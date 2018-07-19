Госдума приняла законпроект о штрафах за нарушения при долевом строительстве

Госдума приняла в третьем чтении законопроект об административной ответственности за нарушения при долевом строительстве.



Так, штраф за необоснованное принятие решения о выдаче либо об отказе в выдаче заключения о соответствии застройщика и проектной документации установленным требованиям составит от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

В случае непредставления информации в единую информационную систему жилищного строительства штраф для должностных лиц составит до 30 тысяч рублей, для юрлиц — до 200 тысяч рублей, пишет «РИА Новости».

Ранее Мутко предложил возложить решение проблем обманутых дольщиков на регионы.