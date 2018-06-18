Александр Сидякин: «На жильцов аварийных домов оказывается давление с угрозами выселения»

Депутат Госдумы попросил прокурора Татарстана проверить обстоятельства расселения семей в Зеленодольске и Альметьевске

Фото: Олег Тихонов

Зеленодольские и альметьевские «аварийщики» неожиданно получили поддержку в лице депутата Госдумы от Татарстана Александра Сидякина. Жители пожаловались парламентарию на угрозы и давление местных властей при расселении домов. Замглавы думского комитета по жилищной политике и ЖКХ считает это нарушением их конституционных прав и просит татарстанского прокурора Илдуса Нафикова разобраться в ситуации. Подробности — в материале «Реального времени».

Сидякин вступился за «аварийщиков»

Ситуацию с недавним выселением жителей аварийных домов в Зеленодольске и Альметьевске взял под контроль депутат Госдумы от Татарстана Александр Сидякин. Первый замглавы думского комитета по жилищной политике и ЖКХ попросил прокурора РТ проверить обстоятельства расселения семей, дать правовую оценку и принять меры по «недопущению незаконного выселения граждан». Сам парламентарий считает, что их права нарушены:

— В настоящее время на жильцов аварийных домов оказывается давление с угрозами выселения на основании решений судов, в случае отказа от подписания договора на приобретение жилья по программе социальной ипотеки. Считаю, что изложенные факты являются грубым нарушением Конституции Российской Федерации и нормативных правовых актов, регулирующих правовые отношения в области жилищной политики, а также самовольным искажением и толкованием действующего законодательства, — пишет Александр Сидякин в письме на имя Илдуса Нафикова (копия обращения есть в распоряжении редакции).

Письмо было направлено еще 15 мая. В пресс-службе прокуратуры Татарстана «Реальному времени» подтвердили, что получили обращение Александра Сидякина и направили его в Зеленодольскую прокуратуру.

— Обращение направили для рассмотрения по существу. Срок проверки — до 30 суток, проверка еще продолжается, — сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ и общественностью Руслан Галиев.

В письме указывается и нашумевшая история с выселением из аварийного дома в Альметьевске, на Белоглазова, 111. Фото предоставлено жильцами

Прокуратура не приняла мер для защиты

В письме Сидякин отдельно обращает внимание на то, что на судебных заседаниях по «аварийщикам» были представители прокуратуры Зеленодольского района, «по неизвестным обстоятельствам не принявшие мер для защиты прав граждан», — пишет парламентарий. Депутату уже приходилось обращаться с аналогичным вопросом в Генпрокуратуру, и там согласились с его доводами, обязав республиканскую прокуратуру принять меры.

В письме указывается и нашумевшая история с выселением из аварийного дома в Альметьевске, на Белоглазова, 111. Проводятся параллели с идентичным случаем с семьей Ядовых из Бугульмы. Как сообщил парламентарий «Реальному времени», по бугульминскому случаю решение уже пересматривается:

— По семье Ядовых прокуратура обратилась в суд о восстановлении сроков обжалования, после чего будет ходатайствовать о пересмотре решения, — пояснил нашему изданию Александр Сидякин.

Сама Алия Ядова рассказала, что пока они с семьей продолжают жить в своей квартире. Прокурор Бугульмы написал апелляцию на восстановление сроков, чтобы семья могла оспорить признание их дома аварийным, хотя формально сроки для этого истекли. Семья узнала об аварийности так же, как и многие другие, — задним числом. «Нас пока не выселяют, не знаем, что будет. Пусть предоставляют другое жилье, но на других условиях», — рассуждает Алия.

— Сейчас готовится законопроект по механизмам поддержки «аварийщиков». Возможно, это будет льготная ипотека для семей, которые хотят приобрести жилье, — отметил Александр Сидякин.

Помощник депутата Павел Склянчук от себя добавил, что у его шефа нет функций по отслеживанию, как выполняется чужая работа. Со своей стороны, аппарат парламентария может лишь подготовить обращение: «Обидно, что такие ситуации происходят, их нужно исправлять».



Александр Сидякин попросил прокурора РТ проверить обстоятельства расселения семей, дать правовую оценку и принять меры по «недопущению незаконного выселения граждан»

«Мы писали всем депутатам»

За помощью к Сидякину обратилась жительница одного из аварийных домов Зеленодольска на ул. Московской — Раиса Сулейманова.

— Мы писали всем депутатам, какие есть в Думе. Сидякина увидела по телевизору и решила написать. Мы вообще всем депутатам пишем, но ничего не отвечают или шлют отписки. Только он как-то отреагировал, за что мы очень благодарны, — рассказывает женщина.

По ее словам, в свое время ей пришлось продать дом, чтобы обеспечить жильем детей, а себе купить квартиру на Московской: «Квартира была в идеальном состоянии, уже потом ее признали аварийной. Куда я должна идти в 65 лет?»

Еще одна «аварийщица», Гузель Карпова из дома по Красному переулку в том же городе, не просто ищет помощи у слуг народа, но и намерена снова идти в суд: «Я лично подала заново иски, чтобы отстоять, доказать, что мы часть исторической застройки Зеленодольска, расселение неправомерно», — уверена женщина.