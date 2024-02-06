«Будет удачным построить канатную дорогу по маршруту: Кремль — Бишбалта — остров Маркиз»

Казанский краевед предлагает новый вариант «канатки» по историческим достопримечательностям

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

В июле этого года в Казани начнут строить канатную дорогу протяженностью 2,8 км. Она свяжет парк Горького и футбольный стадион «Ак Барс Арена», всего предусмотрено четыре станции. Казанский краевед из Адмиралтейской слободы, меценат Гарафутдин Хисамутдинов, ратующий за возвращение исторического названия Бишбалта улице Клары Цеткин, в очередной авторской колонке для «Реального времени» рассказывает историю канатных дорог и факты, связанные с нашим городом, а также предлагает новый маршрут для поездок по воздуху.

Первые «канатки» появились более 2000 лет назад

Вот мы и встретили год Дракона. Дракон не чужой персонаж для наших краев. По легендам, после того как древний город Биляр был обречен на пожар, Дракон обосновался у небольшой горы около деревни Бишбалта и народ прозвал эту гору «Змеиная гора» («Җылан тау»). Великий писатель Шигабутдин Марджани писал: Батый хан, глядя на эту Змеиную гору, говорил, что эти места напоминают казан. По преданиям, старый город Казань переехал с верховьев реки Арсу (Казанка) и обосновался у этой горы. Памятник мифическому змею-дракону находится около Казанского кремля, рядом с метро, символизируя силу духа татарского народа.

Этот год будет богат знаменательным событиями для нашего города. В октябре будет саммит БРИКС. Желаем удачи!

Вернемся к рассказу о канатной дороге. В ноябре 2023 года по каналу ТНВ был показан фильм «Воздушные замки», снятый Михаилом Любимовым, и там было заявлено, что в Казани будут построены «канатные дороги». Этот фильм был снят 22 октября 2022 года. Фильм нам понравился, считаем его очень актуальным.

А в декабре наш раис Рустам Минниханов одобрил проект и подписал указ. Сооружение канатных дорог должно начаться в июне этого года и в течение полутора лет должно войти в эксплуатацию. По этим дорогам можно будет с торгового центра «Корстон» добраться до стадиона «Ак Барс». Длина этих дорог составит 2800 метров, этот путь можно будет преодолеть за 10-15 минут, предполагается обслужить 2400 человек в час.

Длина этих дорог составит 2800 метров, этот путь можно будет преодолеть за 10-15 минут. realnoevremya.ru/ Максим Платонов

Я, являясь небезразличным человеком к истории деревни Бишбалта, остался неудовлетворенным тем, что в фильме М. Любимого не осветили историю канатных дорог и факты, связанные с нашим городом.

История канатных дорог очень интересная и увлекательная. Первые канатные дороги появились в странах Азии и Южной Америки 2000 лет назад. Исходя из записей, люди придумали данный способ, чтобы переправить вещи с одной горы на другую гору или с одного берега на другой берег реки. Они из подручных средств плели канаты и в плетенных из бамбука и камыша корзинах переправляли свои вещи. Спустя время и сами стали переправляться таким способом на другую сторону.

В Европе первая канатная дорога появилась в 1644 году в Польше в городе Данцик (сейчас Гданьск). Ее соорудил Адам Вайбе. Особенность этой дороги в том, что корзины передвигались по металлическим канатам механическим способом. Длина этой дороги составляла 200 метров.

Канатная дорога в казанском парке Горького

В России первая канатная дорога была построена в 1871 году во Владимирской губернии, чтобы перейти на станцию Покровка через леса и болота. Ее длина составляла 9 километров.

В Татарстане канатная дорога появилась в Казани в 1960—1964 годах. В парке имени М. Горького, по предложению первого секретаря горкома Р. Мусина, эту дорогу построил и подарил нашему городу завод «Серп и Молот» («Урак һәм Чүкеч»). Завод является основателем машиностроения в нашей республике, единственным изготовителем канатных дорог и пластинчатых конвейеров в СССР. Эта дорога находилась в самом дальнем углу парка и с ее помощью можно было добраться до улицы Подлужной. Ее длина составляла 300 метров, а высота — 20 метров. Она состоит из двухместных железных кабин, которые были подвешены к канатам, прикрепленным к трем железным столбам. Все это — повод для гордости. Недавно на встрече «Малая родина — сила России» Владимир Путин сказал, что «знание истории — фундамент всех начинаний». К сожалению, мы часто об этом забываем.

В настоящее время этого завода уже нет. Пожар, который произошел в 2015 году, уничтожил его, а канатной дорогой перестали пользоваться в 1990 году, когда построили мост «Миллениум».

Канатной дорогой в парке Горького перестали пользоваться в 1990 году, когда построили мост «Миллениум». realnoevremya.ru/ Владимир Васильев

Хочу высказать свое мнение по поводу того, почему так быстро перестали пользоваться этой дорогой:

Во первых, не было ответственных за эксплуатацию и безопасность, не было специалистов и базы для ремонта. В случаях поломки, всегда обращались за помощью к заводу. А в то время заводам нельзя было заниматься бизнесом.

