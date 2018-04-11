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Цена нефти Brent превысила $72 впервые за четыре года

18:17, 11.04.2018
Цена нефти Brent превысила $72 впервые за четыре года
Фото: pixabay.com

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,13% — до $72,55 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Как передает ТАСС, в последний раз цена Brent находилась на этом уровне 2 декабря 2014 года.

Напомним, что в январе 2018 года цена фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,5% и составила $71,03 за баррель.

ЭкономикаФинансы
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