Медведев: на повышение МРОТ денег нет
Премьер-министр Дмитрий Медведев во время ежегодного отчета правительства перед Госдумой назвал бедность наиболее сложной и «кричащей» проблемой современной России. Для ее решения потребуются комплексные шаги.
«Невозможно решать эту проблему только путем увеличения МРОТ, как бы нам этого ни хотелось. Я уж не говорю о том, что денег на упомянутое вами увеличение минимального размера оплаты труда в бюджете в настоящий момент нет», — цитирует Медведева «Газета.Ru».
По словам Медведева, предпринимаемые для решения проблемы бедности шаги являются недостаточными.
Напомним, Госдума приняла решение о доведении МРОТ до прожиточного минимума. Уточняется, что с 1 мая текущего года он составит 11,163 тыс. руб.
Ранее Медведев сообщил, что правительство выделит регионам деньги на повышение МРОТ.
Справка
21 марта Комиссия по этике Государственной думы рассмотрела заявления трех журналисток — продюсера телекомпании «Дождь» Дарьи Жук, корреспондента русской службы «Би-би-си» Фариды Рустамовой и Екатерины Котрикадзе из RTVI — о домогательствах со стороны депутата Леонида Слуцкого. Также руководство компании BBC передало комиссии аудиозапись, сделанную корреспонденткой Фаридой Рустамовой, которую она считает доказательством неэтичного поведения депутата. Глава комиссии Отари Аршба заявил, что запись комиссия не слушала, и посоветовал девушкам обратиться в правоохранительные органы. Отари Аршба в итоге сообщил, что «комиссия не усматривает нарушения Слуцким поведенческих норм». Как повела себя депутатская комиссия, вы можете оценить сами. Более десятка федеральных СМИ («Коммерсант», РБК, «Эхо Москвы», «Дождь», «Говорит Москва» и другие) посчитали решение несправедливым, поведение Слуцкого аморальным и недопустимым и объявили бойкот.
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