращаться к нему лично», — так сообщил «Реальному времени» о карьерных изменениях Ильдара Тазутдинова руководитель PR-службы «Алабуги» Михаил Миронов.