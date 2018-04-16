В России начали блокировать Telegram

Роскомнадзор начал блокировать Telegram. Сайт telegram.org на территории России более недоступен. Однако мобильное приложение до сих пор работает.

Ранее ведомство внесло сайты telegram.org, web.telegram.org и t.me, используемые мессенджером Telegram, в реестр запрещенных сайтов.

Напомним, Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера в России. Кроме того, суд разрешил ведомству заблокировать Telegram немедленно, не дожидаясь решения апелляции. Отмечается, что доступ к приложению будет ограничен до того момента, пока не будут переданы ФСБ ключи шифрования.