Первичное жилье в Татарстане дороже вторички почти на 20%

В Татарстане первичное жилье дороже вторичного на 19,4% — средняя цена за квадратный метр первички в январе 2024 года составила 174,6 тыс. рублей, тогда как за вторичку покупатель отдаст 146,2 тыс., следует из результатов мониторинга разницы цен «Циан.Аналитики».



В целом по России наблюдается аналогичная тенденция — в среднем первичка дороже вторички на 15%, однако следует учитывать, что этот результат не отражает соотношение цен в отдельных локациях. Например, в сравнительный ряд могут не поместиться локации в малых городах и сельской местности, где нет новостроек. Такой результат не отражает реального соотношения цен в конкретных городах или районах.

В соседней Башкирии первичка дороже вторички на 24,3%, в Удмуртии — на 23,3%, в Перми — на 27,6%. В Чувашии разница составляет 8,1%.

Средняя стоимость квадратного метра во всех объявлениях на площадке за вторичку составляет 151,9 тыс. рублей, на первичном рынке — 175,2 тыс. рублей. Разница между ними составляет 15,3%.

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Маргарита Головатенко