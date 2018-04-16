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Роскомнадзор будет блокировать инструменты для обхода запрета на Telegram

13:15, 16.04.2018
Роскомнадзор будет блокировать инструменты для обхода запрета на Telegram
Фото: realnoevremya.ru / Тимур Рахматуллин

Инструменты для обхода запрета на Telegram будут блокироваться по запросу, сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров. Он заявил, что ведомство предпринимает свои действия в результате данных, полученных от органов, обладающих функциями оперативно-разыскной деятельности.

Согласно закону, такие компании должны блокировать доступ к сайтам, внесенным в реестр запрещенных ресурсов. Для этого они наряду с операторами связи и поисковиками обязаны подключиться к федеральной государственной информационной системе, передает «Интерфакс».

Напомним, Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram в России. С сегодняшнего дня ведомство начало исполнять решение суда. Так, сайт telegram.org россиянам более недоступен. По некоторым данным, полная блокировка мессенджера произойдет через несколько часов.

Справка

Спор между ФСБ и Telegram начался после теракта в метро Санкт-Петербурга. Силовики хотели получить доступ к сообщениям с шести телефонных номеров, предположительно связанных с организаторами взрывов. Дуров тогда заявил, что ключ шифрования позволит ФСБ читать сообщения всех пользователей, поэтому его оставят в тайне. 16 октября Мещанский суд Москвы оштрафовал Telegram на 800 тыс. рублей за отказ подчиниться требованиям силовиков, ключ шифрования мессенджер так и не предоставил.

20 марта стало известно, что Роскомнадзор может заблокировать Telegram через 15 дней, если компания откажется предоставить спецслужбам информацию, необходимую для декодирования сообщений пользователей.

ТехнологииIT
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