Ущерб в деле Finiko вырос до 206 млн: Доронину предъявили новое обвинение, Нуриева пошла под суд

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Сегодня Вахитовский райсуд Казани начал разбираться в деле криптовалютного преступного сообщества Finiko. На скамье подсудимых — известный в Казани риелтор, она же «звезда 10-го уровня» проекта «автоматической генерации прибыли» Лилия Нуриева, заключившая сделку с силовиками. Тем временем в Москве ее предполагаемому шефу и подельникам предъявили новое обвинение, согласно которому вменяемый ущерб от обмана 160 потерпевших вырос на 27 млн рублей и теперь, по данным «Реального времени», составляет ровно 206 634 005 рублей.



Как менялся «финикийский» ущерб

«Все, что я хотела сказать, я сказала на этапе предварительного расследования, ждем приговор», — заявила Лилия Нуриева на входе в Вахитовский суд Казани журналисту «Реального времени». На старте процесса выяснилось: в настоящее время Нуриева проживает в Москве и не работает, у нее двое детей, одному — 12, другому — 17.

Ущерб по делу «финикийской» пирамиды корректировался уже не раз. В день казанского ареста Кирилла Доронина в июле 2021-го звучала цифра 70 млн рублей. Позднее следователи указывали в документах ущерб в 250 млн рублей и даже 1 миллиард. В комментариях силовиков фигурировали суммы до 5 миллиардов. Тем неожиданнее оказалась цифра в 179,6 млн рублей, которую в декабре 2022 года назвали уже столичные следователи МВД при предъявлении окончательного обвинения.

Впрочем, уже на тот момент дело Finiko раздробили, выделив из основного материалы по заключившей досудебное соглашение Лилии Нуриевой и материалы против основателя проекта Кирилла Доронина и еще девяти привлекаемых фигурантов: «вице-президентов» Андрея Галущенко, Ильгиза Шакирова и Дины Ахметзяновой, а также Анны Сериковой, Баира Самбуева, Екатерины Бозоевой, Алены Ларионовой, Екатерины Казачковой и Антона Семыкина.

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Третье, персональное дело получили беглые соратники Доронина — Эдвард Сабиров, Зыгмунт Зыгмунтович и Марат Сабиров (двух первых Интерпол нашел в Арабских Эмиратах), восемь активистов проекта, находящиеся в федеральном розыске, а также пока неустановленные следствием лица.

В конце декабря 2024-го в Казань вернулось первое дело — Генпрокуратура РФ утвердила обвинение самой сознательной из обвиняемых «финикийцев». Заметим, о своем желании сотрудничать со следствием Лилия Нуриева заявляла еще на аресте, в сентябре 2021-го, однако лишь через год своими показаниями смогла добиться освобождения из СИЗО под запрет определенных действий.

Нюанс в том, что 24 января 2024 года, то есть уже после поступления дела досудебщицы в Вахитовский суд, в Москве предъявили новое обвинение Доронину и еще девяти фигурантам дела. По данным источников «Реального времени», в новой редакции «окончательного» обвинения слегка поменялись формулировки и заметно увеличился ущерб — со 179,6 до 206,6 млн рублей. При этом количество потерпевших в этом деле практически не поменялось — это 161 житель Москвы и Московской области, Татарстана, Бурятии, Иркутской, Омской и Оренбургской областей, а также Краснодарского и Красноярского краев.

За счет чего произошло увеличение на 27 млн рублей? Защитники обвиняемых предполагают, что первоначально силовики учитывали лишь те суммы, которые зачислялись на криптокошельки на сайте thefiniko.com от имени потерпевших, за вычетом комиссии на перевод. А при составлении нового обвинения зачли в ущерб всю сумму, которую перечислял или передавал наличными потерпевший.

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

К примеру, в предыдущей редакции обвинения указывалось: директора московской клининговой компании ввели в заблуждение о возможности извлечения сверхприбыли и похитили 18,3 млн рублей. Из текста актуального на сегодняшний день обвинения следует, что этот потерпевший лишился суммы в 19 млн рублей. Потери других «инвесторов» криптопроекта в разы меньше и начинаются от 50 тысяч рублей.

Тут нужно понимать, что и цифра в 206 млн рублей еще может вырасти — к примеру, к тому времени, когда поймают заочно обвиняемых.

Что предъявляют покаявшейся «звезде 10-го уровня»

Главной интригой до начала сегодняшнего заседания суда было то, совпадает ли предъявленный Нуриевой ущерб с новой редакцией обвинения Доронину? Если нет, то технически это могло бы стать основанием для возврата материалов в Генпрокуратуру. Однако, как уточнил «Реальному времени» гособвинитель Рамиль Галеев, в деле тот же ущерб, что и у остальных фигурантов, — 206 млн рублей.

