Итоги дня: причины пожара в Кемерово, блокировка Telegram и повышенная плата за проезд в Казани

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за сегодняшний день, 16 апреля.

Сегодня стало известно, что замыкание в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошло из-за протечки подтаявшего снега через крышу. Предполагается, что сначала загорелась люстра в детской комнате, а капающий с нее пластик воспламенил поролоновые кубики. Пожар раздула вентиляция. Сигнализация сработала на температуру и дым, но зона горения залита не была — после морозов промерзавший водопровод, проведенный к системе с улицы, был перекрыт. В результате чего произошла страшная трагедия, унесшая 64 жизни.

Второй новостью дня стала блокировка Роскомнадзором мессенджера Telegram. Сайт telegram.org на территории России уже недоступен. Однако мобильное приложение до сих пор работает. Отмечается, что доступ к приложению будет ограничен до того момента, пока не будут переданы ФСБ ключи шифрования. Инструменты для обхода запрета на Telegram также будут блокироваться ведомством по запросу.

Ну а болельщикам могут начать продавать крепкий алкоголь в бесплатных поездах ЧМ-2018. Об этом сегодня сообщил генеральный директор «Транспортной дирекции — 2018» Кирилл Поляков. Он также отметил, что пока не знает, когда это произойдет, но документы уже поданы и осталось получить только разрешение.

Транспортный вопрос не обошел сегодня и Казань. Власти города решили не следовать предложениям москвичей и обойтись без двойного повышения цены проезда на общественном транспорте, миллиардных субсидий и обрезаний маршрутной сети города, оставив на ближайшие 5 лет хорошую, но затратную текущую схему. Тем не менее роста стоимости проезда, судя по всему, все-таки не избежать. Предполагается, что проезд в общественном транспорте может подорожать до 30—35 рублей.

Также сегодня Мосгорсуд постановил отменить приговор и вернуть в прокуратуру дело врача-гематолога Елены Мисюриной, осужденной на два года колонии из-за смерти пациента. Обвинение строилось на показаниях единственного свидетеля — патологоанатома, который утверждал, что виновата в гибели пациента именно она.