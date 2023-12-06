Радик Гисмятов покинул должность замминистра по делам ГО и ЧС Татарстана

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Радик Гисмятов покинул должность заместителя министра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Татарстана. Информацию «Реальному времени» подтвердили в ГУ МЧС России по республике.

В структуру ведомства Радик Гисмятов пришел в 2008-м году. Он начинал ведущим специалистом и экспертом отдела управления оперативного реагирования ГУ МЧС России по Татарстану. Через год стал старшим офицером отдела территориального взаимодействия и применения сил РСЧС управления оперативного реагирования. В последующие годы занимал руководящие должности в «Центре управления в кризисных ситуациях» ГУ МЧС России по Татарстану. 15 февраля 2022 года Гисмятова назначили на должность замминистра.

Радик Гисмятов имеет благодарности от раиса Татарстана, командующего Центральным военным округом, республиканского кабмина и Министерства спорта России.

скриншот realnoevremya.ru с сайта mchs.tatarstan.ru

Как сказано на сайте ведомства, сейчас должность замминистра остается вакантной. В подчинении у министра по делам ГО и ЧС Татарстана Рафиса Хабибуллина есть Тахир Калимуллин (первый заместитель), Николай Суржко (заместитель) и Олег Степущенко (заместитель), который предстал перед судом, где доказывал свою непричастность по предъявленным обвинениям по четырем эпизодам — мошенничество в особо крупном размере, создание помех бизнесу и два злоупотребления полномочиями.

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Айрат Назипов