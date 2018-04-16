Все для людей: в Казани проезд в общественном транспорте может подорожать до 30—35 рублей

Московские разработчики предложили потратить на новую транспортную схему дополнительные 4,5 млрд или в разы сократить автобусные маршруты

Власти Казани решили не следовать предложениям москвичей и обойтись без двойного повышения цены проезда на общественном транспорте, миллиардных субсидий и обрезаний маршрутной сети города, оставив на ближайшие 5 лет хорошую, но затратную текущую схему. Тем не менее роста стоимости проезда, судя по всему, все-таки не избежать. Хотя и не в двукратном размере. Подробнее о том, что будет происходить с пассажирскими перевозками на фоне федеральных изменений и как Казань подготовилась к чемпионату мира по футболу — в материале «Реального времени».

Миллиарды или оптимизация

Пожалуй, самой важной темой на деловом понедельнике в мэрии Казани стала судьба новой транспортной схемы города на ближайшие 5 лет. Ее разработкой по итогам электронного аукциона занялся Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта (НИИАТ) Москвы, который оценил свои услуги в 23,6 млн рублей. Как писало «Реальное время», финансирование работ взяли на себя бюджет республики и Программа развития Организации Объединенных Наций, озабоченной проблемой парниковых газов. Новая транспортная схема, разработанная на 5 лет, должна была соответствовать федеральному закону, вступающему в силу 1 июля. В нем особое внимание уделено финансовому состоянию перевозчиков и условиям труда их персонала.

Москвичи в ходе исследования выяснили, что казанская транспортная схема хороша и даже социально направлена, но имеет один существенный недостаток — она слишком дорога в обслуживании, поэтому нужно либо сокращать затраты, либо увеличивать бюджеты. Последнее предполагает два варианта: вливание ежегодно дополнительных 4,5 млрд рублей или повышение стоимости билетов до 49 рублей. Но таких денег у города на транспорт нет, а повышение стоимости проезда в два раза власти не одобрили. Соответственно, остался другой выход — уменьшение затрат. В этой части московские специалисты предложили укоротить маршруты и привязать их к станциям метро, транспортно-пересадочным узлам или к трамвайным остановкам. Этим меры направлены на то, чтобы загрузить убыточное метро. Сейчас пассажиропоток в подземке соответствует только 15% ее пропускной способности.

Помимо этого москвичи предложили сократить дублирующие друг друга маршруты с 15—20 штук до четырех-пяти, тем самым уменьшив число автобусных маршрутов с 60 до 48, а количество подвижного состава — вдвое. В этом варианте из 843 автобусов на рейсы будут выходить только 475. Еще одно альтернативное предложение НИИАТ касается создания шести скоростных маршрутов — три трамвайных (продление маршрута №4 до улицы Завойского, закольцевание маршрута №5 по Большому Казанскому кольцу и новый маршрут №7 от железнодорожного вокзала до «Салават купере») и три маршрута метробусов (от ж/д вокзала до Дербышек, до улицы Гаврилова и до ЖК «М14»).

На это потребуется порядка 15,5 млрд рублей — сопоставимо со строительством двух станций метро с перегонами.

Как пояснил Айдар Абдулхаков, в мэрии пришли к выводу, что варианты москвичей «не соответствуют ожиданию людей». Фото kzn.ru



Нет денег — нет повышения зарплаты водителям

Исполком Казани подобные предложения решил пока не внедрять. Как пояснил председатель Комитета по транспорту Айдар Абдулхаков, в мэрии пришли к выводу, что варианты москвичей «не соответствуют ожиданию людей».

— В итоге самое большое, что мы можем сделать на данный момент, это сохранить маршрутную сеть максимально приближенной к существующей и успеть провести конкурс до вступления в силу приказа Минтранса России [о начальной и максимальной цене контракта], — рассказал Абдулхаков.

Техническое задание и конкурсная документация уже подготовлены, открытый аукцион занесен в план-график закупок. Победившие в конкурсе перевозчики должны будут обновить подвижной состав на более чем 240 машин.

