Минниханов прилетел в Казахстан на международный форум исламской экономики

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов прибыл с двухдневным рабочим визитом в Казахстан для участия в международном форуме исламской экономики (Astana Finance Days Forum).

Завтра у президента РТ запланирована встреча с премьер-министром Республики Казахстан Бахытжаном Сагинтаевым. Далее Минниханов примет участие в заседании пленарной сессии и церемонии официального открытия международного Астанинского форума исламской экономики.

Во время рабочего визита в Астану Рустам Минниханов также намерен посетить Назарбаев университет, открытие корпункта татарстанского телеканала ТНВ и встретиться с активом Казахстанского конгресса татар и башкир, сообщает пресс-служба президента РТ.

На следующий день Минниханов планирует осмотреть выставку проектов Международного финансового центра в Конгресс-центре EXPO, где при участии президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева должна состояться гала-презентация Международного финансового центра «Астана».

Подробнее о визите Минниханова в Казахстан — в материале «Реального времени».