В Казань 6 июля приедет президент Туркменистана
6 июля в Казань приедет президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. В аэропорту его встретит президент РТ Рустам Минниханов.
Позже ему покажут проекты возрождения древнего города Болгара и острова-града Свияжска, а также создания Болгарской исламской академии.
Вечером в резиденции Минниханова в казанском Кремле организуют торжественный прием в честь Гурбангулы Бердымухамедова, сообщает «Татар-информ».
Ранее Минниханов встретился с экс-канцлером Германии Герхардом Шредером.ОбществоВласть
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