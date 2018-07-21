Леонид Радзиховский: «Пенсионную реформу все-таки необходимо делать...»

Стоит ли россиянам задумываться о возможном экономическом кризисе, справится ли с ним Россия, велик ли протестный потенциал в связи с пенсионной реформой и увидим ли мы смену некоторых глав поволжских регионов — во второй части эксклюзивного интервью политолога Леонида Радзиховского для «Реального времени».

— Леонид Александрович, пенсионная реформа в том виде, что предложена правительством — верная мера? Или будет некоторое смягчение?



— Я думаю, что пенсионную реформу все-таки необходимо делать — если работающие люди не отчисляют деньги в Пенсионный фонд, их взять неоткуда: уменьшить-то пенсии нельзя, а можно только увеличить, Количество же пенсионеров растет, а количество работающих— нет, и тут не надо быть большим математиком, чтобы понять, что эта диспропорция, дырка в бюджете все расползается и расползается. И как ее заткнуть? Только уменьшив число пенсионеров и увеличив число работающих, и тут сколько не крути, ничего другого не накрутишь.

Но другое дело, что при этом нужно было бы сделать множество других вещей, которых не делают — уменьшить военные расходы, уменьшить представительские расходы — на те же чемпионаты и тому подобное, на чиновников, но это будет означать, что надо пилить сук, на котором власть сидит. Уменьшить расходы на армию можно и от этого ничего не случится, но тут есть два момента — армия это одна из личных гордостей президента Путина, а если сокращать расходы слабо, то это не даст эффекта. Сокращать расходы сильно, значит, сокращать саму армию, а куда тогда девать военных? Что они будут делать? Поэтому армию если и тронут, то очень слабенько.

Но реформу будут смягчать — уже объявлено, что будут приняты какие-то законы о предпенсионном возрасте, но слушайте, это же обычная история — любая торговля начинается с запросов, а потом цену снижают.

«Протесты и демонстрации будут, но политического значения они не будут иметь. Кто у нас проводит протесты и с какими лозунгами? Если это профсоюзы, то их протест вообще можно слить в канализацию, если это коммунисты, то тут стоит помнить, что это запасная партия власти». Фото Олега Тихонова



— Риск протестов в июле, августе, осенью по пенсионному вопросу большой?

— У меня такого ощущения нет. Протесты и демонстрации будут, но политического значения они не будут иметь. Кто у нас проводит протесты и с какими лозунгами? Если это профсоюзы, то их протест вообще можно слить в канализацию, если это коммунисты, то тут стоит помнить, что это запасная партия власти, «бронепоезд на запасном пути» — коммунистов кормят, поят, лелеют, но «бронепоезд» надо выводить на основной путь и его выведут. Но против кого? Против олигархов! Но имен этих «грозных» олигархов почему-то коммунисты никогда не называют! Хотя нет — называют Ходорковского и Абрамовича, так именно они ограбили, по версии коммунистов, наш народ и Россию и с ними «война будет до победного конца». Кроме олигархов конечно КПРФ видит врагами чиновников — мы им типа голову оторвем, потому что они ворье, потому что они проводят геноцид народа, но почему-то не слышно имен чиновников! Кто они! Да никто — просто чиновники и все! И наконец, враги для КПРФ — это экономический блок правительства — чертовы либералы, действующие по указке мировой закулисы и душащие Россию. И что, эти «враги» опасны для власти, представляют они какую-то политическую величину? Ах да — Абрамович очень опасен! И экономический блок страшен, благодаря которому члены фракции КПРФ разъезжают на роскошных черных BMW и живут на Рублевк. Только коммунисты забывают, что благодаря этому блоку у страны самый низкий госдолг и лучшие показатели в экономике среди развивающихся стран, профицит бюджета и низкая инфляция. А вот Венесуэла, чтобы КПРФ знала, без такого «продажного» экономического блока рухнула в «пыль» — нефти там полно, а экономики-то нет, инфляция там 5 тысяч процентов в год. И что — отдаст КПРФ Путин нынешний экономический блок? Допустим, но инфляция в стране будет как в Венесуэле и будет развал экономики. Поэтому Путин пойдет скорее на смягчение пенсионной реформы в силу роста даже таких протестов.

— В какой степени все-таки пенсионный вопрос отразится на грядущих в сентябре во многих регионах губернаторских выборах? Ведь многими губернаторами реформа поддержана.

