КФУ займется дисинхронозом и катализаторами

Проректор университета Марат Сафиуллин озвучил планы на 2024 годы

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В 2024 году КФУ планирует заняться хрономедициной, запустить производство катализаторов совместно с СИБУРом и надеется объединить все свои музеи в единый кластер. Об этом проректор по вопросам экономического и стратегического развития университета Марат Сафиуллин рассказал на совместном выездном заседании комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам и экспертного совета при комитете в научной библиотеке имени Лобачевского.

1 000 тонн катализаторов в год с СИБУРом

Первый проект КФУ — центр претензионной хрономедицины. Сейчас это самое востребованное направление, которое, как считают в университете, позволит принципиально повысить качество оказываемой персонифицированной помощи, подчеркнул Сафиуллин.

К примеру, первая технология, которая интересует университет, — это определение биологических часов или генетического хронотипа каждого конкретного человека.

— Это для того, чтобы лекарство или терапию подавать именно тогда, когда организм наиболее восприимчив к усвоению, — объяснил Сафиуллин. — В этом случае количество лекарства, ну и, соответственно, его воздействие, эффективность кратно повышается.

Вторая тема — технология персонализированной корректировки внутренних часов, то есть лечение дисинхроноза. Третье — технология использования биологических часов в медицине, персонализированные профилактические, диагностические, лечебные процедуры

Второй большой проект — запуск собственной фабрики катализаторов. Если раньше КФУ продавал продукты заказчикам, то теперь подход другой, пояснил Сафиуллин:

— Мы хотим попробовать сами выходить на рынок и предлагать готовые решения. Надеемся, что это также позволит нам улучшить наши финансово-экономические показатели. Сейчас у нас готово внедрение восьми перспективных катализаторов, в разработке еще пять.

Первый этап в 2024-м — это запуск пилотного цеха с подготовкой производства линейки катализаторов на 1 000 тонн в год. Якорный партнер проекта — ПАО «СИБУР».

realnoevremya.ru

Объединить музей, открыть технопарк



Также в этом году КФУ планирует открыть Институт искусственного интеллекта, робототехники и системной инженерии. Сфера его интересов — беспилотные транспортные системы и беспилотные автономные платформы, нейроинтерфейсы и неинвазивные системы ассистирования процессам первой помощи, полевой хирургии и амбулаторной реабилитации; а также коллаборативная робототехника и экспертные системы, системы промышленной автоматизации.

— Сейчас, как вы знаете, идет четвертая промышленная революция, — обратился Сафиуллин к собравшимся. — И технология искусственного интеллекта является одной из опорных в этой трансформации. Поэтому плох тот университет, который не предлагает свое решение в какой-то области искусственного интеллекта.

Также КФУ планирует открыть центры компетенций стран ОСИ и стран БРИКС. Для реализации еще двух проектов Сафиуллин обратился к Госсовету.

Первая — организация единого музейно-выставочного кластера. У университета есть девять тематических музеев. Сейчас они раскиданы по городу, в них не так-то просто попасть — нужно позвонить, записаться в группу.

Вторая масштабная задумка связана с тем, что КФУ, по словам Сафиуллина является лидером по количеству заявок и победителей федерального конкурса стyденческих стартапов. Кроме того, на базе КФУ создана стартап-студия. В связи с этим проректор поднял вопрос необходимости организации технопарка КФУ:

— Для дальнейшего воплощения инновационных идей студентов и сотрудников необходима производственно-технологическая площадка. Ранее мы планировали ее запустить на территории выставочного центра «Казань Экспо», — напомнил Сафиуллин, продолжив, что с тех пор ситуация изменилась. И теперь руководство университета вновь обращается с просьбой вернуться к этой идее в Год научно-технологического развития.