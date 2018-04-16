В бесплатных поездах ЧМ-2018 болельщикам могут начать продавать крепкий алкоголь

Генеральный директор «Транспортной дирекции — 2018» Кирилл Поляков не исключил, что в бесплатных поездах болельщики чемпионата мира по футболу смогут купить крепкий алкоголь.



«Если исполнитель, который занимается вопросами питания, получит лицензию, то алкоголь будет доступен в вагонах-ресторанах в поездах, организуемых для болельщиков. Федеральная пассажирская компания передала перечень вагонов-ресторанов, для каждого из которых требуется разрешение на продажу крепкого алкоголя», — сказал Поляков.

Он также отметил, что пока не знает, когда это произойдет, но документы уже поданы и осталось получить только разрешение, передает ТАСС.

Напомним, ранее Международная федерация футбола (ФИФА) подтвердила право на продажу пива на стадионах во всех городах, где будет проходить чемпионат мира по футболу 2018 года.