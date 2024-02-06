Бывшего сотрудника инспекции Госстройнадзора обвиняют в получении взяток

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника Северо-Западного территориального органа по надзору за строительством и реконструкцией объектов капитального строительства Инспекции государственного строительного надзора Татарстана. Его обвиняют в получении взяток.

По версии следствия, в 2022 году обвиняемый, который на тот момент возглавлял Северо-Западный территориальный орган, получил от лица, действующего в интересах застройщика, взятку в виде скидки на приобретение двухкомнатной квартиры. За это обвиняемый обещал не замечать недостатки при строительстве жилого дома в Лаишевском районе и скорее ввести дом в эксплуатацию. Предоставленная обвиняемым квартира для его матери стоила 43 тыс. рублей за квадратный метр, хотя минимальная стоимость квадратного метра составляла 91 тыс. рублей. Таким образом, обвиняемый незаконно обогатился более чем на 2,4 млн рублей.

Кроме того, в 2018 году обвиняемый получил от двух субподрядных организаций, которые выполняли работы на стройке одного из жилых комплексов, взятки за покровительство. Взятки были даны в виде благоустройства участка обвиняемого в городе Лаишево. Стоимость безвозмездно проведенных субподрядчиками работ составила 382 тыс. и 163 тыс. рублей соответственно.

Уголовное дело направлено в суд.



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Маргарита Головатенко