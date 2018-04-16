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Мосгорсуд отменил приговор по делу Мисюриной

17:26, 16.04.2018
Мосгорсуд отменил приговор по делу Мисюриной
Фото: facebook.com

Мосгорсуд постановил отменить приговор и вернуть в прокуратуру дело врача-гематолога Елены Мисюриной, осужденной на два года колонии из-за смерти пациента, сообщает «Интерфакс».

22 января 2018 года Мисюрину осудили на 2 года колонии общего режима за «оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности и повлекших смерть». Обвинение строилось на показаниях единственного свидетеля — патологоанатома, который утверждал, что виновата в гибели именно она.

После бурной реакции и волны возмущения в профессиональном сообществе и подписанной 60 тыс. человек петиции Мосгорсуд освободил из-под ареста до вступления приговора в силу врача-гематолога Елену Мисюрину.

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