О второй причине хочу рассказать на примере из своей жизни. В 1967 году наша страна отпраздновала 50-летие Великой Октябрьской революции. В честь этой даты около парка имени М. Горького была установлена композиция с вечным огнем, со стелой из нержавеющей стали и статуей лежащего мужчины, протянутая рука которого указывала на кладбище. Молодежь завода была приглашена на субботник. Мне было 17 лет. После субботника я пошел смотреть канатную дорогу. Никого не было, дорога не работала. Рядом стоял один человек. Я спросил у него: «Почему не работает?» Он ответил: «Если бы начало этой дороги было между остановкой транспорта у парка и кладбищем, то тот «мужчина» указывал бы рукой на канатную дорогу и как бы приглашал воспользоваться этой дорогой, а так ее мало кто знает и видит».

Планы канатных дорог к Верхнему Услону

Завод «Урак һәм Чүкеч» планировал построить канатные дороги с Аракчино до Верхнего Услона через реку Волга, чтобы перенаправить людей, работающих в Казани, и испытать механизм канатных дорог.

Безопасность этих дорог должна соответствовать требованиям Ростехнадзора. Возникли проблемы, работникам завода приходилось ездить по разным местам, чтобы решить эти задачи.

Еще один важный вопрос касается прибыли. С одной стороны, это очень удобно: экономия времени, сокращение дороги, возможность любоваться городом. С другой стороны, в экономике есть понятие рентабельности. С этой стороны знатоки промышленности ставят на первое место танкеры, которые перевозят тяжелый груз по морю и океану, на второе — канатные дороги. Когда появились трубы, по которым доставляют газ и нефть, канатные дороги перешли на третье место. Это значит, что это прибыльно.

скриншот realnoevremya.ru презентации ЦТМ «Казанский перевозъ»

Завод «Серп и Молот» («Урак һәм Чүкеч») планировал построить канатную дорогу для перевозки пассажиров, а также для испытания своего оборудования на надежность. В 1967 году в Крыму началось строительство канатных дорог заводами, которые находились в составе Минтяжмаша. Наш завод также принимал в этом участие. В 1987 году канатную дорогу ввели в эксплуатацию. По этой дороге, которая эксплуатируется и сегодня, можно добраться от Мисхора (пос. Караиз) до вершины горы Ай-Петри за 15 минут. Ее длина 2980 метров.

Согласно разным источникам, с 2010 года в России работает приблизительно 400 дорог: 109 из них в санаториях и на курортах, 49 — на азиатском направлении, остальные — используются для перевозки грузов. Их общая длина составляет 500 километров. Это доказывает то, что в этих дорогах есть потребность. Я надеюсь, что в будущем в России и в Татарстане появятся заводы, занимающиеся изготовлением канатных дорог!

Многие задаются вопросом: насколько доходной является канатная дорога? Доходность определяет такой показатель, как рентабельность. Специалисты подсчитали, что по рентабельности на первом месте — контейнеровозы, на втором — трубопроводы и на третьем — канатные дороги. Значит доходно.

Слово «канат» имеет татарское происхождение и означает «крыло». Второе его значение: «канат» — это «аркан, витая толстая веревка, трос». Если смотреть издалека, этот трос не виден, и кажется, что корзина, груз едет по воздуху — летает. Оттого и название — канатная дорога.

По воздуху от Кремля в Верхний Услон через Бишбалту

И вот скоро осуществится давнейшая мечта: в Казани появится канатная дорога. Те, кто смотрели этот фильм, остались неравнодушными к нему. Они одобрили инициативу и высказали свои пожелания. Об этом я писал еще в 2017 году в статье «Бишбалта». В 2024 году я вношу некоторые изменения в эту статью. Думаю, будет удачно, если построить канатную дорогу по следующему маршруту: Кремль — Бишбалта (пристань Бакалда, Адмиралтейская слобода, Соборная мечеть) — Уракчы (Аракчино, Храм всех религий) — Верхний Услон — остров Маркиз — Кремль. Это стало бы частью представленного бренда «Серебряная подкова» («Көмеш дага»).

скриншот realnoevremya.ru презентации ЦТМ «Казанский перевозъ»

Я также писал о соединении транспортом Соборной мечети с религиозными центрами в Болгаре с помощью нового вида транспорта «Капсула-Лет» («Оч бөке»). У многих были вопросы по этому поводу. В 2012 году в Америке проект предложил Илон Маск, чтобы соединить Сан-Франциско с Лос-Анджелесом. Проект Hyperloop («Вакуумный поезд») представляет собой трубу диаметром 3 метра, внутри которой перемещается капсула с пассажирами в количестве 25—30 человек. Проектная скорость капсулы 1000 километров в час.

А китайцы опередили американцев: скорость их капсулы, которая соединяет Гуанчжоу и Шанхай, приближена к скорости звука и составляет 1200 километров в час. Количество мест в салоне больше. Они уже проводят испытания. Если у нас этот проект осуществится, то появится возможность доехать от Казани до Болгар за 10—15 минут, а от Казани до Челнов за 20—25 минут. Надеюсь, эти мечты когда-нибудь сбудутся.



ветеран труда Гарафутдин Хисамутдинов