Путин вступит в должность президента 7 мая

Инаугурация президента России Владимира Путина пройдет 7 мая. После этого нынешнее правительство сложит свои полномочия.

Выступая в Госдуме с отчетом о деятельности правительства, премьер-министр России Дмитрий Медведев подчеркнул, что это последний отчет нынешнего правительства перед Госдумой, передает «Газета.Ru».



Ранее Медведев назвал шесть лет работы нынешнего правительства временем избавления от иллюзий о надежности партнеров России.