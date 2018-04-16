«Зимняя вишня» сгорела из-за протечки подтаявшего снега с крыши

Специалисты исследовательского центра экспертизы пожаров Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России пришли к выводу, что короткое замыкание в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошло из-за протечки подтаявшего снега через крышу.

Предполагается, что сначала загорелась люстра в детской комнате, а капающий с нее пластик воспламенил поролоновые кубики. После чего пожар раздула вентиляция. Сигнализация сработала на температуру и дым, но зона горения залита не была — после морозов промерзавший водопровод, проведенный к системе с улицы, был перекрыт, сообщает «Коммерсант».

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта. Жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Хронология трагедии — в материалах «Реального времени».