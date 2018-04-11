Официальный курс евро приблизился к 80 рублям

Официальный курс евро к рублю на четверг, 12 апреля, вырос на 2,43 рубля — до 79,28 рубля, курс доллара вырос на 1,69 рубля, до 64,06 рубля. Такие данные приводит Центробанк.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на 12 апреля, выросла на 2,02 рубля, до 70,91 рубля, по сравнению с показателем на 11 апреля.

Ранее стало известно, что курс евро на Московской бирже превысил 80 рублей.