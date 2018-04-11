После угроз о ракетном ударе Трамп предложил остановить гонку вооружений

Президент США Дональд Трамп задался вопросом о необходимости прекратить гонку вооружений. Соответствующее заявление Трамп опубликовал в своем Twitter.

«Наши отношения с Россией хуже, чем когда-либо, включая Холодную войну. Этому нет причины. Россия нуждается, чтобы мы помогли ей с экономикой, что будет сделать очень легко, и нужно, чтобы все страны работали вместе. Остановим гонку вооружений?» — говорится в сообщении.

Our relationship with Russia is worse now than it has ever been, and that includes the Cold War. There is no reason for this. Russia needs us to help with their economy, something that would be very easy to do, and we need all nations to work together. Stop the arms race?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 апреля 2018 г.

Ранее Дональд Трамп призвал Россию приготовиться к предстоящему ракетному удару по Сирии.