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Леонид Радзиховский: «Пенсионную реформу все-таки необходимо делать...»

07:00, 21.07.2018 4
Леонид Радзиховский: «Пенсионную реформу все-таки необходимо делать...» Фото: youtube.com

Стоит ли россиянам задумываться о возможном экономическом кризисе, справится ли с ним Россия, велик ли протестный потенциал в связи с пенсионной реформой и увидим ли мы смену некоторых глав поволжских регионов — во второй части эксклюзивного интервью политолога Леонида Радзиховского для «Реального времени».

— Леонид Александрович, пенсионная реформа в том виде, что предложена правительством верная мера? Или будет некоторое смягчение?

— Я думаю, что пенсионную реформу все-таки необходимо делать если работающие люди не отчисляют деньги в Пенсионный фонд, их взять неоткуда: уменьшить-то пенсии нельзя, а можно только увеличить, Количество же пенсионеров растет, а количество работающих нет, и тут не надо быть большим математиком, чтобы понять, что эта диспропорция, дырка в бюджете все расползается и расползается. И как ее заткнуть? Только уменьшив число пенсионеров и увеличив число работающих, и тут сколько не крути, ничего другого не накрутишь.

Но другое дело, что при этом нужно было бы сделать множество других вещей, которых не делают уменьшить военные расходы, уменьшить представительские расходы на те же чемпионаты и тому подобное, на чиновников, но это будет означать, что надо пилить сук, на котором власть сидит. Уменьшить расходы на армию можно и от этого ничего не случится, но тут есть два момента армия это одна из личных гордостей президента Путина, а если сокращать расходы слабо, то это не даст эффекта. Сокращать расходы сильно, значит, сокращать саму армию, а куда тогда девать военных? Что они будут делать? Поэтому армию если и тронут, то очень слабенько.

Но реформу будут смягчать уже объявлено, что будут приняты какие-то законы о предпенсионном возрасте, но слушайте, это же обычная история любая торговля начинается с запросов, а потом цену снижают.

«Протесты и демонстрации будут, но политического значения они не будут иметь. Кто у нас проводит протесты и с какими лозунгами? Если это профсоюзы, то их протест вообще можно слить в канализацию, если это коммунисты, то тут стоит помнить, что это запасная партия власти». Фото Олега Тихонова

— Риск протестов в июле, августе, осенью по пенсионному вопросу большой?

— У меня такого ощущения нет. Протесты и демонстрации будут, но политического значения они не будут иметь. Кто у нас проводит протесты и с какими лозунгами? Если это профсоюзы, то их протест вообще можно слить в канализацию, если это коммунисты, то тут стоит помнить, что это запасная партия власти, «бронепоезд на запасном пути» — коммунистов кормят, поят, лелеют, но «бронепоезд» надо выводить на основной путь и его выведут. Но против кого? Против олигархов! Но имен этих «грозных» олигархов почему-то коммунисты никогда не называют! Хотя нет называют Ходорковского и Абрамовича, так именно они ограбили, по версии коммунистов, наш народ и Россию и с ними «война будет до победного конца». Кроме олигархов конечно КПРФ видит врагами чиновников мы им типа голову оторвем, потому что они ворье, потому что они проводят геноцид народа, но почему-то не слышно имен чиновников! Кто они! Да никто просто чиновники и все! И наконец, враги для КПРФ — это экономический блок правительства чертовы либералы, действующие по указке мировой закулисы и душащие Россию. И что, эти «враги» опасны для власти, представляют они какую-то политическую величину? Ах да Абрамович очень опасен! И экономический блок страшен, благодаря которому члены фракции КПРФ разъезжают на роскошных черных BMW и живут на Рублевк. Только коммунисты забывают, что благодаря этому блоку у страны самый низкий госдолг и лучшие показатели в экономике среди развивающихся стран, профицит бюджета и низкая инфляция. А вот Венесуэла, чтобы КПРФ знала, без такого «продажного» экономического блока рухнула в «пыль» — нефти там полно, а экономики-то нет, инфляция там 5 тысяч процентов в год. И что отдаст КПРФ Путин нынешний экономический блок? Допустим, но инфляция в стране будет как в Венесуэле и будет развал экономики. Поэтому Путин пойдет скорее на смягчение пенсионной реформы в силу роста даже таких протестов.

— В какой степени все-таки пенсионный вопрос отразится на грядущих в сентябре во многих регионах губернаторских выборах? Ведь многими губернаторами реформа поддержана.

