«Требуется изоляция от общества»: прокурор просит 7,5 года со штрафом полмиллиона для замглавы МЧС Татарстана

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

В Советском райсуде Казани стартовали прения по уголовному делу о создании в Татарстане системы экстренного оповещения населения о ЧП. Гособвинитель Алмаз Сагитзянов заявил о доказанности четырех преступлений со стороны замглавы республиканского МЧС Олега Степущенко и запросил для него наказание в 7 лет и 6 месяцев колонии общего режима со штрафом в полмиллиона рублей с учетом истечения срока давности по двум эпизодам, передает из суда журналист «Реального времени».



По версии СК и прокуратуры, в 2013—2021 годах Степущенко на руководящей должности дважды злоупотребил полномочиями, один раз незаконно вмешался в предпринимательскую деятельность и совершил мошенничество на сумму 1,3 млн рублей вместе с давним знакомым Константином Кабальновым, директором фирмы «Системастрой». Последний обвиняется еще и в подделке документов. Прокурор просит наказать его 4 годами колонии, считая — исправление обоих подсудимых без изоляции от общества невозможно.



Гособвинитель Алмаз Сагитзянов считает все обвинения по делу доказанными. realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Прокурор Сагитзянов также настаивал на удовлетворении гражданского иска МЧС к замминистра на сумму 42,8 млн рублей — сумма контрактов 2013 года на монтаж речевых сиренных установок (РСУ) в 197 зонах республики в рамках запуска комплексной системы экстренного оповещения населения (КСЭОН). Представители МЧС на прения не пришли.



Эпизод 1. Злоупотребление полномочиями с ущербом для бюджета в 42,8 млн рублей и семилетней дезорганизацией работы: по версии силовиков, с подачи Степущенко для подключения РСУ были выбраны беспроводные средства связи вместо кабеля, что повлекло тяжкие последствия «в виде длительной дезорганизации работы МЧС Татарстана» в 2013—2021 годах и «угрозу минимум для 122 тысяч жителей республики из зон, подверженных опасностям пожаров и наводнений», а также «срыв госполитики в сфере гражданской обороны».

Ни это, ни другие обвинения в свой адрес заместитель министра не признает. Три других эпизода его дела связаны с подключением локальных систем оповещения на опасных объектах республики, куда вошли нефтяные компании, химические производства и спортивно-горнолыжный комплекс «Казань», к единой дежурной диспетчерской службе и системе вызова экстренных служб «112».

Спокойно слушать в который раз эти обвинения в свой адрес замминистра сегодня не мог. Несколько раз вскакивал с места со словами: «Это бред! Что мы тут в течение года делали». В какой-то момент прокурор попросил удалить подсудимого из зала, но до этого не дошло — усилиями адвокатов и суда Степущенко успокоили, объяснив, что высказаться он сможет чуть позже.

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

В своей речи гособвинитель отметил — году в 2015-м при реальном подтоплении в Кукморском районе установки оповещения удалось подключить лишь через несколько часов — в ручном режиме.

Эпизоды 2—4. Злоупотребление, помехи бизнесу и афера при подключении опасных объектов: По версии обвинения, в 2017—2018 годах ради улучшения результатов внебюджетной деятельности «112» Степущенко использовал свои полномочия для понуждения компании «Территория безопасности» к оплате в пользу ГБУ «112» работы технарей подразделений МЧС, ответственных за присоединение новых пользователей к автоматизированным системам управления, вследствие чего «112» получило необоснованную выгоду в 536 тысяч рублей. Силовики уверены — эта госуслуга должна была оказываться бесплатно.

При этом часть работ по созданию прямых каналов IP-телефонии для экстренной связи потерпевшей компании Станислава Катина под давлением Степущенко пришлось выполнить безвозмездно, полагает сторона обвинения, считая это вмешательством чиновника в предпринимательскую деятельность.

По версии следствия, еще 1,3 млн рублей директор «Территории безопасности» перечислил по договору субподряда фирме «Системастрой» Кабальнова, будучи обманут, что без участия этой фирмы работу не выполнить. В действительности никаких работ «Системастрой» не выполняла, а деньги получала за оказанную с 2014 года помощь как МЧС, так и лично семье Степущенко.

