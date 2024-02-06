«Раньше, чем через 10 лет, мы точно «единорогов» не увидим»: как будет реализован научный потенциал Татарстана

Фото: realnoevremya.ru/Айрат Назипов

Татарстан подошел к Году научно-технологического развития во всеоружии, но в условиях непростой геополитической обстановки. По итогам прошлого года республика заняла второе место в национальном рейтинге научно-технологического развития субъектов России, уступив Москве лишь 0,3 балла. Планы по дальнейшей работе в этом направлении большие: это и строительство молодежных лабораторий, и стимулирование молодых ученых, и мероприятия по обмену опытом с иностранными государствами. Что ждать науке Татарстана в ближайшие годы — в репортаже «Реального времени».

«После 2014 года все иллюзии пропали»

Итоги реализации национального проекта «Наука и университеты» и планы по проведению Года научно-технологического развития в Татарстане озвучили сегодня журналистам в республиканском Кабмине. Основной месседж сделал бывший министр образования, ректор КНИТУ-КАИ и действующий помощник раиса Татарстана Рустама Минниханова Альберт Гильмутдинов: для сохранения выживания государства нужно постоянно двигаться в направлении научно-технологического развития. Другого пути нет.

— Это не просто стало важным. Это вопрос выживания нашей страны. После 2014 года все иллюзии пропали, а после февраля 2022 года они окончательно рухнули. Мы находимся в условиях очень жесткой конкуренции, борьбы не на жизнь, а на смерть. И мощное научно-технологическое развитие обеспечит нам не только развитие, но просто выживание. Это вопрос выживания и суверенитета нашего государства, — сказал он журналистам.

О развитии науки в стране всерьез начали говорить в 2015 году, когда президент России Владимир Путин издал указ о национальных целях развития государства. В перечень включили 13 стратегических проектов, куда вошла программа «Наука и университеты». Сейчас Российская Федерация занимает 9-е место в мире по объему научных исследований и разработок. Также в стране используют почти 170 тысяч отечественных технологий.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Татарстан решил не отставать. В прошлом году 2024-й в республике объявили Годом научно-технологического развития. А уже две недели назад в республике утвердили план, который включает в себя 131 мероприятие. Сюда вошли конференции, конгрессы и форумы, которые будут проводиться как на региональном, так и на федеральном и международном уровнях.

Впрочем, развивать научно-технологический суверенитет в республике будут не только с помощью обсуждений и мероприятий, но и с помощью создания различных проектов. Только у Академии наук Татарстана насчитывается почти четыре десятка идей в разной стадии реализации, рассказал президент академии Рифкат Минниханов. Основная их часть, 10 проектов, разрабатываются в сфере социально-экономических наук. Еще девять относятся к сфере математики, механики и машиноведения. Остальные проекты реализуются в сфере гуманитарных, сельскохозяйственных, медицинских наук, а также в сфере химии и физики. В целом на программу научно-технологического развития из бюджета республики дополнительно выделили 723 млн рублей. Из них 412 млн предусмотрены на поддержку передовых инженерных школ, а оставшиеся 311 млн предназначены на проекты развития.

Конкретные цели и задачи, реализуемые в рамках нацпроекта «Наука и университеты», озвучил директор Казанского научного центра Российской академии наук Алексей Калачев. Одна из целей — создание и развитие молодежных лабораторий. Сейчас в КазНЦ РАН функционируют 10 таких лабораторий. С каждым годом их становится все больше.

— В 22-м году была создана молодежная лаборатория по направлению микроэлектроники, которая активно начинает взаимодействовать с предприятиями Зеленограда. И вот буквально последний конкурс — это лаборатория по направлению малотоннажной химии. Все эти направления очень востребованы с точки зрения и технологической независимости, и решения задач импортозамещения, — сказал он.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Кроме того, в рамках нацпроекта в республике построят Селекционно-семеноводческий центр. С его помощью планируется провести фундаментальные и прикладные исследования, которые помогут выявить новые сорта и гибриды картофеля, зерновых, зернобобовых, крупяных и плодовых культур. Общее финансирование проекта — порядка 140 млн рублей.

Еще в Центре ведется активная работа по обновлению приборной базы. За последние 3 года на эти цели направляли свыше 761 млн рублей. В этом году оборудование обновят на 162 млн.

