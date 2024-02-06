В Татарстане может вырасти минимальный потребительский бюджет

В Татарстане может вырасти минимальный потребительский бюджет. Так, согласно проекту постановления кабинета министров республики, на IV квартал 2023 года его планируют утвердить на уровне 22,5 тыс. рублей.

— Утвердить стоимостную величину минимального потребительского бюджета в целом по Республике Татарстан за IV квартал 2023 года в размере 22 493 рублей, — цитирует «РБК Татарстан» документ.

По сравнению с III кварталом прошлого года, минимальный потребительский бюджет может вырасти на 556 рублей. Тогда он составлял 21,9 тыс. рублей, что было на 83 рубля меньше, чем во II квартале.

Документ уже проходит антикоррупционную экспертизу.

Напомним, в конце декабря в Татарстане утвердили прожиточный минимум на 2024 год. Он составит 13 135 рублей, что на 169 рублей больше изначально установленного в сентябре.

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Илина Хакимова