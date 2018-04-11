Медведев: российская экономика стала меньше зависеть от внешних условий
Россия сформировала стабильную макроэкономическую среду без повышения налоговой нагрузки. За шесть лет ВВП вырос на 5%. Об этом рассказал премьер-министр России Дмитрий Медведев во время ежегодного отчета перед Госдумой.
«Даже в два самых тяжелых кризисных года совокупные потери ВВП не превысили 2%, мы научились работать и в кризисных явлениях. По итогам прошлого года рост составил 1,5%. Сейчас экономика менее зависима от внешних условий и может развиваться даже при низких ценах на нефть», — цитирует Медведева «Газета.ру».
Премьер отметил, что по итогам господдержки безработица составила в 2017 году 5,2%, а в феврале 2018 года — 5%, тогда как в 2009 году этот показатель равнялся 8%.
Ранее стало известно, что Владимир Путин вступит в должность президента 7 мая 2018 года.
Справка
21 марта Комиссия по этике Государственной думы рассмотрела заявления трех журналисток — продюсера телекомпании «Дождь» Дарьи Жук, корреспондента русской службы «Би-би-си» Фариды Рустамовой и Екатерины Котрикадзе из RTVI — о домогательствах со стороны депутата Леонида Слуцкого. Также руководство компании BBC передало комиссии аудиозапись, сделанную корреспонденткой Фаридой Рустамовой, которую она считает доказательством неэтичного поведения депутата. Глава комиссии Отари Аршба заявил, что запись комиссия не слушала, и посоветовал девушкам обратиться в правоохранительные органы. Отари Аршба в итоге сообщил, что «комиссия не усматривает нарушения Слуцким поведенческих норм». Как повела себя депутатская комиссия, вы можете оценить сами. Более десятка федеральных СМИ («Коммерсант», РБК, «Эхо Москвы», «Дождь», «Говорит Москва» и другие) посчитали решение несправедливым, поведение Слуцкого аморальным и недопустимым и объявили бойкот.
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