— В разных областях это будет по-разному, но в целом на этих выборах сюрпризов ждать не стоит. В России 86 регионов, и если даже в одном из них глава региона в ходе выборов проиграет, если даже выборы будут выиграны «снизу» — то есть победит весьма независимый кандидат или даже кандидат от КПРФ, в этом нет ничего страшного, а вот победа оппозиции в двух регионах — это уже много по нынешним временам и этого не будет.

— А почему может победить оппозиционный кандидат только в одном случае?

— Потому что выборами у нас руководит Москва, а пенсионеры практически всегда голосуют за власть они-то пенсию спокойно получают и им никаких неприятностей не будет, и им пенсии будут только увеличивать. Те же, кто станет пенсионерами в будущем, те, кому сейчас в районе 60 лет, на выборы приходят реже, чем нынешние пенсионеры. Ну а кроме того, есть бюджетники, которым так или иначе приказывают голосовать за определенного кандидата. И наконец, мало где в регионах есть действительно сильные и популярные альтернативные кандидаты, у которых есть какая-никакая, но организация. А без организации вы выборы губернатора не выиграете.

«Шевченко в последние лет 30 занимался проблемами водоснабжения или пенсий? Насколько я знаю, он этим никогда не занимался имя он сделал на других темах, и мне трудно представить, что он как-то зацепит жителей Владимирской области». Фото Олега Тихонова

— В таком случае, победит ли во Владимирской области известный журналист Максим Шевченко? Да, он, конечно, не местный, но за ним есть организация — КПРФ, и имя его знакомо многим. Или фактор местного выходца куда важнее имени?

— Я плохо знаю Владимирскую область, но я не думаю, что жители того же Владимира до такой степени безумны, чтобы выбрать главой региона журналиста, который чаще говорит о том, как угнетают мусульман на юге России, какой ужасный Израиль и как мировая закулиса душит Россию. Таких духоподъемных сюжетов от Шевченко вряд ли будет достаточно для жителей этой области, чтобы они избрали неизвестного им человека губернатором. Хотя все может быть…

— Но вряд ли Шевченко где-нибудь в Суздале или Гусь-Хрустальном будет говорить жителям этих городов об Израиле или Дагестане…

— Разумеется там он не будет говорить о проблемах Ближнего Востока или зловещей роли Америки, но что — Шевченко в последние лет 30 занимался проблемами водоснабжения или пенсий? Насколько я знаю, он этим никогда не занимался имя он сделал на других темах, и мне трудно представить, что он как-то зацепит жителей Владимирской области. Вот у Грудинина, хотя это другая история, в марте был шанс получить хорошую поддержку даже на выборах президента он председатель совхоза, а этот совхоз еще и успешный — Грудинин умеет руководить, разбираться в людях, он умелый организатор и экономист, и в общем, мужик от земли чего ж такого не выбрать? И тут, если помним, понадобились большие усилия СМИ, чтобы закопать Грудинина, да и в какой-то степени усилия самого Грудинина, чтобы себя закопать. А если во Владимир приезжает журналюга из Москвы и начинает только трещать как пулемет, дерет горло и рвет рубаху на груди, то у многих может возникнуть вопрос: «А что ты до этого делал по жизни?». Ну да, член президентского совета по правам человека и развитию гражданского общества очень хорошо, ведущий программ в телевизоре тоже хорошо, но мы-то из Владимирской области тут причем? Владимирская область там и не ночевала! Господин Шевченко, вы разбираетесь в финансах?

— У Шевченко настолько язык хорошо подвешен, что он вполне может убедить людей, что в финансах области он разберется!

— Ну если он сможет этим языком смыть остатки рассудка жителей Владимирской области, я за них рад, но я в этом не уверен, потому что у нынешнего губернатора области Светланы Орловой тоже язык хорошо подвешен.

— Подвинемся ближе к вам в сентябре произойдут выборы мэра Москвы. Все скучно, как вижу…

— Ближе к нам интриги никакой нет, в помине нет эти выборы мэра просто анекдот, и тут даже говорить не о чем.


«Если голосование в Башкирии на тех и других выборах было и будет высоким, то мало оснований думать, что того же Хамитова снимут, а если голосование было так себе, то глава региона находится в зоне риска». Фото glavarb.ru

— Тогда перейдем ближе к нам в Башкирию, где грядут выборы в региональный парламент Госсобрание. В Башкирии сильны позиции коммунистов, и их результат на этих выборах может негативно сказаться на судьбе главы республики Рустэма Хамитова. Или я тут сгущаю краски?