— В разных областях это будет по-разному, но в целом на этих выборах сюрпризов ждать не стоит. В России 86 регионов, и если даже в одном из них глава региона в ходе выборов проиграет, если даже выборы будут выиграны «снизу» — то есть победит весьма независимый кандидат или даже кандидат от КПРФ, в этом нет ничего страшного, а вот победа оппозиции в двух регионах — это уже много по нынешним временам и этого не будет.

— А почему может победить оппозиционный кандидат только в одном случае?

— Потому что выборами у нас руководит Москва, а пенсионеры практически всегда голосуют за власть — они-то пенсию спокойно получают и им никаких неприятностей не будет, и им пенсии будут только увеличивать. Те же, кто станет пенсионерами в будущем, те, кому сейчас в районе 60 лет, на выборы приходят реже, чем нынешние пенсионеры. Ну а кроме того, есть бюджетники, которым так или иначе приказывают голосовать за определенного кандидата. И наконец, мало где в регионах есть действительно сильные и популярные альтернативные кандидаты, у которых есть какая-никакая, но организация. А без организации вы выборы губернатора не выиграете.

«Шевченко в последние лет 30 занимался проблемами водоснабжения или пенсий? Насколько я знаю, он этим никогда не занимался — имя он сделал на других темах, и мне трудно представить, что он как-то зацепит жителей Владимирской области». Фото Олега Тихонова



— В таком случае, победит ли во Владимирской области известный журналист Максим Шевченко? Да, он, конечно, не местный, но за ним есть организация — КПРФ, и имя его знакомо многим. Или фактор местного выходца куда важнее имени?

— Я плохо знаю Владимирскую область, но я не думаю, что жители того же Владимира до такой степени безумны, чтобы выбрать главой региона журналиста, который чаще говорит о том, как угнетают мусульман на юге России, какой ужасный Израиль и как мировая закулиса душит Россию. Таких духоподъемных сюжетов от Шевченко вряд ли будет достаточно для жителей этой области, чтобы они избрали неизвестного им человека губернатором. Хотя все может быть…

— Но вряд ли Шевченко где-нибудь в Суздале или Гусь-Хрустальном будет говорить жителям этих городов об Израиле или Дагестане…

— Разумеется там он не будет говорить о проблемах Ближнего Востока или зловещей роли Америки, но что — Шевченко в последние лет 30 занимался проблемами водоснабжения или пенсий? Насколько я знаю, он этим никогда не занимался — имя он сделал на других темах, и мне трудно представить, что он как-то зацепит жителей Владимирской области. Вот у Грудинина, хотя это другая история, в марте был шанс получить хорошую поддержку даже на выборах президента — он председатель совхоза, а этот совхоз еще и успешный — Грудинин умеет руководить, разбираться в людях, он умелый организатор и экономист, и в общем, мужик от земли — чего ж такого не выбрать? И тут, если помним, понадобились большие усилия СМИ, чтобы закопать Грудинина, да и в какой-то степени усилия самого Грудинина, чтобы себя закопать. А если во Владимир приезжает журналюга из Москвы и начинает только трещать как пулемет, дерет горло и рвет рубаху на груди, то у многих может возникнуть вопрос: «А что ты до этого делал по жизни?». Ну да, член президентского совета по правам человека и развитию гражданского общества — очень хорошо, ведущий программ в телевизоре — тоже хорошо, но мы-то из Владимирской области тут причем? Владимирская область там и не ночевала! Господин Шевченко, вы разбираетесь в финансах?

— У Шевченко настолько язык хорошо подвешен, что он вполне может убедить людей, что в финансах области он разберется!

— Ну если он сможет этим языком смыть остатки рассудка жителей Владимирской области, я за них рад, но я в этом не уверен, потому что у нынешнего губернатора области Светланы Орловой тоже язык хорошо подвешен.

— Подвинемся ближе к вам — в сентябре произойдут выборы мэра Москвы. Все скучно, как вижу…

— Ближе к нам интриги никакой нет, в помине нет — эти выборы мэра просто анекдот, и тут даже говорить не о чем.





