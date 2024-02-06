РУСАДА будет следить за соблюдением условий отстранения Камилы Валиевой

Фото: realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) будет следить за тем, как казанская фигуристка Камила Валиева соблюдает условия отстранения за нарушения антидопинговых правил.

— РУСАДА, как любое национальное антидопинговое агентство, осуществляет мониторинг деятельности спортсменов и тренеров, находящихся в дисквалификации. Часто такая информация приходит в агентство по конфиденциальному каналу <…> В 2023 году было открыто пять дел по нарушению условий дисквалификации, — рассказали ТАСС в агентстве.

При получении информации о возможном нарушении условий нахождения в дисквалификации отделом расследований РУСАДА проводится проверка в отношении спортсмена или его персонала. В случае подтверждения информации будет открыто дело.

На прошлой неделе, Российское антидопинговое агентство заявило о том, что готово оказать содействие Всемирному антидопинговому агентству (WADA) в расследовании дела Камилы Валиевой.



Напомним, Камила Валиева выиграла золото в командном зачете на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. После этого появилась информация, что фигуристка 25 декабря 2021 года, когда проходила произвольная программа чемпионата России, сдала положительную допинг-пробу — в ней выявили триметазидин.

От соревнований в личном зачете ее не отстранили, но МОК предупредил, что в случае победы или призового места Камилы Валиевой в женском одиночном фигурном катании на Олимпиаде в Пекине результаты будут считаться предварительными. Свою произвольную программу спортсменка, которой на тот момент было 15 лет, откатала с ошибками, упав почти в самом начале. В итоге она заняла 4-е место. Олимпийской чемпионкой стала россиянка Анна Щербакова.

После информации о положительной допинг-пробе дисциплинарный антидопинговый комитет Российского антидопингового агентства провел расследование. По его итогам установили «отсутствие вины или халатности», в связи с чем наказания фигуристки не последовало. Вместе с этим аннулировали ее золотую медаль на чемпионате России 2021 года.

В начале этой недели CAS дисквалифицировал казанскую фигуристку Камилу Валиеву на 4 года. Срок дисквалификации начинается 25 декабря 2021 года. Также суд постановил аннулировать все результаты фигуристки на соревнованиях, в которых она принимала участие с этого времени. Кроме того, ее лишили олимпийской медали и титула чемпионки Европы. Олимпийский комитет России собирается обжаловать это решение.



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Максим Кокунин