Итоги дня: увеличение ущерба в деле Finiko, РУСАДА будет следить за Валиевой, научный потенциал Татарстана
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 6 февраля:
- Министерства и ведомства Татарстана перевыполнили план по оказанию платных услуг населению в 2023 году на 15,9%. Показатель достиг 13,8 млрд рублей. Наибольший результат — почти половина всей суммы — у Минздрава РТ (6,143 млрд рублей).
- В Татарстане минимальный потребительский бюджет за четвертый квартал прошлого года планируют утвердить почти до 22,5 тыс. рублей. Документ проходит антикоррупционную экспертизу. В случае его принятия, минимальный потребительский бюджет может вырасти на 556 рублей.
- Татарстан оказался в лидерах по приросту объемов кредитования под поручительства Корпорации МСП. Объем республики составил 8,1 млрд рублей, увеличившись на 66%. Всего малые и средние предприятия привлекли под «зонтичные» поручительства свыше 312 млрд рублей кредитных средств.
- Вахитовский райсуд Казани начал разбираться в деле криптовалютного преступного сообщества Finiko. В суде огласили обвинение против известного казанского риелтора — «звезды 10-го уровня» проекта «автоматической генерации прибыли» — Лилии Нуриевой. В Москве тем временем огласили, что общий ущерб от обмана 160 потерпевших вырос на 27 млн рублей и теперь составляет ровно 206 634 005 рублей.
- Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении экс-руководителя Северо-Западного подразделения Госстройнадзора Татарстана Ильнура Самигуллина. Его обвиняют в получении взяток. Уголовное дело направлено в суд.
- В Татарстане вступил в силу приговор по делу о вымогательстве и грабеже уроженца Узбекистана, владельца кафе в поселке Васильево под Казанью. За вымогательство с применением силы и ограбление на сумму 1 750 рублей Зеленодольский горсуд назначил Сергею Ахметгараеву, Александру Журавлеву и Григорию Сергееву одинаковые сроки — по 2 года и 10 месяцев колонии общего режима.
- По итогам прошлого года Татарстан занял второе место в национальном рейтинге научно-технологического развития субъектов России, уступив Москве лишь 0,3 балла. Сегодня были подведены итоги реализации национального проекта «Наука и университеты», а также озвучены планы по проведению Года научно-технологического развития в Татарстане.
- Во время проведения саммита БРИКС в 2024 году в Казани пройдет академический форум объединения. Планируется, что в ходе саммита будут дополнительно поддержаны не менее восьми научно-просветительских мероприятий, а также более 40 научно-технических мероприятий для молодых исследователей.
- В 2024 году КФУ планирует заняться хрономедициной, запустить производство катализаторов совместно с СИБУРом и надеется объединить все свои музеи в единый кластер. Также в этом году университет намечает открыть Институт искусственного интеллекта, робототехники и системной инженерии, а еще — центры компетенций стран ОИС и стран БРИКС.
- Казанский краевед из Адмиралтейской слободы, меценат Гарафутдин Хисамутдинов предлагает новый маршрут для поездок по канатной дороге. Так, по его мнению, удачным оказался бы маршрут: Кремль — Бишбалта (пристань Бакалда, Адмиралтейская слобода, Соборная мечеть) — Уракчы (Аракчино, Храм всех религий) — Верхний Услон — остров Маркиз — Кремль.
- В Татарстане первичное жилье оказалось дороже вторичного на 19,4% — средняя цена за квадратный метр первички в январе 2024 года составила 174,6 тыс. рублей, тогда как стоимость за вторичку — 146,2 тыс. рублей.
- На Татарстан в 2023 году пришлось 14% обращений по страховым случаям из-за пожаров в загородных домах. При этом самой распространенной причиной возгораний этой зимы стало аварийное состояние электросети (49% случаев).
- Ушел из жизни заслуженный работник культуры Татарстана Радиф Яваев. Он был создателем и художественным руководителем народного ансамбля «Ильдан» — единственного в московском регионе татарского танцевального коллектива.
- Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) будет следить за тем, как казанская фигуристка Камила Валиева соблюдает условия отстранения за нарушения антидопинговых правил.
- Три неправительственных организации из Японии, Украины и Швейцарии включили в перечень нежелательных в России. Как уточняется, все три НПО попали в перечень по решениям Генпрокуратуры России.
- Конституционный комитет Совета Федерации рекомендовал к одобрению закон о конфискации имущества за недостоверную информацию о Вооруженных силах России и призывы к осуществлению экстремистской деятельности.
Ключевые события 713-го дня специальной военной операции на Украине:
- В Минобороны России сообщили, что на Купянском направлении подразделения Западной группировки войск отразили шесть атак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 30-й, 44-й механизированных бригад ВСУ и 18-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики.
- На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» грамотными действиями улучшили положение по переднему краю и отразили две атаки штурмовых групп 60-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Ямполовка Донецкой Народной Республики.
- На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, а также отразили семь атак противника и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка, Курдюмовка, Новгородское, Георгиевка и Катериновка Донецкой Народной Республики.
- На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, отразили две атаки противника и нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 105-й, 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Старомайорское, Урожайное Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области.
- На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой, 65-й, 118-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Нестерянка и Пятихатки Запорожской области.
- На Херсонском направлении в результате активных действий подразделений российской группировки войск и комплексного огневого поражения потери ВСУ в течение прошедших суток составили до 30 военнослужащих и два автомобиля.
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 568 самолетов, 265 вертолетов, 11 863 беспилотных летательных аппарата, 462 зенитных ракетных комплекса, 14 927 танков и других боевых бронированных машин, 1 217 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7 973 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 18 283 единицы специальной военной автомобильной техники.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
Илина ХакимоваОбществоВласть Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым