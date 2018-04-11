Медведев: России «навязывают роль врага»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев во время ежегодного отчета перед Госдумой назвал шесть лет работы нынешнего правительства временем избавления от иллюзий о надежности партнеров России.
«Вопреки здравому смыслу и в Америке, и в Европе нашей стране упорно навязывают роль врага. И старались, и стараются выдавить нас из мировой политики, мировых экономических отношений. Кстати, и последние решения администрации США в этой сфере — это попытка бороться с нами путем недобросовестной конкуренции. Ограничивать наше развитие, создавать напряжение в экономике, на валютном, на фондовом рынке», — цитирует Медведева «Газета.ру».
По словам премьера, страна справится с давлением со стороны.
«И обратим в конечном счете все эти действия на пользу нашей собственной экономике, нашему собственному экономическому развитию. Но не забудем тех, кто продолжает эту антироссийскую политику, тех, кто вредит нашей стране», — добавил он.
Это последний отчет нынешнего состава правительства, напоминает Медведев. 7 мая, после вступления в должность президента РФ, правительство сложит свои полномочия.
Накануне президент России Владимир Путин попросил Медведева доработать не выполненные на 100% майские указы.
Справка
21 марта Комиссия по этике Государственной думы рассмотрела заявления трех журналисток — продюсера телекомпании «Дождь» Дарьи Жук, корреспондента русской службы «Би-би-си» Фариды Рустамовой и Екатерины Котрикадзе из RTVI — о домогательствах со стороны депутата Леонида Слуцкого. Также руководство компании BBC передало комиссии аудиозапись, сделанную корреспонденткой Фаридой Рустамовой, которую она считает доказательством неэтичного поведения депутата. Глава комиссии Отари Аршба заявил, что запись комиссия не слушала, и посоветовал девушкам обратиться в правоохранительные органы. Отари Аршба в итоге сообщил, что «комиссия не усматривает нарушения Слуцким поведенческих норм». Как повела себя депутатская комиссия, вы можете оценить сами. Более десятка федеральных СМИ («Коммерсант», РБК, «Эхо Москвы», «Дождь», «Говорит Москва» и другие) посчитали решение несправедливым, поведение Слуцкого аморальным и недопустимым и объявили бойкот.
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