— Трудно сказать. Тут нужно смотреть, как эффективность губернаторов определяет Владимир Путин. А он определяет ее по голосованию за «Единую Россию» на тех или иных выборах и по тому, как голосовали уже за него на выборах президента вот и все. Если голосование в Башкирии на тех и других выборах было и будет высоким, то мало оснований думать, что того же Хамитова снимут, а если голосование было так себе, то глава региона находится в зоне риска.

— А к примеру долгое пребывание губернатора на посту и не исчезающая бедность региона вообще не являются основанием для замены главы региона? Есть в России, и опять же ближе к Татарстану, Ульяновская область, где господин Морозов во главе региона стоит уже почти 14 лет, а область очень отсталая в развитии, и разве на это не стоит в Москве смотреть как на ненормальную ситуацию и поменять рулевого области?

— Ну мы видим, что губернаторов все-таки меняют. И чем дольше сидит тот же Морозов, тем смена его вероятна. Но опять-таки — все зависит от цифр голосования: Москва серьезно смотрит на этот фактор.

— Есть ли какой-то смысл в массовых губернаторских перестановках, что мы наблюдали в 2017 году? Может Москва обозначила новым главам региона новое направление, новый курс?

— Никакого курса нет — его просто не существует: президент Путин в своем предвыборном выступлении рассказал про две вещи — он сказал, что все в будущем будет хорошо — что зарплаты повысим, дороги построим и расширим, но это трудно назвать курсом, и второе — Путин показал мультиролик про звуковые квантовые ракеты, но это тоже трудно назвать новым курсом. Если в государстве нет нового курса, то какой курс должен будет проводить губернатор? Губернатор должен проводить только указания начальства из Москвы. Вот представьте — выбрали господина Шевченко губернатором и что, он начнет проводить какой-то курс?

— Но цель перестановок-то какая? Неужели только следовать указаниям Москвы, скажем по майским указам?

— Ну жизнь же продолжается — все меняется, все развивается. Вот сидит губернатор на своем посту 10, 15 лет, и становится очевидным, что уже нужно его менять — просто потому что нельзя, чтобы в области все застыло. Вот при Брежневе в какой-то момент наступила иллюзия, что министры сидят по 25 лет, а министр цветной металлургии Ломако пусть с перерывами, но был министром с 1940 по 1986 год, и такое длительное пребывание на посту просто ненормально само по себе.

«Что вообще делает на своей должности полпред? Я не понял, для чего эту должность ввели». Фото Максима Платонова

— Значит молодость ряда губернаторов тут ни при чем?

— Дорогу молодым дают, но дело не в молодости — просто что-то должно меняться. Вот идет почти 200 лет на сцене театров «Ревизор» — пьеса не меняется, но актеры-то меняются, декорации меняют. Зачем ждать, когда играющий Хлестакова актер умрет на сцене? Вот его и меняют. Время тикает и люди должны тикать.

— А что-нибудь стоит за сменой тех же полпредов президента? По слухам, полпреда нашего Приволжского федерального округа Бабича хотят заменить на соратницу Кириенко сенатора Глебову.

— Ничего не стоит. Что вообще делает на своей должности полпред? Я не понял, для чего эту должность ввели. Вот возьмите инженера Холманских с «Уралвагонзавода» — в свое время он сказал Путину: «Если что будет неладно в стране, мы по-рабочему, понимаешь, приедем на танке и разберемся!». Путин, конечно же, сказал: «Не надо, зачем?», но назначил Холманских полпредом. Ну сидел 6 лет Холманских на этом посту и чего он высидел на нем? Кто заметил факт его наличия? Теперь его сняли и назначили председателем наблюдательного совета того самого «Уралвагонзавода». От перестановки мест слагаемых сумма не меняется, особенно если слагаемые равны нулю. Просто чиновников нужно менять, поскольку они не должны прилипать к креслу — это и физиологически вредно. Тут можно даже вспомнить, что писал Лев Толстой в романе «Воскресение» о министре внутренних дел: «Когда граф сделался министром, не только все зависящие от него — а от него зависело очень много людей приближенных, но и все посторонние люди, и он сам думали, что он очень умный человек. Но когда прошло известное время, он ничего не устроил, ничего не показал, и точно такие же, как он, научившиеся писать бумаги, представительные и беспринципные чиновники вытеснили его, и он должен был выйти в отставку. И всем стало ясно, что он не был не только умным и глубокомысленным человеком, но был очень ограниченным и малообразованным, хотя и очень самоуверенным человеком, который едва-едва поднимался по своим взглядам до уровня передовых статей самых пошлых консервативных газет». Что не помешало ему требовать, уходя на пенсию, все новых и новых орденов, подачек, денег и так далее — вот и все.

