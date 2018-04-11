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Акции «Татнефти» выросли почти до 653 рублей, обновив пятилетний максимум

15:28, 11.04.2018
Акции «Татнефти» выросли почти до 653 рублей, обновив пятилетний максимум
Фото: tatneft.ru

Акции «Татнефти» второй день подряд показывают рекордные значения. Такие данные опубликованы на сайте Московской биржи.

По состоянию на 15.20 акции «Татнефти» на Московской бирже достигли показателей в 652,95 рубля за единицу. На момент открытия торгов акция «Татнефти» оценивалась в 641 рубль. При этом в течение дня максимальное значение достигало 657,65 рубля.

На момент закрытия торгов 10 апреля цена составляла 641,1 рубля, что стало максимальным показателем за последние пять лет.

ЭкономикаФинансы Татарстан
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