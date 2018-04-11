Медведев: российская экономика стала меньше зависеть от внешних условий

Россия сформировала стабильную макроэкономическую среду без повышения налоговой нагрузки. За шесть лет ВВП вырос на 5%. Об этом рассказал премьер-министр России Дмитрий Медведев во время ежегодного отчета перед Госдумой.



«Даже в два самых тяжелых кризисных года совокупные потери ВВП не превысили 2%, мы научились работать и в кризисных явлениях. По итогам прошлого года рост составил 1,5%. Сейчас экономика менее зависима от внешних условий и может развиваться даже при низких ценах на нефть», — цитирует Медведева «Газета.ру».

Премьер отметил, что по итогам господдержки безработица составила в 2017 году 5,2%, а в феврале 2018 года — 5%, тогда как в 2009 году этот показатель равнялся 8%.

Ранее стало известно, что Владимир Путин вступит в должность президента 7 мая 2018 года.