У Татарстана одна из самых больших долей обращений по страховым случаям для загородных домов

На Татарстан в 2023 году пришлось 14% обращений по страховым случаям для загородных домов — в республике такие случаи стали одними из самых многочисленных, согласно данным Группы «Ренессанс Страхование».



43% обращений из-за пожаров в загородных домах пришлись на Московскую область, 19% на Ленинградскую область, по 14% — на Татарстан и Свердловскую область. В целом за 2023 год число обращений по случаям возгорания снизилось на 9% по всей России.

Самой распространенной причиной возгорания этой зимой оказалось аварийное состояние электросети (49% случаев). На втором месте стоят повреждения из-за пожара в доме на соседнем участке (20%). Третьим по частоте случаев стал поджог (11%).

В пятерку неприятностей, которые случались с жителями страны, вошли возгорание из-за неисправности или перегрева дымохода (7%) и пожар бани (3%). Чаще всего невзгоды с владельцами частных домов случались в мае (частота равна 19%), сентябре (12%) и декабре (11%).

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Маргарита Головатенко