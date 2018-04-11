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Курс евро превысил 80 рублей

10:16, 11.04.2018
Курс евро превысил 80 рублей
Фото: pixabay.com

Курс евро впервые за два года на Московской бирже превысил 80 рублей. Доллар впервые за полтора года стоил больше 64 рублей.

На открытии торгов индекс РТС снизился на 1,5%. При этом рассчитываемый в рублях индекс МосБиржи поднялся на 1%. Эти же показатели накануне с той же динамикой составили 0,7% и 0,1% соответственно, сообщает «Медуза».

Вчера Банк России установил официальный курс евро на уровне 76,8522 рубля, что на 4,92 рубля выше прежнего показателя. Официальный курс доллара повышен до 62,3699 рубля, то есть на 3,79 рубля выше предыдущего показателя.

ЭкономикаФинансы
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