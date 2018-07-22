Трампа призвали обнародовать содержание личного разговора с Путиным

Бывший директор ЦРУ Леон Панетта сообщил, что президент США Дональд Трамп должен раскрыт содержание личного разговора с российским лидером Владимиром Путиным. Такое заявление он сделал в интервью телеканалу Fox News.

«Президент США впервые встречается с российским лидером Владимиром Путиным, а Россия не является нашим другом. Если у них состоялась такого рода встреча, то я считаю, что президент обязан был рассказать американскому народу о том, что обсуждалось на ней», — приводит слова Панетты «Интерфакс».

Напомним, 16 июля Путин и Трамп провели четырехчасовые переговоры в Хельсинки — сначала лидеры побеседовали лично, а позже стартовали российско-американские переговоры в расширенном составе в формате рабочего завтрака.