— На маршрутах будут работать низкопольные автобусы, приспособленные для перевозки граждан с ограниченными возможностями, единого красного цвета, срок эксплуатации автобусов большой вместимости — не более 10 лет. С 1 июня мы должны работать с перевозчиками в рамках новых контрактов, — отметил председатель Комитета по транспорту.

При этом перевозчикам рассчитывать на лучшую жизнь в ближайшие 5 лет не придется. Как пояснил в ответ на вопрос «Реального времени» Абдулхаков, ПАТП сейчас работают в плюс, но преимущественно за счет экономии.

— Ясно, что какую-то выгоду он получает, но не в том объеме, на который рассчитывает. Получает он ее за счет того, что не выполняет часть требований, они сейчас будут прописаны в нормативном документе, о котором мы говорили, и, соответственно, за счет этого экономит на каких-то моментах. Где-то не дорабатывает в вечерние часы, где малый пассажиропоток, где-то меняет масло не через 20 тысяч пробега, а через 25 тысяч и так далее, — пояснил спикер.

Основная же экономия, по его словам, формируется за счет зарплаты водителей. Новый закон устанавливает минимальную зарплату водителей на уровне 60 тыс. рублей. Для сравнения, в Казани на данный момент они получают около 37 тыс. рублей. Граждане Татарстана на такую зарплату не идут, перестала вакансия пользоваться популярностью из-за ослабления рубля и у жителей Средней Азии. Как следствие, в столице Татарстана дефицит водительских кадров доходит до 25—30%.

Победившие в конкурсе перевозчики должны будут обновить подвижной состав на более чем 240 машин. Фото kzn.ru



«Более активно о повышении тарифов стоит говорить к концу лета»

Таким образом, в Казани в ближайшие 5 лет ситуация с непривлекательными зарплатами не изменится. Правда, Абдулхаков обнадеживает, говоря о том, что поэтапно изменения, влияющие на инфраструктуру, все-таки будут происходить. В качестве альтернативы московским предложениям он назвал вариант, при котором частично автобусные перевозки будут субсидироваться за счет бюджета, а частично — за счет повышения платы за проезд. Например, вместо 49 рублей за билет или 4,5 млрд субсидий город выделит 3 млрд рублей, а стоимость проезда повысится до 35 рублей.

— Может быть, где-то мы частично сократим дублирование маршрутов за 5 лет и из 60 маршрутов останется 48 автобусных, допустим. Но сократим не резко, и нам понадобятся, условно, 1 миллиард [субсидий] и тариф в 30 рублей. Все эти варианты есть. Аналитика у нас тоже есть, и из возможных вариантов развития событий мы можем выбирать алгоритм действия, — пояснил председатель комитета. В этой части комитет планирует использовать как аналитику, так и данные московского института, который разрабатывал новую транспортную схему Казани.

И если с маршрутной сетью все стало более-менее понятно, то со стоимостью проезда ждать изменений стоит в конце лета этого года.

— Перевозчики готовят обращение в Госкомитет по тарифам. Думаю, более активно о повышении тарифов стоит говорить к концу лета. Вообще, объективная реальность такова, что тарифы необходимо повышать, — рассказал Абдулхаков в ответ на вопрос «Реального времени».

По его словам, за 2 последних года, когда стоимость проезда оставалась на уровне 25 рублей, только инфляция составила 2,5 рубля.

— А тут помимо инфляции достаточно серьезное повышение было на горюче-смазочные материалы, на запасные части. Хотя «МАЗ» — это автобусы нашего союзного государства, в них вся начинка импортная. У них двигатели — «Мерседес», вся электроника — «бошевская» и так далее. Стоимость всех запасных частей соответствует курсу валют, а он пока растет, — говорит спикер.

Казань находится практически в полной боевой готовности к чемпионату, уверил сегодня чиновников и журналистов Дамир Фаттахов. Фото kzn.ru



Боевая готовность к ЧМ

Еще одна тема, которая вскоре станет самой важной в 11 городах, принимающих соревнования, касается ЧМ по футболу. Казань находится практически в полной боевой готовности к чемпионату, уверил сегодня чиновников и журналистов первый заместитель руководителя исполкома города Дамир Фаттахов. Напомним, что в столице Татарстана в рамках группового этапа пройдет шесть матчей. 16 июня здесь встретятся команды Франции и Австралии, 20 июня — Испании и Ирана, 24 июня — Польши и Колумбии, 27 июня — Германии и Южной Кореи. 30 июня в Казани пройдет 1/8 финала, а 6 июля — четвертьфинал.

