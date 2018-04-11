Медведев: на повышение МРОТ денег нет

Премьер-министр Дмитрий Медведев во время ежегодного отчета правительства перед Госдумой назвал бедность наиболее сложной и «кричащей» проблемой современной России. Для ее решения потребуются комплексные шаги.

«Невозможно решать эту проблему только путем увеличения МРОТ, как бы нам этого ни хотелось. Я уж не говорю о том, что денег на упомянутое вами увеличение минимального размера оплаты труда в бюджете в настоящий момент нет», — цитирует Медведева «Газета.Ru».

По словам Медведева, предпринимаемые для решения проблемы бедности шаги являются недостаточными.

Напомним, Госдума приняла решение о доведении МРОТ до прожиточного минимума. Уточняется, что с 1 мая текущего года он составит 11,163 тыс. руб.



Ранее Медведев сообщил, что правительство выделит регионам деньги на повышение МРОТ.