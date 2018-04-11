Итоги дня: американские угрозы России, клятва Гиниятуллина перед противниками МСЗ и последний отчет нынешнего правительства

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 11 апреля.

Сегодня премьер-министр России Дмитрий Медведев в последний раз отчитался перед Госдумой о работе нынешнего правительства за последние шесть лет. Как выяснилось, Владимир Путин вступит в должность президента 7 мая. Тогда правительство и сложит свои полномочия. Отчет премьер начал с того, что Россия избавилась от иллюзий о надежности зарубежных партнеров и справится с давлением с их стороны. Медведев подчеркнул, что теперь российская экономика стала менее зависимой от внешних условий, в том числе цен на нефть. Регионам глава правительства пообещал выделить дополнительные средства для повышения МРОТ. А позднее заявил, что денег на это нет. В конце выступления Медведев поделился, чем займется новое российское правительство.

Резко обострились сегодня отношения США и России. Президент США Дональд Трамп в своем аккаунте Twitter объявил о предстоящем ракетном ударе по Сирии и призвал Москву приготовиться «сбивать ракеты, потому что они полетят». Правда, уже через 40 минут Трамп предложил остановить гонку вооружений. Грядет ли армагеддон — в материале на сайте «Реального времени».

Тем временем на встрече рабочей группы по вопросу МСЗ в Казани глава комитета ЖКХ исполкома города Искандер Гиниятуллин извинился от имени мэрии перед задержанными противниками строительства МСЗ. Более того, Гиниятуллин поклялся перед ними, что никого из присутствующих на встрече не задержат. Также выяснилось, что в 2019 году в Татарстане появится завод по переработке стекла.

Падение национальной валюты, связанное с санкциями США, продолжилось и сегодня. Центробанк повысил официальный курс евро к рублю до 79,28 рубля, курс доллара — до 64,06 рубля. На Мосбирже курс евро впервые за два года превысил 80 рублей, доллара — 64 рубля. При этом акции «Татнефти» выросли почти до 653 рублей, обновив пятилетний максимум. Цена нефти Brent превысила $72 впервые за четыре года.

А в Татарстане в зоне возможного подтопления оказались более 300 домов с населением более 1 тыс. человек. МЧС предупреждает, что подтопление может произойти в Кайбицком районе республики из-за подъема уровня воды в реках. Критической отметки достиг уровень воды в водохранилищах Челнов и Тольятти.