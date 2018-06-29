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В Казань 6 июля приедет президент Туркменистана

16:30, 29.06.2018
В Казань 6 июля приедет президент Туркменистана
Фото: kremlin.ru

6 июля в Казань приедет президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. В аэропорту его встретит президент РТ Рустам Минниханов.

Позже ему покажут проекты возрождения древнего города Болгара и острова-града Свияжска, а также создания Болгарской исламской академии.

Вечером в резиденции Минниханова в казанском Кремле организуют торжественный прием в честь Гурбангулы Бердымухамедова, сообщает «Татар-информ».

Ранее Минниханов встретился с экс-канцлером Германии Герхардом Шредером.

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