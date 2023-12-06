Итоги дня: Путин в ОАЭ, Минниханов вступился за льготную ипотеку, Казань получит речную инфраструктуру
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 6 декабря:
- Президент России Владимир Путин прибыл в Абу-Даби — небо к его прилету окрасили в цвета российского триколора. Он провел переговоры с главой ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Они обсудили развитие российско-эмиратского сотрудничества и ситуацию на Ближнем Востоке. На встрече Владимир Путин заявил, что будет ждать коллегу на саммите БРИКС в 2024 году в Казани.
- В 2024 году выборы президента России могут пройти 17 марта. Эту дату предлагается рассмотреть на заседании Совета Федерации, которое пройдет завтра. На следующий день, 8 декабря, ЦИК России проведет первое официальное заседание, посвященное старту президентской кампании.
- Раис Татарстана Рустам Минниханов предложил сделать льготные ипотечные программы бессрочными и увеличить предельный размер кредита по семейной и льготной ипотекам с 6 до 12 млн рублей. Республика намерена завершить 2023 год с рекордом по вводу жилья — свыше 3 млн квадратных метров.
- Вице-премьер России Марат Хуснуллин предложил продлить до 2030 года национальные проекты по развитию жилья и дорог — «Жилье и городская среда», «Безопасные качественные дороги» и «Транспортная часть комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».
- Строительно-торговая челнинская компания «Профстроймастер» выиграла в торгах право на 5-летнюю аренду заброшенной санитарной станции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии», недалеко от авторынка в Ново-Савиновском районе Казани, за 18,8 млн рублей. Гендиректор компании Алия Латыпова пока держит в секрете цель приобретения федерального объекта недвижимости в Казани.
- Гособвинение запросило 10 лет колонии общего режима для главного архитектора Альметьевска Антона Севастьянова, обвиняемого во взяточничестве. Прокурор также предложил назначить ему штраф в размере десятикратной суммы взятки и лишить права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на 10 лет.
- В Советском райсуде Казани стартовали прения по уголовному делу о создании в Татарстане системы экстренного оповещения населения о ЧП. Гособвинитель Алмаз Сагитзянов заявил о доказанности четырех преступлений со стороны замглавы республиканского МЧС Олега Степущенко и запросил для него наказание в 7 лет и 6 месяцев колонии общего режима со штрафом в полмиллиона рублей с учетом истечения срока давности по двум эпизодам.
- Первый вице-премьер России Андрей Белоусов в письме к главе кабмина Михаилу Мишустину указал на риски ухода из страны иностранных торговых сетей «Ашан», Metro Cash & Carry, Globus, Selgros.
- В Татарстане ночью и утром 7 декабря похолодает до -32 градусов. В Казани прогнозируется до -28 °С. Также возможен туман, на дорогах сохранится гололедица.
- Радик Гисмятов покинул должность заместителя министра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Татарстана. В структуру ведомства он пришел еще в 2008 году.
- Татарстан получит от Фонда развития территорий 1,78 млрд рублей на модернизацию линейных объектов сферы теплоснабжения. Работы пройдут в Казани и в Набережных Челнах, а также в Агрызском, Заинском, Чистопольском, Нижнекамском, Сармановском, Лаишевском и Зеленодольском районах.
- В Казани в ближайшие годы появится крупнейшая в России система речных марин. В городе создадут 17 крупных объектов в историческом ядре. В их числе: 11 марин, яхт-клуб и шесть гостевых стоянок на Казанке.
- На капремонт Центрального стадиона в Казани к Играм БРИКС готовы выделить почти 1 млрд рублей из бюджета Татарстана. Планируется усиление и ремонт трибун, замена кресел на них, а также благоустройство и озеленение территории.
- Госдума в окончательном чтении приняла законопроект, запрещающий школьникам использовать телефон на уроках. Воспользоваться смартфонами они смогут только в экстренных случаях.
- На сегодняшний день в мире насчитывается 55 вооруженных конфликтов. Это рекорд со времен Второй мировой войны, сообщил в Женеве верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.
- Американский журнал Time признал человеком 2023 года певицу Тейлор Свифт. На это звание претендовал также президент России Владимир Путин, британский король Карл III, кукла Барби и другие.
Ключевые события 651-го дня специальной военной операции на Украине:
- В Минобороны России сообщили, что на Купянском направлении отражены пять атак штурмовых групп 43-й, 60-й механизированных и 57-й мотопехотной бригад ВСУ около Синьковки, Ивановки и озера Лиман.
- На Краснолиманском направлении отражена атака 5-й бригады национальной гвардии ВСУ у Григоровки. Ударами авиации поражена украинская живая сила и техника около Серебрянского лесничества.
- На Донецком направлении отражены две атаки штурмовых групп 81-й аэромобильной и 24-й механизированной бригад ВСУ около Белогоровки и Кирово. Нанесено поражение украинской живой силе и технике у н. п. Клещеевка, Майорск, Андреевка и Марьинка (ДНР).
- На Южно-Донецком направлении нанесено огневое поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой, 72-й механизированной бригад и 128-й бригады территориальной обороны ВСУ около Новомихайловки и Макаровки.
- На Запорожском направлении нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 33-й, 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ около Работино и Лукьяновское (ДНР).
- На Херсонском направлении нанесено поражение ВСУ около н. п. Качкаровка Веселое и Гавриловка. Уничтожены 76 украинских беспилотников, восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и управляемая авиационная бомба JDAM.
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Илина ХакимоваОбществоВластьИнфраструктураБизнесЭкономикаФинансыНедвижимость
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