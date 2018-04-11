Медведев: России «навязывают роль врага»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев во время ежегодного отчета перед Госдумой назвал шесть лет работы нынешнего правительства временем избавления от иллюзий о надежности партнеров России.

«Вопреки здравому смыслу и в Америке, и в Европе нашей стране упорно навязывают роль врага. И старались, и стараются выдавить нас из мировой политики, мировых экономических отношений. Кстати, и последние решения администрации США в этой сфере — это попытка бороться с нами путем недобросовестной конкуренции. Ограничивать наше развитие, создавать напряжение в экономике, на валютном, на фондовом рынке», — цитирует Медведева «Газета.ру».



По словам премьера, страна справится с давлением со стороны.

«И обратим в конечном счете все эти действия на пользу нашей собственной экономике, нашему собственному экономическому развитию. Но не забудем тех, кто продолжает эту антироссийскую политику, тех, кто вредит нашей стране», — добавил он.



Это последний отчет нынешнего состава правительства, напоминает Медведев. 7 мая, после вступления в должность президента РФ, правительство сложит свои полномочия.



Накануне президент России Владимир Путин попросил Медведева доработать не выполненные на 100% майские указы.