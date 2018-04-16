Роскомнадзор будет блокировать инструменты для обхода запрета на Telegram

Инструменты для обхода запрета на Telegram будут блокироваться по запросу, сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров. Он заявил, что ведомство предпринимает свои действия в результате данных, полученных от органов, обладающих функциями оперативно-разыскной деятельности.

Согласно закону, такие компании должны блокировать доступ к сайтам, внесенным в реестр запрещенных ресурсов. Для этого они наряду с операторами связи и поисковиками обязаны подключиться к федеральной государственной информационной системе, передает «Интерфакс».

Напомним, Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram в России. С сегодняшнего дня ведомство начало исполнять решение суда. Так, сайт telegram.org россиянам более недоступен. По некоторым данным, полная блокировка мессенджера произойдет через несколько часов.