Отдельно спикеры остановились на вузах. Например, в этом году КФУ планирует создать восемь молодежных научных лабораторий. Университет также удостоился похвалы за активное привлечение студентов, аспирантов и молодых ученых к участию в конкурсах грантов и научно-исследовательских проектов. За 2 последние года молодые ученые вуза выиграли гранты на 107,4 млн рублей.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— Хочется отметить проекты Казанской медицинской академии и Казанского архитектурно-строительного университета. Организацию научных экспедиций реализуют Казанский институт культуры и Казанская консерватория. Цель подобных экспедиций — это сбор материала для сохранения исторического и культурного наследия культур России. Безусловным лидером создания научных центров является Университет Иннополис, — поделилась мнением зампредседателя Совета ректоров вузов Татарстана Роза Ахмадиева.

Поддержат ли молодых ученых и когда ждать «единорогов»?

На вопрос «Реального времени» относительно новых методов стимулирования молодых ученых спикеры напомнили, что для них существует огромное количество грантов, внебюджетных надбавок и других методов стимулирования. Иными словами, молодые ученые не остаются без поддержки. При этом в администрации раиса Татарстана сейчас рассматривается вопрос, который связан с поддержкой молодых ученых.

Подробно на этом вопросе остановился Альберт Гильмутдинов, напомнив, что ситуация была критичной некоторое время назад, но сейчас она гораздо лучше. Собеседник подчеркнул, что ученые могут претендовать на различные премии и на поддержку властей республики.

— Тем не менее все эти меры нуждаются в систематизации какой-то. Вот мы сейчас этим упорядочиванием занимаемся. И конечно, надо добавить туда. Поэтому по указанию раиса республики это работа ведется. Но я могу абсолютно точно сказать: ситуация некритична, она будет гораздо лучше с течением времени, — подытожил он.

скриншот realnoevremya.ru

Сейчас Татарстан занимает первое место по количеству стартапов. По миллиону на свои проекты получили 442 студента. На вопрос, когда их проекты «выстрелят» и учащиеся заработают первый миллиард, спикеры ответили по-разному:

— Они, конечно, свои научные проекты будут внедрять в практику. Я думаю, через год-два или даже 5 лет мы об этом сможем сказать: каких конкретно сумм мы достигли и какие результаты мы уже имеем. Самое главное, что интерес нашей молодежи есть, — высказал мнение министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин.

Как рассказал Альберт Гильмутдинов, ждать превращения татарстанских миллионеров в миллиардеров в ближайшее время ждать не стоит:

— Миллиардеры в малом бизнесе называются единорогами. Когда они станут «единорогами»? Раньше, чем через 10 лет, мы точно никого не увидим, иллюзий строить не надо. Это просто мировой опыт. Надо быть готовыми к тому, что многие из них просто не доживут. Это тоже нормально, нормальная рабочая практика. Но это движение нужно было начать, потому что это новый импульс для молодых, чтобы они себя попробовали в технологическом предпринимательстве и поверили в свои силы. Это крайне важно, — сказал он.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

По словам Гильмутдинова, стартапы решают задачу вовлечь студентов в эту индустрию, а не делать из них миллиардеров. Но он подчеркнул, что «единороги» среди татарстанских студентов обязательно появятся.

Разворот на Восток

Отдельно спикеры остановились на вопросе «Реального времени» относительно санкций. В условиях действий недружественных стран республика продолжает сотрудничать с разными государствами в этом научной и образовательной сфере. Например, в прошлом году открылись филиалы КФУ в Египте и Узбекистане. По словам Розы Ахмадиевой, международная деятельность в этой сфере протекает очень активно и бурно. Например, в вузах республики активно обучаются иностранцы. Еще летом в регион приезжали министры образования и науки зарубежных стран.

— Это подтверждение тому, что наша республика и международное сотрудничество работают на очень высоком уровне, — сказала она.

По словам Альберта Гильмутдинова, раньше акцент делался на англо-саксонские страны, а сейчас можно заметить стратегический разворот с Запада на Восток. В качестве примера он привел недавнюю поездку Рустама Минниханова в Малайзию, где стороны подписали 12 соглашений. Он упомянул, что татарстанские вузы активно развивают отношения с университетами Китая, Индии, Вьетнама, и Египта.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

— Мы ушли из Запада, но все эти усилия сейчас всплывают в восточном направлении, поэтому, вне всякого сомнения, международное направление будет развиваться и нашими университетами, и организациями науки, — заключил собеседник.

Помощник раиса республики высказался и о самом Западе. В последнее время ученых Татарстана стали активно приглашать на международные конференции и на публикацию, а также на рецензирование в западных журналах.

— Нормальные люди действительно пытаются вернуться к нормальному сотрудничеству, я надеюсь, что так или иначе это не обнулится полностью, и это направление, конечно, тоже будем поддерживать. Это чрезвычайно важно, — добавил он.

Алексей Калачев добавил, что взаимодействие между сторонами происходит в том числе через международные премии.

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Айрат Назипов, Александр Старшинов