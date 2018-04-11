В мэрии Казани анонсировали появление завода по переработке стекла

В следующем году в Татарстане появится завод по переработке стекла. Об этом рассказал глава комитета ЖКХ исполкома Казани Искандер Гиниятуллин на встрече рабочей группы по вопросу обращения с отходами в городе.



Как сообщил корреспондент «Реального времени», Гиниятуллин не уточнил месторасположение завода и его мощность, однако добавил, что сейчас в европейской части России есть только один завод по переработке стекла, он расположен в Минеральных Водах.

Представитель Минстроя РТ Рустем Богданов сообщил корреспонденту «Реального времени», что речь идет о заводе по производству пеностекла из битого стекла. Этот завод появится в индустриальном парке «М7», который расположен в Зеленодольском районе РТ. Его мощность по сырью составит 20 тыс. тонн в год.

Напомним, 22 марта стало известно, что власти Татарстана разрешили строить мусоросжигательный завод в Зеленодольском районе, в поселке Осиново.