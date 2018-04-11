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После угроз о ракетном ударе Трамп предложил остановить гонку вооружений

14:51, 11.04.2018 2
После угроз о ракетном ударе Трамп предложил остановить гонку вооружений
Фото: wikipedia.org

Президент США Дональд Трамп задался вопросом о необходимости прекратить гонку вооружений. Соответствующее заявление Трамп опубликовал в своем Twitter.

«Наши отношения с Россией хуже, чем когда-либо, включая Холодную войну. Этому нет причины. Россия нуждается, чтобы мы помогли ей с экономикой, что будет сделать очень легко, и нужно, чтобы все страны работали вместе. Остановим гонку вооружений?» — говорится в сообщении.

Ранее Дональд Трамп призвал Россию приготовиться к предстоящему ракетному удару по Сирии.

ОбществоВласть
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 11 апр
    давай Дональд, разворачивай свои лодочки
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    Анонимно 11 апр
    Лучше лодочки, чем дымящее корыто, топящее своих «птичек».
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