«Если голосование в Башкирии на тех и других выборах было и будет высоким, то мало оснований думать, что того же Хамитова снимут, а если голосование было так себе, то глава региона находится в зоне риска». Фото glavarb.ru

— Тогда перейдем ближе к нам — в Башкирию, где грядут выборы в региональный парламент — Госсобрание. В Башкирии сильны позиции коммунистов, и их результат на этих выборах может негативно сказаться на судьбе главы республики Рустэма Хамитова. Или я тут сгущаю краски?

— Трудно сказать. Тут нужно смотреть, как эффективность губернаторов определяет Владимир Путин. А он определяет ее по голосованию за «Единую Россию» на тех или иных выборах и по тому, как голосовали уже за него на выборах президента — вот и все. Если голосование в Башкирии на тех и других выборах было и будет высоким, то мало оснований думать, что того же Хамитова снимут, а если голосование было так себе, то глава региона находится в зоне риска.

— А к примеру долгое пребывание губернатора на посту и не исчезающая бедность региона вообще не являются основанием для замены главы региона? Есть в России, и опять же ближе к Татарстану, Ульяновская область, где господин Морозов во главе региона стоит уже почти 14 лет, а область очень отсталая в развитии, и разве на это не стоит в Москве смотреть как на ненормальную ситуацию и поменять рулевого области?

— Ну мы видим, что губернаторов все-таки меняют. И чем дольше сидит тот же Морозов, тем смена его вероятна. Но опять-таки — все зависит от цифр голосования: Москва серьезно смотрит на этот фактор.

— Есть ли какой-то смысл в массовых губернаторских перестановках, что мы наблюдали в 2017 году? Может Москва обозначила новым главам региона новое направление, новый курс?

— Никакого курса нет — его просто не существует: президент Путин в своем предвыборном выступлении рассказал про две вещи — он сказал, что все в будущем будет хорошо — что зарплаты повысим, дороги построим и расширим, но это трудно назвать курсом, и второе — Путин показал мультиролик про звуковые квантовые ракеты, но это тоже трудно назвать новым курсом. Если в государстве нет нового курса, то какой курс должен будет проводить губернатор? Губернатор должен проводить только указания начальства из Москвы. Вот представьте — выбрали господина Шевченко губернатором и что, он начнет проводить какой-то курс?

— Но цель перестановок-то какая? Неужели только следовать указаниям Москвы, скажем по майским указам?

— Ну жизнь же продолжается — все меняется, все развивается. Вот сидит губернатор на своем посту 10, 15 лет, и становится очевидным, что уже нужно его менять — просто потому что нельзя, чтобы в области все застыло. Вот при Брежневе в какой-то момент наступила иллюзия, что министры сидят по 25 лет, а министр цветной металлургии Ломако пусть с перерывами, но был министром с 1940 по 1986 год, и такое длительное пребывание на посту просто ненормально само по себе.

«Что вообще делает на своей должности полпред? Я не понял, для чего эту должность ввели». Фото Максима Платонова



— Значит молодость ряда губернаторов тут ни при чем?

— Дорогу молодым дают, но дело не в молодости — просто что-то должно меняться. Вот идет почти 200 лет на сцене театров «Ревизор» — пьеса не меняется, но актеры-то меняются, декорации меняют. Зачем ждать, когда играющий Хлестакова актер умрет на сцене? Вот его и меняют. Время тикает и люди должны тикать.

— А что-нибудь стоит за сменой тех же полпредов президента? По слухам, полпреда нашего Приволжского федерального округа Бабича хотят заменить на соратницу Кириенко сенатора Глебову.

— Ничего не стоит. Что вообще делает на своей должности полпред? Я не понял, для чего эту должность ввели. Вот возьмите инженера Холманских с «Уралвагонзавода» — в свое время он сказал Путину: «Если что будет неладно в стране, мы по-рабочему, понимаешь, приедем на танке и разберемся!». Путин, конечно же, сказал: «Не надо, зачем?», но назначил Холманских полпредом. Ну сидел 6 лет Холманских на этом посту и чего он высидел на нем? Кто заметил факт его наличия? Теперь его сняли и назначили председателем наблюдательного совета того самого «Уралвагонзавода». От перестановки мест слагаемых сумма не меняется, особенно если слагаемые равны нулю. Просто чиновников нужно менять, поскольку они не должны прилипать к креслу — это и физиологически вредно. Тут можно даже вспомнить, что писал Лев Толстой в романе «Воскресение» о министре внутренних дел: «Когда граф сделался министром, не только все зависящие от него — а от него зависело очень много людей приближенных, но и все посторонние люди, и он сам думали, что он очень умный человек. Но когда прошло известное время, он ничего не устроил, ничего не показал, и точно такие же, как он, научившиеся писать бумаги, представительные и беспринципные чиновники вытеснили его, и он должен был выйти в отставку. И всем стало ясно, что он не был не только умным и глубокомысленным человеком, но был очень ограниченным и малообразованным, хотя и очень самоуверенным человеком, который едва-едва поднимался по своим взглядам до уровня передовых статей самых пошлых консервативных газет». Что не помешало ему требовать, уходя на пенсию, все новых и новых орденов, подачек, денег и так далее — вот и все.