— Когда мы с вами договаривались о беседе, вы весьма серьезно говорили о том, что России важно было бы сегодня задуматься о вероятном экономическом кризисе. Почему вы считаете, что он не за горами? Если он будет, у России есть шанс пройти его безболезненно?

— Про кризис не я сказал — я такие вещи на себя не беру, это говорят мировые экономисты. Кризис, они, кстати, прогнозировали и в прошлом году (с приходом Трампа прогнозировали обвал экономики, а произошел подъем), прогнозируют и в этом, конечно, вероятность кризиса с каждым годом увеличивают. Это циклический кризис, который происходит по той же причине, по которой нужно менять чиновников. Просто время идет и меняется — непрерывного роста экономики не бывает, экономика движется по синусоиде. С 2009 года экономика шла вверх, а 10 лет роста подряд — это много. И многие считают, что пора экономике падать. Но главное не то, что будет кризис — он будет, и никуда мы от него не денемся, если только не наступит счастье в лице безграничного коммунизма. Весь вопрос в размерах, глубине и характере кризиса, так как мы на своем опыте уже знаем несколько кризисов разной глубины. Экономисты говорят, что Трамп своими героическими действиями и решениями этот кризис, как может, приближает. Не нарочно, конечно, а по формуле «хотели как лучше, а получили, как всегда» — те же торговые войны, к примеру, а это дело опасное.

«Экономисты говорят, что Трамп своими героическими действиями и решениями, этот кризис, как может, приближает. Не нарочно, конечно, а по формуле «хотели как лучше, а получили, как всегда» — те же торговые войны, к примеру, а это дело опасное». Фото kremlin.ru

Что касается России, то ей спастись от кризиса можно также, как от глобального потепления или от пандемии гриппа — надо вырезать свою страну из шарика и отправить ее на какой-нибудь другой объект. Но на другом объекте будут другие кризисы. А так как технически это сделать невозможно, но кризис, естественно по нам ударит — никуда мы от него не денемся. А вот в какой степени ударит — тут все будет зависеть от экономической политики России, и одна из целей экономической политики этого самого макроэкономического блока заключается в том, чтобы к этому кризису лучше подготовиться. Если бы гражданин Кудрин и вся его команда слушали бы «патриотов» типа Зюганова, Шевченко, Глазьева и даже «выдающегося экономиста» нашего времени Владимира Соловьева и не вели «антинародный» курс, а вели бы «народный», если бы не накапливали деньги в «бессмысленных» зеленых бумажках, а тратили бы тут, развивая нашу родную экономику — строили бы заводы, дороги, помогали бы людям, то мы бы имели то, что имеет сейчас Венесуэла. А именно — в России по результатам кризиса 2008 года был бы грохочущий обвал уровня жизни. Но поскольку «либеральная», «продажная», «прозападная», «ненавистная всей России» часть правительства деньги копила, вышло гениальное экономическое решение — когда идут халявные деньги, их лучше не тратить, а лучше копить, и это ход, до которого может додуматься только великий и незаурядный экономист. У нас Кудрин и компания додумались — копили в долларах, а не в рублях, и в трудную минуту кошелек с накопленным развязали, и деньги начали тратить. Благодаря этому кризис 2008 года прошел для нас неприятно, но не катастрофично, относительно безболезненно. Но пришла другая неприятная штука — накопленные деньги потрачены, но запас прочности оказался теперь тощим и сделать его снова толстым довольно трудно, если кризис бабахнет скоро. Для меня как для обыкновенного обывателя на пальцах это выглядит приблизительно так. Вполне возможно, что я не прав, но я считаю, что деньги на черный день всегда надо копить. Если и сейчас такова экономическая премудрость Кудрина, то очень хорошо.

Беседовал Сергей Кочнев
ОбществоВластьЭкономика Башкортостан
комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 07:24
    Правительством предложена не пенсионная реформа, а повышение пенсионного возраста.
    Реформе - Да, а повышению пенсионного возраста - Нет!
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  • Анонимно 07:28
    Нужно, но в сторону уменьшения
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  • Анонимно 07:29
    С какой стати содержание пенсионеров должно осуществляться исключительно за счет сборов с трудящихся?
    У нас что, нет доходов от нефтегаза и прочих?
    Как раз сегодняшними пенсионерами построены месторождения нефти-газа, Норникели и урановые рудники, прибылью от котороых распоряжается кучка лиц
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    Анонимно 08:31
    Вы что, деньги народу - это плохо
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