Но перед этим всю инфраструктуру и сервисы чемпионата протестируют на пробном матче 7 мая: на «Казань Арене» Казань сыграет против Уфы. Сама игра начнется в 19.00, но правило «последней мили» будет работать с 17.00 до 22.00. В это время движение будет перекрыто на улице Сибгата Хакима на участке от Амирхана до Чистопольской, на Чистопольской — от Бичурина до проспекта Ямашева и от проспекта Ямашева до Адоратского при движении от проспекта Ямашева. Учитывая опыт Кубка конфедераций, на этот раз власти разработали специальные пропуска для жителей домов, входящих в зону «последней мили».

— На период проведения тестового матча и мундиаля планируется подготовить 4 тысячи пропусков и организовать их выдачу через администрации районов, товарищества собственников жилья и управляющие компании, — рассказал Дамир Фаттахов. На каждую семью будет выдаваться по одному пропуску. Причем вне зависимости от того, владеет она квартирой или снимает ее.

Отдельно власти города обеспокоились маломобильной группой населения, которую в период матчей во время действия «последней мили» к стадиону будет доставлять специальный автобус. Кроме того, им доступен пропуск на парковку, который можно получить вместе с билетом на матч.

Паспорт болельщика можно получить уже сейчас в ТРЦ «Родина», 19 апреля откроется пункт на Кремлевской набережной, а до конца апреля начнет работать допофис на Четаева, 10. В день матча список пополнят центры, развернутые у «Казань Арены». В аэропорту, в свою очередь, появится офис разрешения проблем для иностранных фанатов, для которых паспорт болельщика на время ЧМ является визой в страну.

Паспорт болельщика можно получить уже сейчас в ТРЦ «Родина», 19 апреля откроется пункт на Кремлевской набережной, а до конца апреля начнет работать допофис на Четаева, 10. Фото Максима Платонова



Сколько зарубежных болельщиков приедет в Казань, пока точно сказать нельзя, но, по словам Дамира Фаттахова, уже известно о 20 тысячах французов и более 3 тысячах фанатов из Ирана. К приему болельщиков на данный момент готовы все 196 гостиниц города. В ожидании наплыва гостей и ресторанный бизнес. Исполком предложил рестораторам на время чемпионата продлить время работы заведений и подумать над тематическими мероприятиями, посвященными странам, откуда приедут болельщики. Вся информация по ресторанам будет собрана в путеводителе по вечернему городу. Помогать всем гостям с 11 июня по 15 июля на 15 специальных станциях будут 900 волонтеров.

Казань отремонтируют и засадят зеленью

Казань перед ЧМ ждут масштабные работы по ремонту и благоустройству улиц. Планируется отремонтировать более 2 млн кв. метров дорог. Только дворов будет отремонтировано 430 — это рекорд для города.

Появятся к мундиалю также около 23 тыс. кв. метров цветников, 3 тысячи кашпо и цветочных вазонов, 3,7 тысячи деревьев, 20 тысяч кустарников, газон засеют на 7,5 тыс. кв. метров.

Для болельщиков планируется более 200 культурно-массовых мероприятий. Анонсировать же чемпионат будут в Парке футбола, который откроется 5—6 мая на Ярмарочной площади у Центрального стадиона. Вход в парк будет бесплатным. Казань примет и тур Кубка чемпионата мира по футболу. В столицу Татарстана футбольный трофей приедет 17 мая и пробудет до 19 мая. Уже во время ЧМ матчи можно будет посмотреть без билетов — на фестивале болельщиков у Центра семьи «Казан». Возведение временной инфраструктуры для фестиваля начнется уже 10 мая. Рядом с «Чашей» с 25 мая по 25 июля в целях безопасности ограничат движение по улице Сибгата Хакима на участке от Декабристов до Абсалямова.