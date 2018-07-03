Минниханов прилетел в Казахстан на международный форум исламской экономики
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов прибыл с двухдневным рабочим визитом в Казахстан для участия в международном форуме исламской экономики (Astana Finance Days Forum).
Завтра у президента РТ запланирована встреча с премьер-министром Республики Казахстан Бахытжаном Сагинтаевым. Далее Минниханов примет участие в заседании пленарной сессии и церемонии официального открытия международного Астанинского форума исламской экономики.
Во время рабочего визита в Астану Рустам Минниханов также намерен посетить Назарбаев университет, открытие корпункта татарстанского телеканала ТНВ и встретиться с активом Казахстанского конгресса татар и башкир, сообщает пресс-служба президента РТ.
На следующий день Минниханов планирует осмотреть выставку проектов Международного финансового центра в Конгресс-центре EXPO, где при участии президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева должна состояться гала-презентация Международного финансового центра «Астана».
Подробнее о визите Минниханова в Казахстан — в материале «Реального времени».ОбществоВласть Татарстан
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ТНВ можно было бы поучиться у спутникового канала Kazakh TV созданию контента на исторические темы, культурные и созданию нескольких звуковых дорожек на различных языках.