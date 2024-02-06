На саммите БРИКС в Казани поддержат более 40 научно-технических мероприятий для молодых исследователей

Во время проведения саммита БРИКС в 2024 году в Казани пройдет академический форум объединения. Также запланированы встречи министров науки, технологий и инноваций, министров культуры и министров связи стран БРИКС, сообщил президент академии наук Татарстана Рифкат Минниханов



По словам раиса Татарстана Рустама Минниханова, в ходе саммита будут дополнительно поддержаны не менее восьми научно-просветительских мероприятий, более 40 научно-технических мероприятий для молодых исследователей.

Планируется запустить специальную подпрограмму «Белемсар» по продвижению науки и республиканских проектов и технологий, повышению узнаваемости и академической репутации вузов, научных школ и институтов развития.

Будет создана регулярная телепрограмма «Балкыш», освещающая наиболее значимые научно-технологические достижения вузов, академических и промышленных организаций Татарстана.

В 2024 году столица Татарстана примет на своей земле 16-й саммит стран БРИКС. Город, как и вся республика, активно готовится к этому событию. Гостей из Бразилии, Китая, Индии и других стран будет ждать ряд мероприятий, направленных на политическое и экономическое взаимодействие. Акцент будет сделан на технологии и инновации, которые, как выяснило «Реальное время», будут рассмотрены в формате студенческих стартапов. Подробнее о том, что планируют показать другим странам татарстанские инноваторы-предприниматели и чем так важен их выход на рынок БРИКС, — в нашем материале.

В экономическое объединение БРИКС сейчас входят Россия, Китай, Бразилия, Индия и ЮАР. В 2023 году порядка 13 стран проявили интерес ко вступлению.



Прошлый саммит БРИКС проходил в июле 2022 года под китайским председательством — Владимир Путин принял в нем участие в режиме видеоконференции. В этом году он пройдет в августе в ЮАР. В России саммит проходил всего два раза — в июне 2009 года в Екатеринбурге (тогда в составе еще не было ЮАР) и в июле 2015-го в соседней с Татарстаном Уфе.



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Маргарита Головатенко, Айрат Назипов