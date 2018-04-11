В Кайбицком районе может подтопить более 300 домов с населением более тысячи человек
Из-за подъема уровня воды в реках Кубня, Берля и Урюм в Кайбицком районе Татарстана может подтопить территории еще шести населенных пунктов с населением более одной тыс. человек.
Более 300 домов войдут в зону возможного подтопления при наихудшем развитии паводковой обстановки, передает пресс-служба МЧС. Контролируют ситуацию семь оперативных групп пожарно-спасательных гарнизонов.
На реке Кубня в зоне подтопления три населенных пункта с населением 69 человек, из них семь детей (всего 30 домов):
с. Чутеево — 4 дома (12 человек, детей нет);
с. Турминское — 22 дома (52 человека, из них 7 детей);
д. Кушкунь — 4 дома (5 человек, детей нет).
На реке Берля — три населенных пункта с населением 767 человек, из них 50 детей (всего 266 домов):
с.Беляево — 15 домов (43 человека, 3 ребенка);
с.Бурундуки — 221 дом (617 человек, 41 ребенок).
На реке Урюм — один населенный пункт:
с.Молькеево — 45 домов (84 человека, 6 детей).
Также в селе Федоровское, помимо трех жилых домов, могут попасть в зону подтопления всего 30 домов (107 человек, 6 детей).
Ранее МЧС сообщало, что уровень воды в водохранилищах Челнов и Тольятти достиг критической отметки.Происшествия Татарстан
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