«Не катастрофа, конечно, но и радоваться нечему»: аналитики ЦБ предрекли рост цен и замедление экономики

Во всем виновато объявленное повышение НДС на 2%

Фото: Антон Журавлев

Аналитики ЦБ оценили плюсы и минусы повышения НДС: благодаря увеличению налога на 2% правительство найдет деньги на реализацию «майского указа», но за это придется заплатить скачком цен и, возможно, — торможением экономического роста. По подсчетам аналитиков, изменение ставки НДС может прибавить к инфляции до 1,25% и отнять у ВВП до 0,5%. Подробнее — в материале «Реального времени».

Плюс инфляция

За счет повышения базовой ставки НДС с 18 до 20% с 1 января 2019 года правительство найдет большую часть денег на стратегическую часть «майского указа» — эти расходы оцениваются в 8 трлн рублей в 2018—2024 годах. Но за это придется заплатить ростом инфляции. Об этом пишут аналитики ЦБ в бюллетене «О чем говорят тренды» (не обязательно отражает официальную позицию регулятора).

Как сказано в бюллетене, под основную ставку НДС попадает около 70% всей потребительской корзины. Как максимум, повышение ставки на 2% может прибавить к инфляции 1,16%. Но обычно производители не целиком переносят налоговое бремя в цены, поэтому средний эффект на инфляцию оценивается в диапазоне 0,8—0,95%.





Как сказано в бюллетене, под основную ставку НДС попадает около 70% всей потребительской корзины. Фото Антона Журавлева



Однако, помимо прямого эффекта, могут проявиться и вторичные, отмечают аналитики. Они связаны с ростом инфляционных ожиданий. С учетом этих эффектов общее влияние повышения НДС на инфляцию может составить +0,8—1,25%. Рост цен станет ощутим через 3—6 месяцев после повышения налога, скорее всего, — в течение одного квартала. Об этом говорит опыт снижения НДС в России в 2004 году, а также повышения налога с продаж в Японии в 2014 году.

Должен ли Центральный банк реагировать на изменение налогов, зависит от устойчивости инфляционных ожиданий и от силы вторичных эффектов, рассуждают авторы бюллетеня. В Чехии перед повышением налогов регулятор посчитал вторичные эффекты незначительными и никак не отреагировал; национальные банки Великобритании, Польши и Румынии считали их аргументом в пользу более жесткой монетарной политики. «В России инфляционные ожидания не заякорены, и существует высокая вероятность появления вторичных эффектов. Поэтому Банк России на последнем заседании указал на рост налогов как на важную причину сохранения ключевой ставки», — напоминают аналитики.

В июне темпы роста потребительских цен временно замедлились до 2,3% год к году, но уже в июле они, по-видимому, вернутся к уровню предыдущих месяцев (2,4% в марте — мае). Сейчас показатели инфляции все еще находятся ниже таргета ЦБ в 4%, но разрыв с целью значительно сократился — во II квартале он был минимальным с начала 2017 года. Инфляционные ожидания усиливаются. Причина, помимо объявленного повышения НДС, — в росте цен на бензин и произошедшем ранее ослаблении рубля. Рост долгосрочных инфляционных ожиданий может заставить отложить дальнейшее снижение процентных ставок, не исключают авторы бюллетеня.

Минус ВВП

Рост инфляции — не единственное, к чему приведет повышение НДС. Второе возможное последствие — замедление экономики. Практика показывает, что изменение налогов на потребление быстро отражается на росте ВВП. По подсчетам ЦБ, для России повышение ставки таких налогов на 1% может означать снижение ВВП на 0,9—1%. Прямой негативный эффект от повышения НДС на 2% грозит вычетом 0,5% от ВВП, но с учетом роста расходов согласно «майскому указу» суммарный эффект может оказаться даже положительным.

Оценки аналитиков ЦБ по росту инфляции более-менее похожи на истину, говорит экономист, доцент РАНХиГС Сергей Хестанов. Сегодня обычной ставкой НДС в 18% облагается примерно три четверти всех товаров. Исходя из этого, при увеличении ставки на 2% рост цен может составить около 1,5% — что с учетом погрешности приблизительно совпадает с видением регулятора.

Однако прогнозы по торможению экономического роста Хестанов считает слишком позитивными: «Влияние на ВВП не стоит недооценивать; скорее всего, ситуация будет похуже, чем ждет ЦБ. Мне кажется, разумная оценка — минус 1% (без учета дополнительных эффектов, которые нам пока непонятны). Это, конечно, не катастрофа, но такая вещь, которая никого не радует».

По опыту стран, которые недавно повышали НДС (например, Грузии), можно сказать, что изменение ставки на 2% может сдвинуть инфляцию вверх на 0,5—0,75%, отмечал главный экономист агентства «Эксперт РА» Антон Табах; в целом многое будет зависеть от действий Центрального банка.

О последствиях повышения НДС говорят не только в ЦБ. Минэкономразвития РФ в начале июля заявило, что к концу этого года инфляция ускорится до 3,1%, а еще через год выйдет за пределы таргета ЦБ, составив 4,3%. Кроме того, министерство снизило прогноз по росту ВВП в 2018 году с 2,2 до 1,9%, в 2019 году — до 1,4%. Прогноз по росту ВВП из-за повышения НДС снизило и «Эксперт РА». Теперь, как и Минэкономразвития, оно ожидает, что рост экономики в 2019 году не превысит 1,4%.