Подсудимый Константин Кабальнов признает мошенничество, но отрицает подделку. realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

В суде Кабальнов рассказывал, как он по просьбе друга оплачивал ремонт автомобиля службы «112» и квадрокоптера для нужд МЧС, услуги питания участникам министерского семинара и покупал подарочные сертификаты ветеранам службы спасения. А еще огласили показания, как Степущенко уговорил друга дистанционно трудоустроить и оплатить работу четырех нижегородских программистов для разработки программы для расчета рисков ЧС — расходы эти обошлись компании Кабальнова в 700 тысяч рублей, а обещанная оплата со стороны «заказчика» задерживалась.

Позднее Кабальнов оплачивал юбилейный банкет для друга в ресторане «Катык», покупал вентиляцию для его дома, баню-бочку для его дочки и мобильник для самого Степущенко — все с условием будущего возврата средств. По версии Кабальнова, деньги за невыполненные работы от «Территории безопасности» он получил в счет оплаты вышеупомянутых услуг. По версии Степущенко, которую отчасти поддержала свидетель из «112», это был некий «зачет». Впрочем, потерпевший Катин и сторона обвинения считают иначе.

«Что же получается? Степущенко, заботясь о нуждах МЧС и «112», просит помочь своего друга решить финансовые проблемы госструктуры, а потом выдает решение, что все это должно оплатить ООО «Территория безопасности». Таким образом, Степущенко, который весь судебный процесс, как мантру, повторял, что он как должностное лицо всегда соблюдал закон, примерил на себя роль распорядителя бюджетных средств, назвав все это взаимозачетом. О каком взаимозачете может идти речь? С какой стати ООО «Территория безопасности» должно было оплатить понесенные расходы «Системастроя» для нужд МЧС и ГБУ 112 и лично Степущенко?» — возмущался в прениях прокурор Алмаз Сагитзянов.



Потерпевший директор «Территории безопасности» Станислав Катин. realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Под следствием замглавы МЧС республики находится с марта 2021 года, две недели провел в СИЗО, остальное — под домашним арестом.

Кабальнов оказался в СИЗО в июле 2021-го, и в сентябре того же года СК ходатайствовал о его переводе под домашний арест — после дачи признательных показаний. В данный момент у этого подсудимого — подписка о невыезде. Вину в мошенничестве он признал и еще до суда вернул назад все полученные его компанией средства. При этом эпизод подделки Кабальнов отрицает, указывая, что договор с недостоверными данными получил от ныне потерпевшего директора «Территории безопасности» Катина.

Заметим, срок давности по эпизоду о помехах бизнесу (ч.1 ст. 169 УК РФ) истекает в декабре. Такие же сроки по эпизоду злоупотребления полномочий с тяжкими последствиями (ч.3 ст. 285 УК РФ) уже истек. Как и срок по подделке документов (ч.1 ст. 327 УК). Сегодня оба подсудимых повторно заявили — на прекращение преследования по данным обвинениям по нереабилитирующим основаниям не согласны. «Надеемся на справедливый приговор», — объяснил свою позицию Олег Степущенко.

В прениях прокурор Сагитзянов предложил прекратить вышеназванные три эпизода за сроком давности, но признать фигурантов виновными в мошенничестве, а Степущенко еще и в злоупотреблении полномочиями с не тяжкими последствиями.

Потерпевший Катин в прениях назвал запрос прокурора о наказании строгим, дав понять, что нужно учесть и то время, что Степущенко уже находится под домашним арестом. «Вообще сложилось впечатление, что ГБУ «112» чужими руками жар загребали», — заметил он.

Причем с подачи защиты в суде уже прозвучали доказательства, что как минимум по трем контрактам за «безвозмездное» выполнение работ «Территория безопасности» получила 450 тысяч рублей. И если вычесть эту сумму из заявленных по мошенничеству 1,3 млн рублей, особо крупным ущерб уже не будет.

При избрании меры пресечения 2,5 года назад и на старте судебного процесса Степущенко заявлял о намерении доказать полную невиновность. В частности, в ходе своего двухдневного допроса он заявил, что госконтракты на создание системы оповещения подписывались непосредственно руководителем министерства, а реализация этого масштабного проекта проходила на фоне нехватки финансирования и отсутствия в большинстве районов оптоволоконных сетей, к которым можно было бы подключить речевые сиренные установки. А в ходе следственного эксперимента выяснилось — не запустились в автоматическом режиме и несколько установок, подключенных… по проводной связи.

Ирина Плотникова