МЧС: уровень воды в водохранилищах Челнов и Тольятти достиг критической отметки

Фото: пресс-служба МЧС

ГУ МЧС РФ по РТ рассказало о гидрологической обстановке на водохранилищах и реках Татарстана.

К критическим отметкам приблизился уровень воды в водохранилищах у берегов Верхнего Услона, Набережных Челнов и Тольятти. Максимальная суточная прибыль воды от 110 см до 161 см отмечена на реках Свияге, Карле, Малый Черемшан, Актай, Мензеле, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что уровень воды еще повысится на Свияге. Контролировать обстановку будут оперативные группы Буинского, Кайбицкого, Азнакаевского, Муслюмовского, Спасского и Апастовского пожарно-спасательных гарнизонов.

Напомним, жители деревень и поселков Татарстана жалуются на затопленные районы. По словам очевидцев, проехать не могут ни скорая, ни пожарные. В некоторых районах вода дошла почти до самих домов.