Путин вступит в должность президента 7 мая
Инаугурация президента России Владимира Путина пройдет 7 мая. После этого нынешнее правительство сложит свои полномочия.
Выступая в Госдуме с отчетом о деятельности правительства, премьер-министр России Дмитрий Медведев подчеркнул, что это последний отчет нынешнего правительства перед Госдумой, передает «Газета.Ru».
Ранее Медведев назвал шесть лет работы нынешнего правительства временем избавления от иллюзий о надежности партнеров России.
Справка
21 марта Комиссия по этике Государственной думы рассмотрела заявления трех журналисток — продюсера телекомпании «Дождь» Дарьи Жук, корреспондента русской службы «Би-би-си» Фариды Рустамовой и Екатерины Котрикадзе из RTVI — о домогательствах со стороны депутата Леонида Слуцкого. Также руководство компании BBC передало комиссии аудиозапись, сделанную корреспонденткой Фаридой Рустамовой, которую она считает доказательством неэтичного поведения депутата. Глава комиссии Отари Аршба заявил, что запись комиссия не слушала, и посоветовал девушкам обратиться в правоохранительные органы. Отари Аршба в итоге сообщил, что «комиссия не усматривает нарушения Слуцким поведенческих норм». Как повела себя депутатская комиссия, вы можете оценить сами. Более десятка федеральных СМИ («Коммерсант», РБК, «Эхо Москвы», «Дождь», «Говорит Москва» и другие) посчитали решение несправедливым, поведение Слуцкого аморальным и недопустимым и объявили бойкот.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым