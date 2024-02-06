Ушел из жизни заслуженный работник культуры Татарстана Радиф Яваев

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Сегодня стало известно, что из жизни ушел заслуженный работник культуры Татарстана Радиф Яваев. Об этом сообщили в пресс-службе Полномочного представительства республики в России.

— С глубоким прискорбием сообщаем о том, что заслуженный работник культуры Республики Татарстан Радиф Мухамедшаевич Яваев ушел из жизни… — говорится в публикации.

Радиф Яваев был создателем и художественным руководителем народного ансамбля «Ильдан» — единственного в московском регионе татарского танцевального коллектива.

— Он был замечательным хореографом, талантливым педагогом, добрым и отзывчивым человеком. <...> Приносим искренние соболезнования его семье, близким, ученикам и коллегам… — сказано в сообщении.

В воскресенье в поисковом отряде «ЛизаАлерт» появилось сообщение о том, что Радиф Яваев пропал в Москве, перестав выходить на связь с 3 февраля. В его поисках принимало участие несколько десятков волонтеров. В поисковом отряде также подтвердили гибель заслуженного работника культуры.

скриншот realnoevremya.ru / lizaalert.org

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Илина Хакимова