Медведев рассказал, чем займется новое правительство РФ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев во время ежегодного отчета перед Госдумой рассказал, чем займется новый состав правительства.

«Новый состав правительства продолжит те масштабные проекты, которые мы вместе с вами осуществляли все эти шесть лет», — цитирует Медведева «Газета.ру».

Премьер подчеркнул, что нынешний отчет правительства — это еще и отчет о будущем.

«Главная идея — проста: достойная жизнь для каждого человека, гражданина нашей страны и достойная жизнь для всей нашей страны», — добавил он.

Напомним, это последний отчет нынешнего правительства.

Ранее стало известно, что Владимир Путин вступит в должность президента 7 мая 2018 года.