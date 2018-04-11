Акции «Татнефти» выросли почти до 653 рублей, обновив пятилетний максимум

Акции «Татнефти» второй день подряд показывают рекордные значения. Такие данные опубликованы на сайте Московской биржи.



По состоянию на 15.20 акции «Татнефти» на Московской бирже достигли показателей в 652,95 рубля за единицу. На момент открытия торгов акция «Татнефти» оценивалась в 641 рубль. При этом в течение дня максимальное значение достигало 657,65 рубля.

На момент закрытия торгов 10 апреля цена составляла 641,1 рубля, что стало максимальным показателем за последние пять лет.