По версии обвинения, создатели ОПС — Доронин, Сабировы и Зыгмунтович — вместе с неустановленными и установленными лицами лично и через знакомых привлекли с 1 июля 2019 года по 30 июля 2021 года к участию в ОПС ряд лиц, «обладающих необходимыми познаниями и навыками ведения сетевого маркетинга». Среди них была и Лилия Нуриева. Ни создание ОПС, ни руководство региональным подразделением досудебщице не вменяют.

В окончательной редакции обвинения фигурируют лишь два факта обмана потерпевших непосредственно Нуриевой. По версии МВД и Генпрокуратуры, в начале марте 2021 года она ввела в заблуждение жительницу Казани Анфимову, которая, поверив в высокую прибыль и гарантию возврата средств, перечислила 250 тысяч рублей на два счета в Сбербанке. Собственницы этих счетов не знали о преступных намерениях Нуриевой и других «финикийцев» и отправили деньги дальше — на сгенерированный криптокошелек Анфимовой на сайте thefiniko.com, на этом хищение было окончено, полагают силовики.

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Еще через две недели, согласно обвинению, Нуриева таким же образом развела жительницу Казани Мусину, которая решила вложить сразу 1 млн 658 тысяч рублей.



Согласно обвинению, в проекте досудебщица достигла уровня «звезды 10-го уровня», занимаясь вместе с другими участниками ОПС (Сафиной, Ларионовой, Бозоевой, Сатириу, Лоскутовым, Мингазовым, Овдиной и Гаврась) продвижением и распространением фото, видео и иных «материалов, содержащих недостоверные сведения о возможности получения за счет эффективной работы трейдеров высокой прибыли, от 1 до 5% в день, и гарантиях возврата средств» для тех, кто инвестирует средства в платформу Finiko, убеждала «в надежности платформы и необходимости незамедлительного вложения средств». Делалось это, по версии силовиков, с целью привлечь максимум внимания к проекту. Причем для создания видимости успеха рекламируемой экономической модели Нуриева, как и другие «звезды», с восторгом рассказывала в соцсетях о полученных «дивидендах», включая имущество.

Напомним, еще несколько лет назад эта «зазывала 10-го уровня» рассказывала в сетях про закрытые кредиты на 30 млн рублей, подаренный папе Land Cruiser и купленные при вложении 35% стоимости земельные участки. А после краха Finiko 17 июля 2021-го Лилия Нуриева провела прямой эфир для своих подписчиков, где призналась, что стала частью команды сетевого проекта, когда увидела, что та «работает хорошо и четко»: «Я наблюдала и верила, и когда верила — махала флагом, привлекала людей... Да, такое есть. Это сетевой бизнес», — говорила она. Также ныне обвиняемая заявляла о рухнувших планах на покупку виллы в Турции и машины, говорила, что осталась «в минусе на 77 млн рублей», которые надо отдавать.

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

При избрании меры пресечения в Вахитовском суде обвиняемая оценивала сумму своих убытков уже в 43 млн рублей, говорила, что продала дом на Щурячьем за 13 млн рублей, автомобиль за 6 млн и участок под 1 млн и вложила все эти средства, вместе с теми, что заработала на проекте, заново. А снять уже не смогла. Сегодня комментировать тему своих потерь она отказалась.



Когда под суд пойдут остальные

Основная группа «финикийцев» может предстать перед судом уже в марте текущего года. До конца этой недели, по данным источников «Реального времени», следователь поставил обвиняемым и их адвокатам задачу — завершить ознакомление с 315 томами уголовного дела. Тех, кто не успеет, попытаются ограничить в изучении материалов через суд.



Как уверяет один из источников, несколько фигурантов уже подписали протокол об окончании ознакомления с делом.



Решение по обвинению будут принимать в Генеральной прокуратуре страны. Отметим, что позиции «финикийцев» по делу разделились. Несколько отрицают какую-либо вину и соучастие в хищении средств, остальные частично согласны с претензиями силовиков.

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Большая часть оглашенного сегодня обвинения касалась действий не Нуриевой, а предполагаемых организаторов ОПС и руководителей региональных звеньев. Как отметил гособвинитель Галеев, ради совершения преступлений открывали ИП в Казани и компании в Эстонии и Сент-Лусии, вводили цифровую валюту «цифрон» и расширяли сферу деятельности в России и за ее пределами. На пике работало не меньше тысячи «финикийских» офисов.

Больше всего таких точек было в Москве — 11, в том числе на Новом Арбате, Тверской и даже на Петровке. Восемь офисов успели открыть в Краснодарском крае, семь — в Казани, шесть — в Иркутской области, три — в Екатеринбурге, по два — в Красноярском крае и Бурятии. Также в оглашенном обвинении указывались адреса во Владивостоке, Кирове, Перми, Новосибирске, Уфе, Самаре, Ростове и Санкт-Петербурге.



Ирина Плотникова