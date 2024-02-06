«Угрожали поджечь, требовали кормить их бесплатно»: в Зеленодольске посадили трех буйных посетителей кафе

Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане вступил в силу приговор по делу о вымогательстве и грабеже уроженца Узбекистана, владельца кафе в поселке Васильево под Казанью. В апреле 2022-го его избили с помощью табурета, угрожали поджечь кафе, требовали кормить бесплатно и платить ежемесячно по 5 тысяч рублей.



За вымогательство с применением силы и ограбление на сумму 1750 рублей Зеленодольский горсуд назначил Сергею Ахметгараеву, Александру Журавлеву и Григорию Сергееву одинаковые сроки — по 2 года и 10 месяцев колонии общего режима. Все трое вину не признали и обжаловали приговор в Верховном суде Татарстана.

В своих жалобах осужденные и их адвокаты просили об оправдании, передает журналист «Реального времени». Они заявляли — конфликт спровоцировал сам потерпевший, нанесенные ему удары намного слабее повреждений, что зафиксировали медики, деньги брали в долг и вернули. Ссылались, что в деле есть расписка об отсутствии претензий, а кроме того письмо об оговоре обвиняемых, которое написал успевший выехать из России иностранец.

Однако Верховный суд Татарстана посчитал преступления со стороны посетителей кафе доказанными, а приговор законным и обоснованным.