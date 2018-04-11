Курс евро превысил 80 рублей

Курс евро впервые за два года на Московской бирже превысил 80 рублей. Доллар впервые за полтора года стоил больше 64 рублей.

На открытии торгов индекс РТС снизился на 1,5%. При этом рассчитываемый в рублях индекс МосБиржи поднялся на 1%. Эти же показатели накануне с той же динамикой составили 0,7% и 0,1% соответственно, сообщает «Медуза».

Вчера Банк России установил официальный курс евро на уровне 76,8522 рубля, что на 4,92 рубля выше прежнего показателя. Официальный курс доллара повышен до 62,3699 рубля, то есть на 3,79 рубля выше предыдущего показателя.