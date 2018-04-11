Медведев рассказал, чем займется новое правительство РФ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев во время ежегодного отчета перед Госдумой рассказал, чем займется новый состав правительства.
«Новый состав правительства продолжит те масштабные проекты, которые мы вместе с вами осуществляли все эти шесть лет», — цитирует Медведева «Газета.ру».
Премьер подчеркнул, что нынешний отчет правительства — это еще и отчет о будущем.
«Главная идея — проста: достойная жизнь для каждого человека, гражданина нашей страны и достойная жизнь для всей нашей страны», — добавил он.
Напомним, это последний отчет нынешнего правительства.
Ранее стало известно, что Владимир Путин вступит в должность президента 7 мая 2018 года.
Справка
21 марта Комиссия по этике Государственной думы рассмотрела заявления трех журналисток — продюсера телекомпании «Дождь» Дарьи Жук, корреспондента русской службы «Би-би-си» Фариды Рустамовой и Екатерины Котрикадзе из RTVI — о домогательствах со стороны депутата Леонида Слуцкого. Также руководство компании BBC передало комиссии аудиозапись, сделанную корреспонденткой Фаридой Рустамовой, которую она считает доказательством неэтичного поведения депутата. Глава комиссии Отари Аршба заявил, что запись комиссия не слушала, и посоветовал девушкам обратиться в правоохранительные органы. Отари Аршба в итоге сообщил, что «комиссия не усматривает нарушения Слуцким поведенческих норм». Как повела себя депутатская комиссия, вы можете оценить сами. Более десятка федеральных СМИ («Коммерсант», РБК, «Эхо Москвы», «Дождь», «Говорит Москва» и другие) посчитали решение несправедливым, поведение Слуцкого аморальным и недопустимым и объявили бойкот.
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