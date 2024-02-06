Татарстан — в лидерах по приросту объемов кредитования под поручительства МСП

Татарстан оказался в лидерах по приросту объемов кредитования под поручительства Корпорации МСП. Объем республики составил 8,1 млрд рублей, продемонстрировав прирост в 66%, сообщает пресс-служба корпорации.



Всего малые и средние предприятия привлекли под «зонтичные» поручительства свыше 312 млрд рублей кредитных средств. Почти половину этой суммы привлекли предприятия из реального сектора экономики. Прирост по сравнению с 2022 годом составил 36%.

Абсолютным лидером среди регионов по приросту объемов кредитования стала Москва (72 млрд рублей, +93%), среди первых, помимо Татарстана, также Санкт-Петербург (23,6 млрд рублей и 66% соответственно), Московская область (19,7 млрд, +47%), Свердловская (11,7 млрд, +64%), Новосибирская (9,1 млрд, +50%) и Самарская (7,4 млрд, +70%) области.

Сохраняется высокая доля микробизнеса среди получателей средств — 76% от общего количества выданных кредитов. Изменился и характер кредитования. Если в 2022 году доля инвестиционных кредитов составляла 25%, то в 2023 году — уже 34%.



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Маргарита Головатенко