В Кайбицком районе может подтопить более 300 домов с населением более тысячи человек

Из-за подъема уровня воды в реках Кубня, Берля и Урюм в Кайбицком районе Татарстана может подтопить территории еще шести населенных пунктов с населением более одной тыс. человек.

Более 300 домов войдут в зону возможного подтопления при наихудшем развитии паводковой обстановки, передает пресс-служба МЧС. Контролируют ситуацию семь оперативных групп пожарно-спасательных гарнизонов.

На реке Кубня в зоне подтопления три населенных пункта с населением 69 человек, из них семь детей (всего 30 домов):

с. Чутеево — 4 дома (12 человек, детей нет);



с. Турминское — 22 дома (52 человека, из них 7 детей);

д. Кушкунь — 4 дома (5 человек, детей нет).

На реке Берля — три населенных пункта с населением 767 человек, из них 50 детей (всего 266 домов):

с.Беляево — 15 домов (43 человека, 3 ребенка);

с.Бурундуки — 221 дом (617 человек, 41 ребенок).

На реке Урюм — один населенный пункт:

с.Молькеево — 45 домов (84 человека, 6 детей).

Также в селе Федоровское, помимо трех жилых домов, могут попасть в зону подтопления всего 30 домов (107 человек, 6 детей).

Ранее МЧС сообщало, что уровень воды в водохранилищах Челнов и Тольятти достиг критической отметки.