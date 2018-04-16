Роскомнадзор будет блокировать инструменты для обхода запрета на Telegram
Инструменты для обхода запрета на Telegram будут блокироваться по запросу, сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров. Он заявил, что ведомство предпринимает свои действия в результате данных, полученных от органов, обладающих функциями оперативно-разыскной деятельности.
Согласно закону, такие компании должны блокировать доступ к сайтам, внесенным в реестр запрещенных ресурсов. Для этого они наряду с операторами связи и поисковиками обязаны подключиться к федеральной государственной информационной системе, передает «Интерфакс».
Напомним, Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram в России. С сегодняшнего дня ведомство начало исполнять решение суда. Так, сайт telegram.org россиянам более недоступен. По некоторым данным, полная блокировка мессенджера произойдет через несколько часов.
Справка
Спор между ФСБ и Telegram начался после теракта в метро Санкт-Петербурга. Силовики хотели получить доступ к сообщениям с шести телефонных номеров, предположительно связанных с организаторами взрывов. Дуров тогда заявил, что ключ шифрования позволит ФСБ читать сообщения всех пользователей, поэтому его оставят в тайне. 16 октября Мещанский суд Москвы оштрафовал Telegram на 800 тыс. рублей за отказ подчиниться требованиям силовиков, ключ шифрования мессенджер так и не предоставил.
20 марта стало известно, что Роскомнадзор может заблокировать Telegram через 15 дней, если компания откажется предоставить спецслужбам информацию, необходимую для декодирования сообщений пользователей.
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