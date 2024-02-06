НПО из Японии, Украины и Швейцарии вошли в перечень нежелательных в России
Три неправительственные организации пополнили перечень нежелательных в России. Соответствующий список размещен на сайте Министерства юстиции страны.
Нежелательными признали японский «Союз борьбы за возвращение Северных территорий» (Япония), украинский «Крымскотатарский ресурсный центр» и швейцарский «Глобальный союз IndustriALL».
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