— Когда мы с вами договаривались о беседе, вы весьма серьезно говорили о том, что России важно было бы сегодня задуматься о вероятном экономическом кризисе. Почему вы считаете, что он не за горами? Если он будет, у России есть шанс пройти его безболезненно?

— Про кризис не я сказал — я такие вещи на себя не беру, это говорят мировые экономисты. Кризис, они, кстати, прогнозировали и в прошлом году (с приходом Трампа прогнозировали обвал экономики, а произошел подъем), прогнозируют и в этом, конечно, вероятность кризиса с каждым годом увеличивают. Это циклический кризис, который происходит по той же причине, по которой нужно менять чиновников. Просто время идет и меняется — непрерывного роста экономики не бывает, экономика движется по синусоиде. С 2009 года экономика шла вверх, а 10 лет роста подряд — это много. И многие считают, что пора экономике падать. Но главное не то, что будет кризис — он будет, и никуда мы от него не денемся, если только не наступит счастье в лице безграничного коммунизма. Весь вопрос в размерах, глубине и характере кризиса, так как мы на своем опыте уже знаем несколько кризисов разной глубины. Экономисты говорят, что Трамп своими героическими действиями и решениями этот кризис, как может, приближает. Не нарочно, конечно, а по формуле «хотели как лучше, а получили, как всегда» — те же торговые войны, к примеру, а это дело опасное.

«Экономисты говорят, что Трамп своими героическими действиями и решениями, этот кризис, как может, приближает. Не нарочно, конечно, а по формуле «хотели как лучше, а получили, как всегда» — те же торговые войны, к примеру, а это дело опасное». Фото kremlin.ru



Что касается России, то ей спастись от кризиса можно также, как от глобального потепления или от пандемии гриппа — надо вырезать свою страну из шарика и отправить ее на какой-нибудь другой объект. Но на другом объекте будут другие кризисы. А так как технически это сделать невозможно, но кризис, естественно по нам ударит — никуда мы от него не денемся. А вот в какой степени ударит — тут все будет зависеть от экономической политики России, и одна из целей экономической политики этого самого макроэкономического блока заключается в том, чтобы к этому кризису лучше подготовиться. Если бы гражданин Кудрин и вся его команда слушали бы «патриотов» типа Зюганова, Шевченко, Глазьева и даже «выдающегося экономиста» нашего времени Владимира Соловьева и не вели «антинародный» курс, а вели бы «народный», если бы не накапливали деньги в «бессмысленных» зеленых бумажках, а тратили бы тут, развивая нашу родную экономику — строили бы заводы, дороги, помогали бы людям, то мы бы имели то, что имеет сейчас Венесуэла. А именно — в России по результатам кризиса 2008 года был бы грохочущий обвал уровня жизни. Но поскольку «либеральная», «продажная», «прозападная», «ненавистная всей России» часть правительства деньги копила, вышло гениальное экономическое решение — когда идут халявные деньги, их лучше не тратить, а лучше копить, и это ход, до которого может додуматься только великий и незаурядный экономист. У нас Кудрин и компания додумались — копили в долларах, а не в рублях, и в трудную минуту кошелек с накопленным развязали, и деньги начали тратить. Благодаря этому кризис 2008 года прошел для нас неприятно, но не катастрофично, относительно безболезненно. Но пришла другая неприятная штука — накопленные деньги потрачены, но запас прочности оказался теперь тощим и сделать его снова толстым довольно трудно, если кризис бабахнет скоро. Для меня как для обыкновенного обывателя на пальцах это выглядит приблизительно так. Вполне возможно, что я не прав, но я считаю, что деньги на черный день всегда надо копить. Если и сейчас такова экономическая премудрость Кудрина, то очень хорошо.