В Казань 6 июля приедет глава Минпромторга Денис Мантуров

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров посетит Казань 6 июля с рабочим визитом.

По словам представителя казанского Кремля Лилии Галимовой, Мантуров примет участие в работе межправительственной российско-эмиратской комиссии по торговому сотрудничеству.

Мантуров обсудит с министром иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Абдаллы бен Заеда Аль Нахайяна широкий спектр вопросов двустороннего взаимодействия, в том числе в областях торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, авиационной промышленности, алюминиевой отрасли, энергетики.

По итогам мероприятий планируется подписание итогового протокола 8-го заседания МПК и двусторонних документов в области автомобилестроения, авиационной промышленности и создания «умных городов».

Напомним, заседание Межправительственной Российско-Эмиратской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству пройдет в Казани с 4 по 6 июля 2018 года.

